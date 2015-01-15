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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 07:30
osafly написав:
Пан Атаман-Анаталийский пропал,взамен себя-оставил клоуна-заместителя,постящего черт знает что и какую то лабуду
.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе.
Дивуюся наполегливості і активності change_pm.
Ідеї, варіанти, думки ... Звичайно, занадто ось з цим (цитата): "...подсчетами-размышлением
".
Наївний... Простодушно-довірливий, який не має життєвого досвіду...P.S.
Цитата - просто бомба: "...с какими подсчетами-размышлением
и беснованием вкупе".
Це не годиться! change_pm!
Ви ці дурниці ("подсчеты"
и "размышления"
) киньте!
Людей це дуже дратує...
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:52
akurt написав:
P.S.
osafly написав:
Пан Атаман-Анаталийский пропал,взамен себя-оставил клоуна-заместителя,постящего черт знает что и какую то лабуду
.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе.
Цитата - просто бомба: "...с какими подсчетами-размышлением
и беснованием вкупе".
Це не годиться! change_pm!
Ви ці дурниці ("подсчеты"
и "размышления"
) киньте!
Людей це дуже дратує...
akurt написав:change_pm! Ви ці дурниці ("подсчеты" и "размышления") киньте!
Яй, точно! Треба про йогурт, труси і рибу!!!
Сьогодні в чорних трусах (вчора попрані), рибу давно щось не їв - не хочеться (мабудь переїв), йогурт їм кожен день (з манго)...
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:04
Пане change_pm!
А Ви помітили, що жоден (!!!!!!!!!) з файних експертів-інвесторів в закордонну нерухомість НІДЕ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ не інвестував?
Про всяк випадок: НЕ ТІЛЬКИ за кордоном. А НІДЕ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ - навіть в Україні.
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akurt
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:26
akurt дайте соб спокій з тою нерухомістю. Давайте ближче до тіла, як писав Мопасан, мене більше цікавлять дешеві турецькі труси...
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bobo
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