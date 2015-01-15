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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 260261262263>
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 16:01

  Успіх написав:Флай, а сюди не хцеш?))
https://realestate.24tv.ua/de-kupiti-kv ... u_n1718947

хцю, тільки Португалія ліпше, або Філіпіни
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:43


12K€
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:40

  flyman написав:
12K€

За 50км від Львова - таку халупу можна придбати за 12Кгрн!!!
Думай!
Дій!
Багатій! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Успіх написав:За 50км від Львова - таку халупу можна придбати за 12Кгрн!!!

В Сомаліленді Ви можете нашару таку халупу віджати - треба тільки мати АК-47 та набої.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:34

  Успіх написав:
  flyman написав:
12K€

За 50км від Львова - таку халупу можна придбати за 12Кгрн!!!
Думай!
Дій!
Багатій! :lol:

там заодно ще 3га землі (садок, ставок і т.д) в тій ціні,
ех, не послухали гуру акурта та його учня

знайди мені за 12 Кгрн. то що ти пишеш, в подібному стані, із новими коминами та "євровікнами" і погребом, та 2,8га землі. З мене комісійні не заржавіють,
а так виглядає, що балабол як і твій гуру
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Народ, чого ви цькуєте Акурта?

Живе собі людина в Туреччині біля моря і щиро розповідає про своє життя.
Хто може об"єктивніше розказати? Ви хтось там жили більше одного місяця у власному житлі, а не в готелі?.

Стосовно роботи і самореалізації:
Людина реалізувалась в Україні, продала бізнес/нерухомість і переселилася до Туреччини.
Може взагалі не працювати, а жити в своє задоволення.
Діти виросли і живуть у Штатах.
Якщо є можливість і бажання - працює дистанційно.

Як на мене - це близька до ідеальної модель "життя на пенсії" для любителів моря і теплого клімату.

Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка.
І, судячи з репортажів любимої вами Жанни - там таке всюди..

Тому щиро тішуся за Акурта, що йому пощастило зі шляхетними сусідами, і бажаю всіляких гараздів.
mulax
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:21

  mulax написав:Народ, чого ви цькуєте А.?

Ви самі відповіли:
  mulax написав:Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 сер, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:22

  mulax написав:Народ, чого ви цькуєте Акурта?

Живе собі людина в Туреччині біля моря і щиро розповідає про своє життя.
Хто може об"єктивніше розказати? Ви хтось там жили більше одного місяця у власному житлі, а не в готелі?.

Стосовно роботи і самореалізації:
Людина реалізувалась в Україні, продала бізнес/нерухомість і переселилася до Туреччини.
Може взагалі не працювати, а жити в своє задоволення.
Діти виросли і живуть у Штатах.
Якщо є можливість і бажання - працює дистанційно.

Як на мене - це близька до ідеальної модель "життя на пенсії" для любителів моря і теплого клімату.

Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка.
І, судячи з репортажів любимої вами Жанни - там таке всюди..

Тому щиро тішуся за Акурта, що йому пощастило зі шляхетними сусідами, і бажаю всіляких гараздів.

И собаки там добрые )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:37

  mulax написав:Народ, чого ви цькуєте Акурта?

Живе собі людина в Туреччині біля моря і щиро розповідає про своє життя.
Хто може об"єктивніше розказати? Ви хтось там жили більше одного місяця у власному житлі, а не в готелі?.

Стосовно роботи і самореалізації:
Людина реалізувалась в Україні, продала бізнес/нерухомість і переселилася до Туреччини.
Може взагалі не працювати, а жити в своє задоволення.
Діти виросли і живуть у Штатах.
Якщо є можливість і бажання - працює дистанційно.

Як на мене - це близька до ідеальної модель "життя на пенсії" для любителів моря і теплого клімату.

Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка.
І, судячи з репортажів любимої вами Жанни - там таке всюди..

Тому щиро тішуся за Акурта, що йому пощастило зі шляхетними сусідами, і бажаю всіляких гараздів.

Поддерживаю :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Кому треба, ловіть посилання на аналог Луну в Польщі:
https://korter.com.pl/inwestycje-warszawa-na-mapie
BIGor
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