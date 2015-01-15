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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:02

  Миша-клиент написав:
  change_pm написав:...
Цікаво, що це питання не викликає здорової зацікавленності у форумчан, воно реально буде болючим в 22 році )))


Да я сам прозрел: по валюте и написал об этом в валютной же ветке: там мои комменты потерли, частично - перенесли в пенсионную ветку, частично "затюкали"...
Напр.,: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Я Вас читав...

Імхо, більшість ще не зрозуміла, куди вони попали... Не вірю, шо тут всі читачи і дописувачі "ніщеброди"...
А амністія так прописана, шо проблеми будуть у всіх опісля... Ну, ви в принципі, знаєте.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:06

  change_pm написав:
  flyman написав:з.і.
дрожачими руками рахую площу сумарну кавалірок, чи не перевищує 120м2
з.з.і.
цоколь куда пхати - як нежила творча майстерня-комірка Папи Карли, чи тіпо квартира для чурки Буратіни?

Ну, чьо, як резалт? Не забув дідову хату порахувати?

каваліркі манюпуньки, від 15 до 21 м2, влазять

а хата "по трансмісії" мала би перейти в спадщину, але ще в дорозі...
як ще під питанням новобудова, що будується забудовником, на яку ще можуть добавити ПДВ у 2022
ДБ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:13

  Миша-клиент написав:
  flyman написав:з.і.
я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство


Так и "там" - такие же проблемы, только сложнее их решать НЕ только из-за языкового барьера, НО и НЕ ИМЕЯ НИ малейшего понятия о местных законах и ментальности! До 10к.(уе/тугиков) налом еще можно ввезти, НО НЕ больше; за нал. - НИЧЕГО крупного НЕ купить. А по свежей инфе "оттуда" - из-за ковида даже налом в ихнем "гастрономе" не шибко рассчитаешься: предпочитают безконтактно картой (а может, и требуют), соотв., опять - фин.мон! Прям, как Остап Бендер получил свой "миллион на блюдечке с голубой каемочкой", НО купить за него НЕ то что самолет - даже что по-проще/дешевле - проблематично!

тоді план С:

"We are recruiting for a a client in Abu Dhabi.
Tax Free salary plus benefits.
Permanent job to be based here. Let me know your thoughts and happy to discuss."
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:15

  change_pm написав:
  Scholar написав:А що таке "запрошення на амністування"? Як виглядає?

Може Флай знає, він щось отримував, як "підпольний корєйко"...

пісьмо емейлом, шо чувак, а ти знаєш, що є гамністія, задекларуй, заплати і ми будем хеппі
flyman
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  #<1 ... 267268269270
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