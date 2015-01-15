Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане mulax - Ви безумовно праві. І не тільки на прикладі Львова. Якщо взяти рахівницю: - залізобетонна підлога, куплена на Стрийській в 2020 році по 700 доларів - сьогодні має покупців без ремонту по 900 доларів, а з ремонтом - по 1200 доларів. - залізобетонна підлога, куплена в Дніпрі в 2019 по 800 доларів квадрат сьогодні продається власниками - аж гай шумить - по 1200 і більше доларів. - про Київ я мовчу взагалі - там вже платять по 2 000 - 2500 за квадрат 100х100 см.
Я так написав тому, що на форумі 90% - люди, які хочуть вкласти 3 копійки та миттєво отримати 3 рублі. І не 2,99 рубля - а саме 3 і через 3 хвилини.
Але... але... Є - як на мене - є інший чинник. Найчастіше саме цього люди не враховують. Беремо полярні приклади: - Львів сьогодні - дивлюсь в інтернет - вже який день дощі, дощі та дощі і ще будуть до кінця тижня на фоні +12 вдень і вночі вже падає до +7... - в той же час Дніпро та Запоріжжя погибають не тільки від спеки - там зараз +31 - як в Анталії, але й від амброзії - мої приятелі лежать, накривши обличчя вологим полотенцем та наковтавшись таблеток.
Тому: а) вклавши в квартиру на курорті 50 000 доларів в 2018-2020 роках маєш профіт в 20 000 - 25 000 доларів. б) вклавши 50 000 доларів - та маючи профіт в 20 000 - 25 000 доларів - маєш ІНШУ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ. Ну якщо хтось розуміє, що це таке...
akurt написав:Пане change_pm - для мене особисто в цій ситуації що є незрозумілим, так те то, що - припустимо - в США гроші роздають наліво і направо (хоча че зовсім не так - допомогу на пандемію - смішні гроші в умовах США - по 1400 доларів - отримали тільки громадяни США із вкрай низькими прибутками) - а ось з тим, звідки у громадян країн, які дуже дуже далеко від США, з"явилися мішки доларів... І за ці мішки доларів вони купують купують та купуть залізобетонні паралелепіпеди... Невже реально грошва падає з неба????
В Україні багато хто, судячи з динаміки депошек, розчехлив їх, а також матраци...
Але я все-рівно не можу зрозуміти звідки попит, ось чесно. Всі кричать про кризу поставок, чіпів, ще чогось...
Народ, хто з вас нагріб по два авто, два нових айфона, два планшета і компа на одне обличчя?
зі. як тут деяки дорисувачі ділились інфою, то ім рейти підняли на 20%. але це тіки що, а цінники на все вже прілічно відросли ще тоді...
Вище дуже мудро введено черговий новий критерій вибору міста/країни для інвестицій - пару місяців тому на Фінансовому форумі України один з форумчан вводив критерій вибору місця/країни "Критерій за вологістю повітря". Тепер - новинка - фінансова наука розвивається далі - за національною ознакою покупців нерухомості. Тут просто караул - Велика Британія. Наприклад, серед імігрантів, що мешкають у Лондоні, 40 % - походження з Європи, 30 % — походження с Ближнього Сходу та Азії, 20 % — походженням з Африки і 10 % — походженням з Америки і країн Карибського басейну. Саме тому він НЕ вклався не тільки в нерухомість Великої Британії, а ще й в нерухомість 192-х із 193-х країн світу. Мудро. Трохи помиляється про Велику Британію, тому проста статистика. Дані про купівлю квартир іноземцями за липень 2021 за даними Інституту статистики Туреччини. Прошу звернути увагу на громадян саме Великої Британії. Перша 20-ка (!!!) іноземців-покупців: - громадяни Великої Британії купили 63 квартири - місце 19 (в червні - теж 63 квартири купили, але було місце 20 в рейтингу, піднялися до місця 19). - громадяни Швеції - 99 квартир - місце 13 (в червні - 83 квартири, було місце 16). - громадяни України - 106 - місце 10 (в червні було куплено 127 квартир - зберегли місце 10 в рейтингу). - громадяни США - 153 - місце 8 (в червні було куплено 150 квартир і було місце 9 в рейтингу). - громадяни Німеччини - 198 квартир - місце 5 (в червні 192 - зберегли місце 5 в рейтингу). Всього в липні 2021 побито рекорд купівлі квартир іноземцями за останні роки - майже 4500 квартир за місяць. Джерело: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2021-37471
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 сер, 2021 22:23, всього редагувалось 2 разів.
Workers are ready to give up pay and benefits to stay remote, survey finds
Almost two-thirds of remote workers or those looking for a remote job are ready to take a 5% pay cut to work from home, according to a survey by Breeze of 1,000 workers. Almost 1 in 4 said even a 15% pay cut would be an acceptable tradeoff, while 15% of workers are ready to sacrifice a quarter of their pay to not go to the office.
Чесно кажучи, такі опроси проводяться з однієї точки зору, ніби чи ви згодні отримувати менше грощей?
А чому менше? Що будеш менше працювати вдома, ніж з офіса? Навряд чи. А те, шо не витрачаєш час на ком"ютінг, а за ком"ютінг хтось колись платив?
Короче, тупі омерикоси і їх тупі опроси... Роботодавчі будуть раді платити тобі менше звичайно.
Але як ти давав посилання, ми можемо тоді працювати на 2-3 роботах ))))
Як наш мутрий нарот каже, розумне теля, двох мамок с...че
akurt написав:Так и быть, RTC12 - Вы нас всех уговорили. Расскажите, куда советуете форумчанам вложить заработанные средства. Уверен: Вас послушают, поймут и поступят именно так. Мудро. Взвешенно. Разумно.
Не в Туреччину. Це точно.
Навіть у Києві чи Львові квартири подорожчали на 10-15% за останній рік. Уявляєш, Акурт??? Не треба гнати свою стару "хонду" за 1500 км, вантажити її на паром, не треба пектись на спеці 40°С, не треба платити величезні податки нерезидентів. Не треба класти гроші на збитковий депозит в лірах.
Головне - не слухати чужоземних ріелторів. Інакше можна залишитись без штанів.