Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Оце нормас затєя, я не можу написати, хтось з форумчан може написати?
в кабінеті платника податків (перед тим робиш ЄЦП у Приваті 24) https://cabinet.tax.gov.ua/ робиш звернення до податкової, через місяць отримуєш по місцю реєстрації відповідь (я так кілька років робив запит щодо курсової різниці, відповідь зберіг)
так що "курсова різниця" чим не варіант - купив долари ПА1.6 продав ПА28, ось на ці 2% і зберіг збереження.
change_pm написав:Це не кейс, це відповіль на питання Что дєлать?
В принципі, рік на це є... Так ти так думаєш зробити?
Так я вже зробив: працюю на оутсорсера з ЄС з клієнтом в ЄС. Максимум, що зробити, то взяти ноут, поїхати в Польщу, Португалію, Албанію, чи ще куди, зняти кавалірку, вколотися антиковідним вакцином (або самообсервуватися 10 днів) і продовжувати працювати віддалено. Інвойси прийдеться виставляти не на банк неньки. Як кажуть в відосіках успішного Успіха - вийти із зони комфорта, і нарешті піти працювати в FAANG та врешті решт отримати свій лям баксів на конто та перевести в активи, що генерять пасивний дохід. ДБ - не кашель Лаврова, а Д - думайте, Б - багатійте.
Фізично в Укрі? (відповідь я знаю)...
Зареєструвався ФОПом? Чи платиш 18+1.5 подати? - питання риторичні...
Що з гамністією? Через рік ти ці зароблені 50 куе, ні в банк не занесеш, і нічого за них купити не зможеш, бо прижмуть...
flyman написав:абсурдність ідеї амністії веде до таких висновків, або нас вважають за ідіотів, або керують нами ідіоти, чи хтось думає, що в нас не та як в Рашці робиться все через одне місце: В отличие от России, которая предложила одну из самых лояльных и мягких амнистий на планете, но которая провалилась, амнистии в других странах показали отличные результаты https://internationalwealth.info/deofshorization/tax-amnesty-argentina-ireland-italy/
Панімаєш, флай, мене ось цей момент непокоїть і він мені зразу не сподобався...
Декларуванню підлягає нерухоме майно (земельні ділянки, площа яких більше, аніж норма безоплатного передавання, квартира чи квартири площею понад 120 кв. м
За активи, розміщені в Україні, декларантам доведеться заплатити 5% від їхньої вартості
Проте, як пояснили ТСН.ua фахівці адвокатського об’єднання «Артіус», особи, які не скористалися правом задекларувати свої активи, будуть вважатися такими, що повідомили орган контролю (податкову) про відсутність у власності активів, придбаних за рахунок доходів, з яких не сплачені податки, або обсяг таких активів не перевищує меж, визначених законом, і не потребує декларування. Тож після проведення декларування, якщо у особи виявлять незадекларовані активи, вона буде змушена відповідати за ухилення від сплати податків.
Читаєм уважно цитати, з них виходить, все що більше 120 метрів треба декларувати, 0% амністії немає, тобто тебе по факту стрижуть вдруге
Читаючи статтю, коментарі, я і надалі стверджуюсь в думці стосовно того що виділено в твоєму тексті...
Тому і написав кейси, і что дєлать
зі. тіпіли можновладці... створюють проблеми на рівному місці...
три види ЦА: - олені, що побіжать з переляку декларувати, і засвітять, наприклад нерухомість, що потім попаде під оподаткування - влада, яка постриже оленів - жирні коти, які за долю малу відбілять нелегальні доходи
change_pm написав:Це не кейс, це відповіль на питання Что дєлать?
В принципі, рік на це є... Так ти так думаєш зробити?
Так я вже зробив: працюю на оутсорсера з ЄС з клієнтом в ЄС. Максимум, що зробити, то взяти ноут, поїхати в Польщу, Португалію, Албанію, чи ще куди, зняти кавалірку, вколотися антиковідним вакцином (або самообсервуватися 10 днів) і продовжувати працювати віддалено. Інвойси прийдеться виставляти не на банк неньки. Як кажуть в відосіках успішного Успіха - вийти із зони комфорта, і нарешті піти працювати в FAANG та врешті решт отримати свій лям баксів на конто та перевести в активи, що генерять пасивний дохід. ДБ - не кашель Лаврова, а Д - думайте, Б - багатійте.
Фізично в Укрі? (відповідь я знаю)...
Зареєструвався ФОПом? Чи платиш 18+1.5 подати? - питання риторичні...
Що з гамністією? Через рік ти ці зароблені 50 куе, ні в банк не занесеш, і нічого за них купити не зможеш, бо прижмуть...
