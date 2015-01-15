Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:00

flyman написав: як писав колись пан акурт, все тре робити вчасно, в тому числі витягувати ...

зроблять тобі cвіфт після криптоанального аналізу податкової, от тоді і згадаєш про труси і ліфчик. як писав колись пан акурт, все тре робити вчасно, в тому числі витягувати ...зроблять тобі cвіфт після криптоанального аналізу

Не дуже розумію, чому Ви будете згадувати про виділене вище, але все в наш час буває...Для фахівця з дерівативів:- рахунки треба було мати відкритими не обов"язково в Україні. І - більше того - якщо думаєте про інвестиції - НЕ в Україні. У Вас один раз в житті получилося - в далекому 2015 році в одному з польських банків - і то досі не змогли витягнути залишок в 100 злотих.- особисто я не маю, не мав і не збираюся мати кріпту. Тому про кріпту можете сильно не хвилюватися, враховуючи, що ні у мене, ні у Вас її не було і немає.А так да, цікаво, вже не Португалія для інвестицій, і не Філіппіни: а вже Дубай...Ну-ну... Тут приятель мій завершує свою 10-ти річну досить успішну каденцію в Дубаї на виїжджає в наближчі пару місяців із наміром перехреститися...Звільняє Вам місце.Дубай рекомендую.Перший раз - раджу - коли будете купувати квиток на метро в Дубаї - не пожалкувати та купити квиток в вагон Gold-класу (потім вже будете їздити в Silver): всього на 1/2 гамбургера дорожче, але враження будуть цікаві.Приятель виїзджає з Дубая не в Україну. Жінку і малу дитину вже перевіз в нову квартиру. Купив вчасно та мудро. Деріватив, одначе...