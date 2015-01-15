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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 07:30
osafly написав:
Пан Атаман-Анаталийский пропал,взамен себя-оставил клоуна-заместителя,постящего черт знает что и какую то лабуду
.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе.
Дивуюся наполегливості і активності change_pm.
Ідеї, варіанти, думки ... Звичайно, занадто ось з цим (цитата): "...подсчетами-размышлением
".
Наївний... Простодушно-довірливий, який не має життєвого досвіду...P.S.
Цитата - просто бомба: "...с какими подсчетами-размышлением
и беснованием вкупе".
Це не годиться! change_pm!
Ви ці дурниці ("подсчеты"
и "размышления"
) киньте!
Людей це дуже дратує...
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:52
akurt написав:
P.S.
osafly написав:
Пан Атаман-Анаталийский пропал,взамен себя-оставил клоуна-заместителя,постящего черт знает что и какую то лабуду
.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе.
Цитата - просто бомба: "...с какими подсчетами-размышлением
и беснованием вкупе".
Це не годиться! change_pm!
Ви ці дурниці ("подсчеты"
и "размышления"
) киньте!
Людей це дуже дратує...
akurt написав:change_pm! Ви ці дурниці ("подсчеты" и "размышления") киньте!
Яй, точно! Треба про йогурт, труси і рибу!!!
Сьогодні в чорних трусах (вчора попрані), рибу давно щось не їв - не хочеться (мабудь переїв), йогурт їм кожен день (з манго)...
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:04
Пане change_pm!
А Ви помітили, що жоден (!!!!!!!!!) з файних експертів-інвесторів в закордонну нерухомість НІДЕ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ не інвестував?
Про всяк випадок: НЕ ТІЛЬКИ за кордоном. А НІДЕ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ - навіть в Україні.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:08
akurt написав:
Пане change_pm
!А Ви помітили
, що жоден (!!!!!!!!!) з файних експертів-інвесторів в закордонну нерухомість НІДЕ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ не інвестував?
Про всяк випадок: НЕ ТІЛЬКИ за кордоном. А НІДЕ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ - навіть в Україні.
Як то кажуть у нашому селі, а нам глибоко пофіг, що вони і де
У нас своїх справ више даху - а не спешитє нас хороніть...
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:09
Згідно з даними, опублікованими Турецьким статистичним інститутом (TurkStat) місячний рівень безробіття в Туреччині знизився найбільше за всю історію спостережень.
З урахуванням сезонних коливань рівень безробіття знизився до 10,6%, або до 3,4 млн осіб, з 13,1% в травні, уточнює інститут. Безробіття в червні минулого року склала 13,3%.
Разом з тим Ahval вказує, що дані по безробіттю в Туреччині могли бути перекручені через урядові заходи, включаючи заборону компаніям звільняти працівників під час пандемії COVID-19.
Крім того, цьогоріч TurkStat почав публікувати щомісячні дані по безробіттю, відмовившись від попередньої практики публікації тримісячних середньозважених значень. У ньому йдеться, що щомісячні дані за місяці з 2014 по 2020 рік є оцінками, заснованими на моделі.
За інформацією TurkStat, безробіття серед молоді знизилася до 22,7% в червні з 22,9% в травні. Рівень безробіття серед чоловіків знизився до 9% з 12,1%, а серед жінок - до 14,1% з 15,3%. Безробіття в несільськогосподарському секторі знизилася з 15% до 12,3%.
Відзначається, що з урахуванням сезонних коливань загальний рівень безробіття знизився до 10,4% з 12,4%.
У TurkStat додали, що чисельність робочої сили в червні склала 32 млн осіб, що на 222 тис. менше, ніж в травні, але на 1,44 млн більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Число людей, які не є робочою силою, зросла на 309 тис. з травня до 31,7 млн.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 07:40
change_pm написав:
Згідно з даними, опублікованими Турецьким статистичним інститутом (TurkStat) місячний рівень безробіття в Туреччині знизився найбільше за всю історію спостережень.
З урахуванням сезонних коливань рівень безробіття знизився до 10,6%, або до 3,4 млн осіб, з 13,1% в травні, уточнює інститут. Безробіття в червні минулого року склала 13,3%.
Разом з тим Ahval вказує, що дані по безробіттю в Туреччині могли бути перекручені через урядові заходи, включаючи заборону компаніям звільняти працівників під час пандемії COVID-19.
Крім того, цьогоріч TurkStat почав публікувати щомісячні дані по безробіттю, відмовившись від попередньої практики публікації тримісячних середньозважених значень. У ньому йдеться, що щомісячні дані за місяці з 2014 по 2020 рік є оцінками, заснованими на моделі.
За інформацією TurkStat, безробіття серед молоді знизилася до 22,7% в червні з 22,9% в травні. Рівень безробіття серед чоловіків знизився до 9% з 12,1%, а серед жінок - до 14,1% з 15,3%. Безробіття в несільськогосподарському секторі знизилася з 15% до 12,3%.
Відзначається, що з урахуванням сезонних коливань загальний рівень безробіття знизився до 10,4% з 12,4%.
У TurkStat додали, що чисельність робочої сили в червні склала 32 млн осіб, що на 222 тис. менше, ніж в травні, але на 1,44 млн більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Число людей, які не є робочою силою, зросла на 309 тис. з травня до 31,7 млн.
то це на полуниці збирати їхати будем не до Польщі а до Туреччини?
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