Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане mulax - Ви безумовно праві. І не тільки на прикладі Львова. Якщо взяти рахівницю: - залізобетонна підлога, куплена на Стрийській в 2020 році по 700 доларів - сьогодні має покупців без ремонту по 900 доларів, а з ремонтом - по 1200 доларів. - залізобетонна підлога, куплена в Дніпрі в 2019 по 800 доларів квадрат сьогодні продається власниками - аж гай шумить - по 1200 і більше доларів. - про Київ я мовчу взагалі - там вже платять по 2 000 - 2500 за квадрат 100х100 см.
Я так написав тому, що на форумі 90% - люди, які хочуть вкласти 3 копійки та миттєво отримати 3 рублі. І не 2,99 рубля - а саме 3 і через 3 хвилини.
Але... але... Є - як на мене - є інший чинник. Найчастіше саме цього люди не враховують. Беремо полярні приклади: - Львів сьогодні - дивлюсь в інтернет - вже який день дощі, дощі та дощі і ще будуть до кінця тижня на фоні +12 вдень і вночі вже падає до +7... - в той же час Дніпро та Запоріжжя погибають не тільки від спеки - там зараз +31 - як в Анталії, але й від амброзії - мої приятелі лежать, накривши обличчя вологим полотенцем та наковтавшись таблеток.
Тому: а) вклавши в квартиру на курорті 50 000 доларів в 2018-2020 роках маєш профіт в 20 000 - 25 000 доларів. б) вклавши 50 000 доларів - та маючи профіт в 20 000 - 25 000 доларів - маєш ІНШУ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ. Ну якщо хтось розуміє, що це таке...
akurt написав:Пане change_pm - для мене особисто в цій ситуації що є незрозумілим, так те то, що - припустимо - в США гроші роздають наліво і направо (хоча че зовсім не так - допомогу на пандемію - смішні гроші в умовах США - по 1400 доларів - отримали тільки громадяни США із вкрай низькими прибутками) - а ось з тим, звідки у громадян країн, які дуже дуже далеко від США, з"явилися мішки доларів... І за ці мішки доларів вони купують купують та купуть залізобетонні паралелепіпеди... Невже реально грошва падає з неба????
В Україні багато хто, судячи з динаміки депошек, розчехлив їх, а також матраци...
Але я все-рівно не можу зрозуміти звідки попит, ось чесно. Всі кричать про кризу поставок, чіпів, ще чогось...
Народ, хто з вас нагріб по два авто, два нових айфона, два планшета і компа на одне обличчя?
зі. як тут деяки дорисувачі ділились інфою, то ім рейти підняли на 20%. але це тіки що, а цінники на все вже прілічно відросли ще тоді...
Вище дуже мудро введено черговий новий критерій вибору міста/країни для інвестицій - пару місяців тому на Фінансовому форумі України один з форумчан вводив критерій вибору місця/країни "Критерій за вологістю повітря". Тепер - новинка - фінансова наука розвивається далі - за національною ознакою покупців нерухомості. Тут просто караул - Велика Британія. Наприклад, серед імігрантів, що мешкають у Лондоні, 40 % - походження з Європи, 30 % — походження с Ближнього Сходу та Азії, 20 % — походженням з Африки і 10 % — походженням з Америки і країн Карибського басейну. Саме тому він НЕ вклався не тільки в нерухомість Великої Британії, а ще й в нерухомість 192-х із 193-х країн світу. Мудро. Трохи помиляється про Велику Британію, тому проста статистика. Дані про купівлю квартир іноземцями за липень 2021 за даними Інституту статистики Туреччини. Прошу звернути увагу на громадян саме Великої Британії. Перша 20-ка (!!!) іноземців-покупців: - громадяни Великої Британії купили 63 квартири - місце 19 (в червні - теж 63 квартири купили, але було місце 20 в рейтингу, піднялися до місця 19). - громадяни Швеції - 99 квартир - місце 13 (в червні - 83 квартири, було місце 16). - громадяни України - 106 - місце 10 (в червні було куплено 127 квартир - зберегли місце 10 в рейтингу). - громадяни США - 153 - місце 8 (в червні було куплено 150 квартир і було місце 9 в рейтингу). - громадяни Німеччини - 198 квартир - місце 5 (в червні 192 - зберегли місце 5 в рейтингу). Всього в липні 2021 побито рекорд купівлі квартир іноземцями за останні роки - майже 4500 квартир за місяць. Джерело: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2021-37471
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 сер, 2021 22:23, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Прошу звернути увагу на громадян саме Великої Британії. Перша 20-ка (!!!) іноземців-покупців: - громадяни Великої Британії купили 63 квартири - місце 19 (в червні - теж 63 квартири купили, але було місце 20 в рейтингу, піднялися до місця 19).
19 место Британии, это далеко не первые ступеньки в иерархии покупателей, как ты вещал выше. Там с огромным отрывом лидируют арабы, а так как Коран поощряет многоженство, то их численность будет только расти. Если посмотреть откуда они туда прибывают (Сирия, Иран, Ирак, Афганистан...), то публика там собирается боевая... Пока ни одна страна мира не собирается признавать Талибан, окромя Турции. Так что суровые законы шариата могут вскоре появиться и у Реджепа. А всё к тому идет. Как никак там 99.8% мусульман. Когда Эрдоган превратил собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, а христианские фрески убрал, так никто даже не пикнул. А российские попы тупо промолчали со своим владыкой.
И ещё. В Турции проживает свыше 83млн.чел., и те 63 квартиры бритов, о которых ты так радостно вещаешь, вместе с сотней прочих шведов, это как пыль в космическом пространстве, о которой даже не стоит упоминать...
akurt написав:Прошу звернути увагу на громадян саме Великої Британії. Перша 20-ка (!!!) іноземців-покупців: - громадяни Великої Британії купили 63 квартири - місце 19 (в червні - теж 63 квартири купили, але було місце 20 в рейтингу, піднялися до місця 19).
19 место Британии, это далеко не первые ступеньки в иерархии покупателей, как ты вещал выше. Там с огромным отрывом лидируют арабы, а так как Коран поощряет многоженство, то их численность будет только расти. Если посмотреть откуда они туда прибывают (Сирия, Иран, Ирак, Афганистан...), то публика там собирается боевая... Пока ни одна страна мира не собирается признавать Талибан, окромя Турции. Так что суровые законы шариата могут вскоре появиться и у Реджепа. А всё к тому идет. Как никак там 99.8% мусульман. Когда Эрдоган превратил собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, а христианские фрески убрал, так никто даже не пикнул. А российские попы тупо промолчали со своим владыкой.
И ещё. В Турции проживает свыше 83млн.чел., и те 63 квартиры бритов, о которых ты так радостно вещаешь, вместе с сотней прочих шведов, это как пыль в космическом пространстве, о которой даже не стоит упоминать...
Акурт в Анталии, как пенсионер на даче с картошкой и помидорами. Они всегда самые вкусные, не токсичные и каждый год )))