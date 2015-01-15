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Живе собі людина в Туреччині біля моря і щиро розповідає про своє життя. Хто може об"єктивніше розказати? Ви хтось там жили більше одного місяця у власному житлі, а не в готелі?.
Стосовно роботи і самореалізації: Людина реалізувалась в Україні, продала бізнес/нерухомість і переселилася до Туреччини. Може взагалі не працювати, а жити в своє задоволення. Діти виросли і живуть у Штатах. Якщо є можливість і бажання - працює дистанційно.
Як на мене - це близька до ідеальної модель "життя на пенсії" для любителів моря і теплого клімату.
Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка. І, судячи з репортажів любимої вами Жанни - там таке всюди..
Тому щиро тішуся за Акурта, що йому пощастило зі шляхетними сусідами, і бажаю всіляких гараздів.
Живе собі людина в Туреччині біля моря і щиро розповідає про своє життя. Хто може об"єктивніше розказати? Ви хтось там жили більше одного місяця у власному житлі, а не в готелі?.
Стосовно роботи і самореалізації: Людина реалізувалась в Україні, продала бізнес/нерухомість і переселилася до Туреччини. Може взагалі не працювати, а жити в своє задоволення. Діти виросли і живуть у Штатах. Якщо є можливість і бажання - працює дистанційно.
Як на мене - це близька до ідеальної модель "життя на пенсії" для любителів моря і теплого клімату.
Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка. І, судячи з репортажів любимої вами Жанни - там таке всюди..
Тому щиро тішуся за Акурта, що йому пощастило зі шляхетними сусідами, і бажаю всіляких гараздів.
Живе собі людина в Туреччині біля моря і щиро розповідає про своє життя. Хто може об"єктивніше розказати? Ви хтось там жили більше одного місяця у власному житлі, а не в готелі?.
Стосовно роботи і самореалізації: Людина реалізувалась в Україні, продала бізнес/нерухомість і переселилася до Туреччини. Може взагалі не працювати, а жити в своє задоволення. Діти виросли і живуть у Штатах. Якщо є можливість і бажання - працює дистанційно.
Як на мене - це близька до ідеальної модель "життя на пенсії" для любителів моря і теплого клімату.
Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка. І, судячи з репортажів любимої вами Жанни - там таке всюди..
Тому щиро тішуся за Акурта, що йому пощастило зі шляхетними сусідами, і бажаю всіляких гараздів.