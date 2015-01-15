Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как раз недавно читаю статью на нерухоми.юа о том что у нас цены уже перегнали цены в Черногори) и это при том что у нас рисков больше и у них квартиры сдаются готовы к заселению с самым необходимым) вот такие вот у нас застройщики в Украине=)
Феодал написав:Как раз недавно читаю статью на нерухоми.юа о том что у нас цены уже перегнали цены в Черногори) и это при том что у нас рисков больше и у них квартиры сдаются готовы к заселению с самым необходимым) вот такие вот у нас застройщики в Украине=)
Там роботи немає... але є перспективи стати членом ЕС...
+ в Україні народ косити бабло в сіру / чорну, тому і ціни такі...
Не зазря ж, пан херанцев так рефлексує на матраци і наяруює на лікарів в Чехії