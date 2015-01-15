Додано: Сер 25 сер, 2021 16:16

Пане mulax - Ви безумовно праві.

І не тільки на прикладі Львова.

Якщо взяти рахівницю:

- залізобетонна підлога, куплена на Стрийській в 2020 році по 700 доларів - сьогодні має покупців без ремонту по 900 доларів, а з ремонтом - по 1200 доларів.

- залізобетонна підлога, куплена в Дніпрі в 2019 по 800 доларів квадрат сьогодні продається власниками - аж гай шумить - по 1200 і більше доларів.

- про Київ я мовчу взагалі - там вже платять по 2 000 - 2500 за квадрат 100х100 см.



Я так написав тому, що на форумі 90% - люди, які хочуть вкласти 3 копійки та миттєво отримати 3 рублі. І не 2,99 рубля - а саме 3 і через 3 хвилини.



Але... але... Є - як на мене - є інший чинник.

Найчастіше саме цього люди не враховують.

Беремо полярні приклади:

- Львів сьогодні - дивлюсь в інтернет - вже який день дощі, дощі та дощі і ще будуть до кінця тижня на фоні +12 вдень і вночі вже падає до +7...

- в той же час Дніпро та Запоріжжя погибають не тільки від спеки - там зараз +31 - як в Анталії, але й від амброзії - мої приятелі лежать, накривши обличчя вологим полотенцем та наковтавшись таблеток.



Тому:

а) вклавши в квартиру на курорті 50 000 доларів в 2018-2020 роках маєш профіт в 20 000 - 25 000 доларів.

б) вклавши 50 000 доларів - та маючи профіт в 20 000 - 25 000 доларів - маєш ІНШУ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ.

Ну якщо хтось розуміє, що це таке...