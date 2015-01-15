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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:23

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Ratatui написав:Доберётся до вас всех Гетьманцев!

не знаю, навіть, що сказати, щоб культурно ...

з Абу-Дабі пишуть мені, що податків 0.0 (нуль цілих нуль десятих)
з.п. майже як в Долині
є метро, є автобуси.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Abu-Dhabi
Київ
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
ДБ

кому цікаво, може глянути ціни нерухомості, а також оренди (вказують річну).
можна знімати кавалірки напряму від лендлордів.
також можна глянути оренду блях
http://www.dubizzle.com

і щоб добити аірмакса, який крім ТТ нічого не бачив:
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g294013-d6582106-Reviews-Aldar_HQ_Building-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html

Імхо, нікому не цікаво )))

Є пдв 5%, а так то податків немає :mrgreen:

В АБ метра немає, є в Дубаях. Сцуко, дороге! Нормальна нерухомість коштує грощі, і купити, і в оренду...

Що значить з.п.ка як в Долині пошті? Скіко? 10 куе в місяць?

а ти кіко хтів?

щодо метро: нема - то нема.

оренда кавалірки біля 30К місцевих тугриків (в рік), або біля 600 нікомунепотрібних в місяць

ще бачив кімнату з опщим басіком, за 14К в рік
https://abudhabi.dubizzle.com/property-for-rent/residential/apartmentflat/2021/8/18/small-room-for-14k-yearly-in-khalifa-city-3-257/?tracking_info=%7B%22userPath%22%3A%22LPV_Pos_NR_5%22%7D&funnel_subsection=LPV_Pos_NR_5&page=1

а що, здають як в штатах, без мебльо?
чи там на пудлозі сплют?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:40

  flyman написав:а ти кіко хтів?

щодо метро: нема - то нема.

оренда кавалірки біля 30К місцевих тугриків (в рік), або біля 600 нікомунепотрібних в місяць

ще бачив кімнату з опщим басіком, за 14К в рік
https://abudhabi.dubizzle.com/property-for-rent/residential/apartmentflat/2021/8/18/small-room-for-14k-yearly-in-khalifa-city-3-257/?tracking_info=%7B%22userPath%22%3A%22LPV_Pos_NR_5%22%7D&funnel_subsection=LPV_Pos_NR_5&page=1

Хочу 20 куе, бо знаю, народ стіко отримує, то й я хочу ))))

14k 1 cheque to 16k 2 cheques can be monthly also for 1400

Ти ж не в курсє нюансів. 14 к - це якщо зразу наперед платиш. 16к - якщо двома платежеми. і помісячно 1400 дірхамів.

зверни увагу, що там немає меблів.
in nice villa with sharing swimming pool

там віла, то сусіди можуть бути такі чорти, що ти захоче втікти в інше місце, але вже заплатив за рік наперед :mrgreen:

зі. короче, рекомендос такий. якщо таки поїдеш, не економ на житлі, шукай поруч з роботою. бо спеку влітку + час на добирання ніхто не відміняв.

а по спеці добиратьсь на автобусі, та ще пригода )))
change_pm
 
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