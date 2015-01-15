Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:02
flyman написав: change_pm написав:
До речі, уяви, якщо так? Через два роки звіримось. У тебе -30% на кавалірках, а у якогось Ахмета, який купив, коли лилась кров +200%
дивуюсь чому ти з акуртом ще не в Кабулі
От ти! АндріЙ!
Тому, що чекаємо, коли пустять регулярні рейси і ти підтягнешся...
Ну, як ми без тебе будемо уешки косити?!
change_pm
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:38
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
До речі, уяви, якщо так? Через два роки звіримось. У тебе -30% на кавалірках, а у якогось Ахмета, який купив, коли лилась кров +200%
дивуюсь чому ти з акуртом ще не в Кабулі
От ти! АндріЙ!
Тому, що чекаємо, коли пустять регулярні рейси і ти підтягнешся...
Ну, як ми без тебе будемо уешки косити?!
Нас і тут не погано годують!
https://fi202x.blogspot.com/2021/08/775.html
flyman
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