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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:40

  change_pm написав:
Згідно з даними, опублікованими Турецьким статистичним інститутом (TurkStat) місячний рівень безробіття в Туреччині знизився найбільше за всю історію спостережень.
З урахуванням сезонних коливань рівень безробіття знизився до 10,6%, або до 3,4 млн осіб, з 13,1% в травні, уточнює інститут. Безробіття в червні минулого року склала 13,3%.
Разом з тим Ahval вказує, що дані по безробіттю в Туреччині могли бути перекручені через урядові заходи, включаючи заборону компаніям звільняти працівників під час пандемії COVID-19.
Крім того, цьогоріч TurkStat почав публікувати щомісячні дані по безробіттю, відмовившись від попередньої практики публікації тримісячних середньозважених значень. У ньому йдеться, що щомісячні дані за місяці з 2014 по 2020 рік є оцінками, заснованими на моделі.
За інформацією TurkStat, безробіття серед молоді знизилася до 22,7% в червні з 22,9% в травні. Рівень безробіття серед чоловіків знизився до 9% з 12,1%, а серед жінок - до 14,1% з 15,3%. Безробіття в несільськогосподарському секторі знизилася з 15% до 12,3%.
Відзначається, що з урахуванням сезонних коливань загальний рівень безробіття знизився до 10,4% з 12,4%.
У TurkStat додали, що чисельність робочої сили в червні склала 32 млн осіб, що на 222 тис. менше, ніж в травні, але на 1,44 млн більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Число людей, які не є робочою силою, зросла на 309 тис. з травня до 31,7 млн.

то це на полуниці збирати їхати будем не до Польщі а до Туреччини?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:39

Шеф, усьо пропало! Гіпс знімають (((

UK house prices fall in August as demand drops for bigger homes

UK house prices fell in August amid a drop in demand for bigger homes after the government scaled back its stamp duty tax break for buyers in England and Northern Ireland this summer, according to Rightmove.

https://www.theguardian.com/business/20 ... gger-homes

І в цей же час...
Property site Rightmove says market for smaller properties experiencing record highs despite overall decline

Нарешті наш зірковий час, студії для нішебродів ростуть в ціні, бо ПОПИТ!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:42

  flyman написав:
  change_pm написав:
Згідно з даними, опублікованими Турецьким статистичним інститутом (TurkStat) місячний рівень безробіття в Туреччині знизився найбільше за всю історію спостережень.
З урахуванням сезонних коливань рівень безробіття знизився до 10,6%, або до 3,4 млн осіб, з 13,1% в травні, уточнює інститут. Безробіття в червні минулого року склала 13,3%.
Разом з тим Ahval вказує, що дані по безробіттю в Туреччині могли бути перекручені через урядові заходи, включаючи заборону компаніям звільняти працівників під час пандемії COVID-19.
Крім того, цьогоріч TurkStat почав публікувати щомісячні дані по безробіттю, відмовившись від попередньої практики публікації тримісячних середньозважених значень. У ньому йдеться, що щомісячні дані за місяці з 2014 по 2020 рік є оцінками, заснованими на моделі.
За інформацією TurkStat, безробіття серед молоді знизилася до 22,7% в червні з 22,9% в травні. Рівень безробіття серед чоловіків знизився до 9% з 12,1%, а серед жінок - до 14,1% з 15,3%. Безробіття в несільськогосподарському секторі знизилася з 15% до 12,3%.
Відзначається, що з урахуванням сезонних коливань загальний рівень безробіття знизився до 10,4% з 12,4%.
У TurkStat додали, що чисельність робочої сили в червні склала 32 млн осіб, що на 222 тис. менше, ніж в травні, але на 1,44 млн більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Число людей, які не є робочою силою, зросла на 309 тис. з травня до 31,7 млн.

то це на полуниці збирати їхати будем не до Польщі а до Туреччини?

Спочатку прийми правильного Аллаха, а потім вже їхай...

До речі, чув про мусульманський рух на Піліпінах і теракти? Загуглі..
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:04

Ржу, німагу )))

Biden team surprised by rapid Taliban gains in Afghanistan

https://www.msn.com/en-us/news/world/bi ... entnewsntp

Подивіться на бідонну кришку, імхо, треба вводити не тільки мінімальний, а й ще і максимальний віковий ценз на такі посади...

Імхо, сосуд для молока взагалі не відбиває, де він знаходиться і що робить...

зі. Маша, а дє Я? Йо, а хто Я? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:53

  change_pm написав:
Biden team surprised by rapid Taliban gains in Afghanistan

https://www.msn.com/en-us/news/world/bi ... entnewsntp

Подивіться на бідонну кришку, імхо, треба вводити не тільки мінімальний, а й ще і максимальний віковий ценз на такі посади...

Імхо, сосуд для молока взагалі не відбиває, де він знаходиться і що робить...

зі. Маша, а дє Я? Йо, а хто Я? :mrgreen:

Отож.Халифат
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:55

Consumer Confidence Crashes Below Crisis Lows...

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:15

  change_pm написав:
Biden team surprised by rapid Taliban gains in Afghanistan

https://www.msn.com/en-us/news/world/bi ... entnewsntp

Подивіться на бідонну кришку, імхо, треба вводити не тільки мінімальний, а й ще і максимальний віковий ценз на такі посади...

Імхо, сосуд для молока взагалі не відбиває, де він знаходиться і що робить...

зі. Маша, а дє Я? Йо, а хто Я? :mrgreen:

скільки часу пройшло від виводу військ СРСР з Афганістану та розпаду СРСР?
2 роки.
то що, відлік почався?
flyman
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  #<1 ... 256257258259
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