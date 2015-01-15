Треба ж так у точку попасти про хамство ІДЕАЛЬНОГО ПЕНСІОНЕРА в Анталії.
БРАВО! МОЛОДЕЦЬ! ШАНОВНОМУ МУЛУ СТАВЛЮ ЗА ЙОГО ПОСТ - ЖИРНОГО ПЛЮСА!
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Додано: Сер 25 сер, 2021 13:03
Треба ж так у точку попасти про хамство ІДЕАЛЬНОГО ПЕНСІОНЕРА в Анталії.
БРАВО! МОЛОДЕЦЬ! ШАНОВНОМУ МУЛУ СТАВЛЮ ЗА ЙОГО ПОСТ - ЖИРНОГО ПЛЮСА!
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:26
Привіт! Ти вже лижи милиш?
Надумав чи як? Робочий ринок прозондував?
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:33
Ну вот шо там американцам, с такими вояками было делать?
Это ж просто какой-то позир. А-ля украинские военные в Крыму в 2014м. Только украинские военные в Крыму такими стали после 24 лет уничтожения армии, а эти - после 20 лет беспрецедентных вложений в их обучение, вооружение и подготовку. Позир. Йопаный стыд.
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