От ти! АндріЙ!
Тому, що чекаємо, коли пустять регулярні рейси і ти підтягнешся...
Ну, як ми без тебе будемо уешки косити?!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 сер, 2021 20:02
От ти! АндріЙ!
Тому, що чекаємо, коли пустять регулярні рейси і ти підтягнешся...
Ну, як ми без тебе будемо уешки косити?!
Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:38
Нас і тут не погано годують!
Нас і тут не погано годують!
Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:49
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Враховуючи те, що в Кабулі почала литись кров, то скоро треба вилітати і придивлятись до нерухомості...
Є правда ризик, шо у бідоні ядрену бомбу там скине, але імхо ВАСПи не дадуть.
зі. Бачили, як вчора дєдушка в мікрофон пукав, ми не простимо, ми відомстимо...
Ти ж вроде війска вивів, чим мстіти буде? Кловун!
Думаю, бідона скоро попруть імпічментом чи він скопититься...
Там Камала звичайно не подарунок, така ж вдарена головою... пропала хата!!!
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:25
Для тих, хто бажає купити собі хату в Іспанії:
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