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Згідно з даними, опублікованими Турецьким статистичним інститутом (TurkStat) місячний рівень безробіття в Туреччині знизився найбільше за всю історію спостережень. З урахуванням сезонних коливань рівень безробіття знизився до 10,6%, або до 3,4 млн осіб, з 13,1% в травні, уточнює інститут. Безробіття в червні минулого року склала 13,3%. Разом з тим Ahval вказує, що дані по безробіттю в Туреччині могли бути перекручені через урядові заходи, включаючи заборону компаніям звільняти працівників під час пандемії COVID-19. Крім того, цьогоріч TurkStat почав публікувати щомісячні дані по безробіттю, відмовившись від попередньої практики публікації тримісячних середньозважених значень. У ньому йдеться, що щомісячні дані за місяці з 2014 по 2020 рік є оцінками, заснованими на моделі. За інформацією TurkStat, безробіття серед молоді знизилася до 22,7% в червні з 22,9% в травні. Рівень безробіття серед чоловіків знизився до 9% з 12,1%, а серед жінок - до 14,1% з 15,3%. Безробіття в несільськогосподарському секторі знизилася з 15% до 12,3%. Відзначається, що з урахуванням сезонних коливань загальний рівень безробіття знизився до 10,4% з 12,4%. У TurkStat додали, що чисельність робочої сили в червні склала 32 млн осіб, що на 222 тис. менше, ніж в травні, але на 1,44 млн більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Число людей, які не є робочою силою, зросла на 309 тис. з травня до 31,7 млн.
то це на полуниці збирати їхати будем не до Польщі а до Туреччини?
UK house prices fall in August as demand drops for bigger homes
UK house prices fell in August amid a drop in demand for bigger homes after the government scaled back its stamp duty tax break for buyers in England and Northern Ireland this summer, according to Rightmove.
Згідно з даними, опублікованими Турецьким статистичним інститутом (TurkStat) місячний рівень безробіття в Туреччині знизився найбільше за всю історію спостережень. З урахуванням сезонних коливань рівень безробіття знизився до 10,6%, або до 3,4 млн осіб, з 13,1% в травні, уточнює інститут. Безробіття в червні минулого року склала 13,3%. Разом з тим Ahval вказує, що дані по безробіттю в Туреччині могли бути перекручені через урядові заходи, включаючи заборону компаніям звільняти працівників під час пандемії COVID-19. Крім того, цьогоріч TurkStat почав публікувати щомісячні дані по безробіттю, відмовившись від попередньої практики публікації тримісячних середньозважених значень. У ньому йдеться, що щомісячні дані за місяці з 2014 по 2020 рік є оцінками, заснованими на моделі. За інформацією TurkStat, безробіття серед молоді знизилася до 22,7% в червні з 22,9% в травні. Рівень безробіття серед чоловіків знизився до 9% з 12,1%, а серед жінок - до 14,1% з 15,3%. Безробіття в несільськогосподарському секторі знизилася з 15% до 12,3%. Відзначається, що з урахуванням сезонних коливань загальний рівень безробіття знизився до 10,4% з 12,4%. У TurkStat додали, що чисельність робочої сили в червні склала 32 млн осіб, що на 222 тис. менше, ніж в травні, але на 1,44 млн більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Число людей, які не є робочою силою, зросла на 309 тис. з травня до 31,7 млн.
то це на полуниці збирати їхати будем не до Польщі а до Туреччини?
Спочатку прийми правильного Аллаха, а потім вже їхай...
До речі, чув про мусульманський рух на Піліпінах і теракти? Загуглі..