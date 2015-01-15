Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:В принципі, рік на це є... Так ти так думаєш зробити?
Я про кейс с конвертацией ЛЕГАЛЬНЫХ доходов (начиная с карбованцев, кто помнит/знает что это такое) в валюту - писал и раньше в двух ветках (в т.ч., приводя по просьбе форумных читателей и/или писателей пример с яблоками и грушами). Считаю, что с накопленной таким образом валюты, ПОКА ты ее НЕ продал никаких доходов НЕ возникает, соотв., не возникает НИ НДФЛ, ни в/сбора. И НЕ зачем переться в налоговую: их позиция - очевидна, как говорил/писал еще М.Жванецкий, мол, мы сами все знаем и все подсказываем: "...Правда, спрашивают читатели? - Правда, отвечает газета"!
Что делать? МОЕ МНЕНИЕ: частично попытаться ВАЛЮТУ легализовать, внося на счет; частично - продолжать ею рассчитываться, наслаждаясь жизнью. Конечно, хатынку на каком-нить Лазурном берегу за них/нал уже НЕ купить, но потратить "по мелочи" налом - вполне! ПОКА еще. В конце-концов какие-то бумажки с тех лет - еще сохранились; можно под нал перекредитоваться у родычей, напр., ЛЕГАЛЬНО используя ПОЗЫКУ и так же легально ее загасив позже (как читал когда-то как делали наши иммигранты: приехав в Штаты с налом - тут же брали кредит в банке, досрочно его загашая и создавая тем самым себе положительную кредитную историю...). Гражданский кодекс позволяет и другие межродственные сделки заключать и закрывать, было бы желание и фантазия ПОД ту или иную ситуацию КАЖДОГО!
change_pm написав:Оце нормас затєя, я не можу написати, хтось з форумчан може написати?
в кабінеті платника податків (перед тим робиш ЄЦП у Приваті 24) https://cabinet.tax.gov.ua/ робиш звернення до податкової, через місяць отримуєш по місцю реєстрації відповідь (я так кілька років робив запит щодо курсової різниці, відповідь зберіг)
так що "курсова різниця" чим не варіант - купив долари ПА1.6 продав ПА28, ось на ці 2% і зберіг збереження.
По "физикам"-НЕ ФОП-ам/СПД-шникам (как они там называются сейчас) "ПРИКОЛ" в том, что налог платится НЕ с разницы/дохода, а СО ВСЕЙ (!) полученной "на руки" суммы! : ) Поэтому тогда уж ДЕШЕВЛЕ (но НЕ факт, что ЛУЧШЕ) - задекларировать бабки, уплатив 5%. ДУМАЮ, на это и рассчитывают Гетьманцевы и Ко, прочие наполнители бюджета, на словах борясь якобы с зарплатами в конвертах и пр. "уклонистами", а на самом деле - наезжая на ВСЕХ без разбору, включая тех же пенсов с их "похоронными" сбережениями в платочке!.. А как же иначе, ЕСЛИ фин.мон признает сугубо подтверждающие документы за последний год (в банке)!
flyman написав:... Панімаєш, флай, мене ось цей момент непокоїть і він мені зразу не сподобався...
Декларуванню підлягає нерухоме майно (земельні ділянки, площа яких більше, аніж норма безоплатного передавання, квартира чи квартири площею понад 120 кв. м
Думаю, надо недвижуху ПРИДЕТСЯ "переписать" (переоформить) НА ВСЕХ членов семьи, НУ и что что когда-то нотариусы сами (НЕ предполагая такой поворот событий) рекомендовали оформлять недвижимость, приобретенную в браке, на кого-то одного, мол в последующем - проще будет ее отчуждать!
flyman написав:з.і. я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Так и "там" - такие же проблемы, только сложнее их решать НЕ только из-за языкового барьера, НО и НЕ ИМЕЯ НИ малейшего понятия о местных законах и ментальности! До 10к.(уе/тугиков) налом еще можно ввезти, НО НЕ больше; за нал. - НИЧЕГО крупного НЕ купить. А по свежей инфе "оттуда" - из-за ковида даже налом в ихнем "гастрономе" не шибко рассчитаешься: предпочитают безконтактно картой (а может, и требуют), соотв., опять - фин.мон! Прям, как Остап Бендер получил свой "миллион на блюдечке с голубой каемочкой", НО купить за него НЕ то что самолет - даже что по-проще/дешевле - проблематично!
Миша-клиент написав:Думаю, надо недвижуху ПРИДЕТСЯ "переписать" (переоформить) НА ВСЕХ членов семьи, НУ и что что когда-то нотариусы сами (НЕ предполагая такой поворот событий) рекомендовали оформлять недвижимость, приобретенную в браке, на кого-то одного, мол в последующем - проще будет ее отчуждать!
change_pm написав:
change_pm написав:Кейс 2:
- людина в 2012-13 роках поміняла 800 тис гриші на 100 куе, тримала на депошках під хх%, вклала в нерухомість. Наразі має 200 кв.метрів на КРЖН = 3 млн гриші по ціні інвестицій...
Податкова бачить 800 тис гриші, а 3 млн не бачить. Что дєлать?
В усіх випадках, 500 і 800 тис чисті, білі грощі, з яких заплочено податки...
У мене є думка стосовно кейсу 2...
200 кв. метрів (сподіваюсь вони у вас в вигляді однушок, двушок і т.д.) записуємо на рідню, і вуаля, всі мають менше 120 метрів, нічого амністувати не треба
Я прийшов до такої ж думки... Дякую, що ділитесь думками...
Цікаво, що це питання не викликає здорової зацікавленності у форумчан, воно реально буде болючим в 22 році )))