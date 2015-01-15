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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:02

  flyman написав:
  change_pm написав:До речі, уяви, якщо так? Через два роки звіримось. У тебе -30% на кавалірках, а у якогось Ахмета, який купив, коли лилась кров +200% :!:

дивуюсь чому ти з акуртом ще не в Кабулі

От ти! АндріЙ!

Тому, що чекаємо, коли пустять регулярні рейси і ти підтягнешся...

Ну, як ми без тебе будемо уешки косити?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:38

Нас і тут не погано годують!

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:До речі, уяви, якщо так? Через два роки звіримось. У тебе -30% на кавалірках, а у якогось Ахмета, який купив, коли лилась кров +200% :!:

дивуюсь чому ти з акуртом ще не в Кабулі

От ти! АндріЙ!

Тому, що чекаємо, коли пустять регулярні рейси і ти підтягнешся...

Ну, як ми без тебе будемо уешки косити?!




Нас і тут не погано годують!

https://fi202x.blogspot.com/2021/08/775.html
flyman
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  #<1 ... 262263264265
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