- валюти в неньку не заводити (е-резиденс в Естонії, напр., або ТОВка які офшорі, пайонір в кінці то кінців, або крипта - холодний/гарячий гаманець) - ту що є, вивозити в трусах Анталії (акурт в помощь)
Вище написав ЦА гамністії, і вихлоп буде колонульовий
з.і. я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 вер, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:три види ЦА: - олені, що побіжать з переляку декларувати, і засвітять, наприклад нерухомість, що потім попаде під оподаткування - влада, яка постриже оленів - жирні коти, які за долю малу відбілять нелегальні доходи
Решті то все, як геморой до дупи.
зі статті...
«Податковій буде цікаво перевірити, чи всі свої активи задекларували люди чи ні. Тож людина, яка бере участь в амністії, ризикує бути притягнутою до відповідальності за різні злочини, включаючи несплату податків за активами, які вона не вказала при податковій амністії», – пояснює в коментарі ТСН.ua економічний експерт Олександр Хмелевський.
flyman написав:три види ЦА: - олені, що побіжать з переляку декларувати, і засвітять, наприклад нерухомість, що потім попаде під оподаткування - влада, яка постриже оленів - жирні коти, які за долю малу відбілять нелегальні доходи
Решті то все, як геморой до дупи.
зі статті...
«Податковій буде цікаво перевірити, чи всі свої активи задекларували люди чи ні. Тож людина, яка бере участь в амністії, ризикує бути притягнутою до відповідальності за різні злочини, включаючи несплату податків за активами, які вона не вказала при податковій амністії», – пояснює в коментарі ТСН.ua економічний експерт Олександр Хмелевський.
представляєш, як будуть завалені суди, і скільки то буде та трахомудія тягнутися ДБ
по тексту тлумачення на оленячу мову - "олені, біжить декларуватися, шоб ми вас не шукали, бо нам лінь (мами інші важливіші справи, чим шукати оленів)", бо інакше ризикуєте отримати "бо-бо" і "вжух-вжух", якщо якого оленя піймаєм для піару які ми страшні в гніві
з.і. дрожачими руками рахую площу сумарну кавалірок, чи не перевищує 120м2 з.з.і. цоколь куда пхати - як нежила творча майстерня-комірка Папи Карли, чи тіпо квартира для чурки Буратіни?
change_pm написав:Оце нормас затєя, я не можу написати, хтось з форумчан може написати?
в кабінеті платника податків (перед тим робиш ЄЦП у Приваті 24) https://cabinet.tax.gov.ua/ робиш звернення до податкової, через місяць отримуєш по місцю реєстрації відповідь (я так кілька років робив запит щодо курсової різниці, відповідь зберіг)
так що "курсова різниця" чим не варіант - купив долари ПА1.6 продав ПА28, ось на ці 2% і зберіг збереження.
Що вони тобі відписали? Бо моєму кейсі 2, якраз нерухомість від курсової різниці...
зі. а хто ім дохтур, шо вони не можуть тримати курс гриваса постійним 30 років?
flyman написав:три види ЦА: - олені, що побіжать з переляку декларувати, і засвітять, наприклад нерухомість, що потім попаде під оподаткування - влада, яка постриже оленів - жирні коти, які за долю малу відбілять нелегальні доходи
Решті то все, як геморой до дупи.
зі статті...
«Податковій буде цікаво перевірити, чи всі свої активи задекларували люди чи ні. Тож людина, яка бере участь в амністії, ризикує бути притягнутою до відповідальності за різні злочини, включаючи несплату податків за активами, які вона не вказала при податковій амністії», – пояснює в коментарі ТСН.ua економічний експерт Олександр Хмелевський.
представляєш, як будуть завалені суди, і скільки то буде та трахомудія тягнутися ДБ
по тексту тлумачення на оленячу мову - "олені, біжить декларуватися, шоб ми вас не шукали, бо нам лінь (мами інші важливіші справи, чим шукати оленів)", бо інакше ризикуєте отримати "бо-бо" і "вжух-вжух", якщо якого оленя піймаєм для піару які ми страшні в гніві
з.і. дрожачими руками рахую площу сумарну кавалірок, чи не перевищує 120м2 з.з.і. цоколь куда пхати - як нежила творча майстерня-комірка Папи Карли, чи тіпо квартира для чурки Буратіни?
А хто тобі сказав, що суд будуть завалені?! ДФС скопоном занесе в суд 100500 справ, суддя (хантер) прийме рішення скопом, автоматичне блокування рахунків і списання пені + штрафи + податки...
change_pm написав:А хто тобі сказав, що суд будуть завалені?! ДФС скопоном занесе в суд 100500 справ, суддя (хантер) прийме рішення скопом, автоматичне блокування рахунків і списання пені + штрафи + податки...
А ти ве потім бігай...
тоді закрити і вивести всі ліквідні активи, а нерухомість хай орештовуют та штрафують...
але ж вже писав, що цілі відбілити бабло жирних котів, а не ловити та стригти оленів
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 вер, 2021 09:55, всього редагувалось 1 раз.