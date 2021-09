Додано: Сер 01 вер, 2021 11:13

Миша-клиент написав: flyman написав: з.і.

я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство з.і.я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство



Так и "там" - такие же проблемы, только сложнее их решать НЕ только из-за языкового барьера, НО и НЕ ИМЕЯ НИ малейшего понятия о местных законах и ментальности! До 10к.(уе/тугиков) налом еще можно ввезти, НО НЕ больше; за нал. - НИЧЕГО крупного НЕ купить. А по свежей инфе "оттуда" - из-за ковида даже налом в ихнем "гастрономе" не шибко рассчитаешься: предпочитают безконтактно картой (а может, и требуют), соотв., опять - фин.мон! Прям, как Остап Бендер получил свой "миллион на блюдечке с голубой каемочкой", НО купить за него НЕ то что самолет - даже что по-проще/дешевле - проблематично! Так и "там" - такие же проблемы, только сложнее их решать НЕ только из-за языкового барьера, НО и НЕ ИМЕЯ НИ малейшего понятия о местных законах и ментальности! До 10к.(уе/тугиков) налом еще можно ввезти, НО НЕ больше; за нал. - НИЧЕГО крупного НЕ купить. А по свежей инфе "оттуда" - из-за ковида даже налом в ихнем "гастрономе" не шибко рассчитаешься: предпочитают безконтактно картой (а может, и требуют), соотв., опять - фин.мон! Прям, как Остап Бендер получил свой "миллион на блюдечке с голубой каемочкой", НО купить за него НЕ то что самолет - даже что по-проще/дешевле - проблематично!

тоді план С:"We are recruiting for a a client in Abu Dhabi.Tax Free salary plus benefits.Permanent job to be based here. Let me know your thoughts and happy to discuss."