change_pm написав:flyman написав:
не знаю, навіть, що сказати, щоб культурно ...
з Абу-Дабі пишуть мені, що податків 0.0 (нуль цілих нуль десятих)
з.п. майже як в Долині
є метро, є автобуси.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Abu-Dhabi
Київ
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
ДБ
кому цікаво, може глянути ціни нерухомості, а також оренди (вказують річну).
можна знімати кавалірки напряму від лендлордів.
також можна глянути оренду блях
http://www.dubizzle.com
і щоб добити аірмакса, який крім ТТ нічого не бачив:
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g294013-d6582106-Reviews-Aldar_HQ_Building-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html
Імхо, нікому не цікаво )))
Є пдв 5%, а так то податків немає
В АБ метра немає, є в Дубаях. Сцуко, дороге! Нормальна нерухомість коштує грощі, і купити, і в оренду...
Що значить з.п.ка як в Долині пошті? Скіко? 10 куе в місяць?
а ти кіко хтів?
щодо метро: нема - то нема.
оренда кавалірки біля 30К місцевих тугриків (в рік), або біля 600 нікомунепотрібних в місяць
ще бачив кімнату з опщим басіком, за 14К в рік
а що, здають як в штатах, без мебльо?
чи там на пудлозі сплют?