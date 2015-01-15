Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:02
Миша-клиент написав: change_pm написав:
...
Цікаво, що це питання не викликає здорової зацікавленності у форумчан, воно реально буде болючим в 22 році )))
Да я сам прозрел: по валюте и написал об этом в валютной же ветке: там мои комменты потерли, частично - перенесли в пенсионную ветку, частично "затюкали"...
Напр.,:
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
Я Вас читав...
Імхо, більшість ще не зрозуміла, куди вони попали... Не вірю, шо тут всі читачи і дописувачі "ніщеброди"...
А амністія так прописана, шо проблеми будуть у всіх опісля... Ну, ви в принципі, знаєте.
change_pm
Повідомлень: 4402
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:06
change_pm написав: flyman написав:
з.і.
дрожачими руками рахую площу сумарну кавалірок,
чи не перевищує 120м2
з.з.і.
цоколь куда пхати - як нежила творча майстерня-комірка Папи Карли, чи тіпо квартира для чурки Буратіни?
Ну, чьо, як резалт? Не забув дідову хату порахувати?
каваліркі манюпуньки, від 15 до 21 м2, влазять
а хата "по трансмісії" мала би перейти в спадщину, але ще в дорозі...
як ще під питанням новобудова, що будується забудовником, на яку ще можуть добавити ПДВ у 2022
ДБ
flyman
Повідомлень: 25831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1989 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:13
Миша-клиент написав: flyman написав:
з.і.
я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Так и "там" - такие же проблемы, только сложнее их решать НЕ только из-за языкового барьера, НО и НЕ ИМЕЯ НИ малейшего понятия о местных законах и ментальности! До 10к.(уе/тугиков) налом еще можно ввезти, НО НЕ больше; за нал. - НИЧЕГО крупного НЕ купить. А по свежей инфе "оттуда" - из-за ковида даже налом в ихнем "гастрономе" не шибко рассчитаешься: предпочитают безконтактно картой (а может, и требуют), соотв., опять - фин.мон! Прям, как Остап Бендер получил свой "миллион на блюдечке с голубой каемочкой", НО купить за него НЕ то что самолет - даже что по-проще/дешевле - проблематично!
тоді план С:
"We are recruiting for a a client in Abu Dhabi.
Tax Free salary plus benefits.
Permanent job to be based here. Let me know your thoughts and happy to discuss."
flyman
Повідомлень: 25831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1989 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:15
change_pm написав: Scholar написав:
А що таке "запрошення на амністування"? Як виглядає?
Може Флай знає, він щось отримував, як "підпольний корєйко"...
пісьмо емейлом, шо чувак, а ти знаєш, що є гамністія, задекларуй, заплати і ми будем хеппі
flyman
Повідомлень: 25831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1989 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 02 вер, 2021 06:52
Слухаю і страшно то як!!!
change_pm
Повідомлень: 4402
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 07:00
Крокаділ не ловіться, не растє какос
Чьот якісь в омерикасів праблєми? Тіпілиииии, треба більше друкувати і роздавати "ніщебродам"!!!
Давай-давай, мейк омерига шіт егейн
change_pm
Повідомлень: 4402
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:20
Доберётся до вас всех Гетьманцев!
Ratatui
Повідомлень: 7771
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 725 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:23
Ratatui написав:
Доберётся до вас всех Гетьманцев!
не знаю, навіть, що сказати, щоб культурно ...
з Абу-Дабі пишуть мені, що податків 0.0 (нуль цілих нуль десятих)
з.п. майже як в Долині
є метро, є автобуси.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Abu-Dhabi
Київ
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
ДБ
кому цікаво, може глянути ціни нерухомості, а також оренди (вказують річну).
можна знімати кавалірки напряму від лендлордів.
також можна глянути оренду блях
http://www.dubizzle.com
і щоб добити аірмакса, який крім ТТ нічого не бачив:
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g294013-d6582106-Reviews-Aldar_HQ_Building-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html
flyman
Повідомлень: 25831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 1989 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:59
Ratatui написав:
Доберётся до вас всех Гетьманцев!
До кого всіх? Тебе не зачіпить?
change_pm
Повідомлень: 4402
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:01
Імхо, нікому не цікаво )))
Є пдв 5%, а так то податків немає
В АБ метра немає, є в Дубаях. Сцуко, дороге! Нормальна нерухомість коштує грощі, і купити, і в оренду...
Що значить з.п.ка як в Долині пошті? Скіко? 10 куе в місяць?
change_pm
Повідомлень: 4402
З нами з: 03.02.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7568
1021974
Чет 02 вер, 2021 15:50 Успіх
241
47138
Чет 15 лип, 2021 09:18 Успіх
236
101414