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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:03

  Frant написав:
  mulax написав:Народ, чого ви цькуєте А.?

Ви самі відповіли:
  mulax написав:Що особисто мене напрягає в Анталії - це тотальне хамство вихідців з совка .


Треба ж так у точку попасти про хамство ІДЕАЛЬНОГО ПЕНСІОНЕРА в Анталії.

БРАВО! МОЛОДЕЦЬ! ШАНОВНОМУ МУЛУ СТАВЛЮ ЗА ЙОГО ПОСТ - ЖИРНОГО ПЛЮСА!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:26

  BIGor написав:Кому треба, ловіть посилання на аналог Луну в Польщі:
https://korter.com.pl/inwestycje-warszawa-na-mapie

Привіт! Ти вже лижи милиш? :lol:

Надумав чи як? Робочий ринок прозондував?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:33

Ну вот шо там американцам, с такими вояками было делать? https://www.nytimes.com/2021/08/25/opin ... -army.html
Это ж просто какой-то позир. А-ля украинские военные в Крыму в 2014м. Только украинские военные в Крыму такими стали после 24 лет уничтожения армии, а эти - после 20 лет беспрецедентных вложений в их обучение, вооружение и подготовку. Позир. Йопаный стыд.
airmax78
 
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