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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:26
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Как легко на почве неудавшихся инвестиций и желания зайти в американский рынок акций дешево стать адептом идей, продвигаемых RT.
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:54
Казали, що технології дефляційні...ага-ага )))
Інфлецу продовжуватись ))))
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:58
How Affordable Is a Home in 2021?
Додано: Нед 29 сер, 2021 10:02
Не знаю, що таке RT... Round Trip?
Але легко можна проспати, шо роль Омерики в світи впала до неприємних рівнів, іліта деградувала, і тому інвестиції в омерофонду, нерухомість і бакс може спіткати неприємна доля...
Потім будемо тувалети баксом обкліювати і кляти сра..них піндюків
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