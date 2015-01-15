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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Как легко на почве неудавшихся инвестиций и желания зайти в американский рынок акций дешево стать адептом идей, продвигаемых RT.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:54

Казали, що технології дефляційні...ага-ага )))

TSMC is raising chip prices as supply shortages continue

TSMC is the biggest chipmaker in the world and the company responsible for the processors used by Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, and even some Intel products.
And its products are about to get a lot more expensive: the company plans to raise prices of its advanced chips by around 10 percent and less advanced products by about 20 percent

https://www.theverge.com/2021/8/26/2264 ... e-qualcomm

Інфлецу продовжуватись ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:58

How Affordable Is a Home in 2021?

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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:02

  airmax78 написав:Как легко на почве неудавшихся инвестиций и желания зайти в американский рынок акций дешево стать адептом идей, продвигаемых RT.

Не знаю, що таке RT... Round Trip?

Але легко можна проспати, шо роль Омерики в світи впала до неприємних рівнів, іліта деградувала, і тому інвестиції в омерофонду, нерухомість і бакс може спіткати неприємна доля...

Потім будемо тувалети баксом обкліювати і кляти сра..них піндюків :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:09

  BIGor написав:Тут сміялися з Афганістану та Кабулу - так от населення Афганістану росте на 1 млн. в рік. А в нас падіння населення 300 тис. в рік. То де буде рости?

В чому проблема?
Приймаєш закон, що жінка машина для подання і вперед.
Ще можна дозволити многожонство та зробити іслам замість православ'я.
Вперед.
Через пм за.
Акурт теж
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 18:10

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Как легко на почве неудавшихся инвестиций и желания зайти в американский рынок акций дешево стать адептом идей, продвигаемых RT.

Не знаю, що таке RT... Round Trip?

Але легко можна проспати, шо роль Омерики в світи впала до неприємних рівнів, іліта деградувала, і тому інвестиції в омерофонду, нерухомість і бакс може спіткати неприємна доля...

Потім будемо тувалети баксом обкліювати і кляти сра..них піндюків :mrgreen:

Якщо там будуть рулити ліваки та будувати комунізм, то так і буде.
flyman
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