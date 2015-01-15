Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как раз недавно читаю статью на нерухоми.юа о том что у нас цены уже перегнали цены в Черногори) и это при том что у нас рисков больше и у них квартиры сдаются готовы к заселению с самым необходимым) вот такие вот у нас застройщики в Украине=)
Феодал написав:Как раз недавно читаю статью на нерухоми.юа о том что у нас цены уже перегнали цены в Черногори) и это при том что у нас рисков больше и у них квартиры сдаются готовы к заселению с самым необходимым) вот такие вот у нас застройщики в Украине=)
Там роботи немає... але є перспективи стати членом ЕС...
+ в Україні народ косити бабло в сіру / чорну, тому і ціни такі...
Не зазря ж, пан херанцев так рефлексує на матраци і наяруює на лікарів в Чехії
flyman написав:- ту що є, вивозити в трусах Анталії (акурт в помощь)
Брешіть та не прибрехуйте: валюту треба переводити за допомогою SWIFT-переказів, а не возити в трусах по-жебрацьки. А то люди Вас послухають та дійсно будуть возити в трусах. Є такий банківсько-фінансовий інструмент: SWIFT-перекази. Ознайомтеся з умовами та особливостями. Раджу вивчити особливості оплати за послугу у банку-віправнику та в банку-отримувачі. Ліміти на щоденні перекази (ліміти бувають не у всіх банків, що інколи корисно). Навчіться користуватися цим інструментом, тоді не будете давати форумчанам дурні поради.
flyman написав:я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"? Розкажете?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 03 вер, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:- ту що є, вивозити в трусах Анталії (акурт в помощь) з.і. я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Брешіть та не прибрехуйте: валюту треба переводити за допомогою SWIFT-переказів, а не возити в трусах по-жебрацьки. А то люди Вас послухають та дійсно будуть возити в трусах. Є такий банківсько-фінансовий інструмент: SWIFT-перекази. Ознайомтеся з умовами та особливостями. Раджу вивчити особливості оплати за послугу у банку-віправнику та в банку-отримувачі. Ліміти на щоденні перекази (ліміти бувають не у всіх банків, що інколи корисно). Навчіться користуватися цим інструментом, тоді не будете давати форумчанам дурні поради.
так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов? як писав колись пан акурт, все тре робити вчасно, в тому числі витягувати ... зроблять тобі cвіфт після криптоанального аналізу податкової в межах дехволтної гамністії та ковідної справки про вакцинацію фуфломіцином, от тоді і згадаєш про труси і ліфчик.
flyman написав:як писав колись пан акурт, все тре робити вчасно, в тому числі витягувати ... зроблять тобі cвіфт після криптоанального аналізу податкової, от тоді і згадаєш про труси і ліфчик.
Не дуже розумію, чому Ви будете згадувати про виділене вище, але все в наш час буває...
Для фахівця з дерівативів: - рахунки треба було мати відкритими не обов"язково в Україні. І - більше того - якщо думаєте про інвестиції - НЕ в Україні. У Вас один раз в житті получилося - в далекому 2015 році в одному з польських банків - і то досі не змогли витягнути залишок в 100 злотих. - особисто я не маю, не мав і не збираюся мати кріпту. Тому про кріпту можете сильно не хвилюватися, враховуючи, що ні у мене, ні у Вас її не було і немає.
А так да, цікаво, вже не Португалія для інвестицій, і не Філіппіни: а вже Дубай... Ну-ну... Тут приятель мій завершує свою 10-ти річну досить успішну каденцію в Дубаї на виїжджає в наближчі пару місяців із наміром перехреститися... Звільняє Вам місце. Дубай рекомендую. Перший раз - раджу - коли будете купувати квиток на метро в Дубаї - не пожалкувати та купити квиток в вагон Gold-класу (потім вже будете їздити в Silver): всього на 1/2 гамбургера дорожче, але враження будуть цікаві.
P.S. Приятель виїзджає з Дубая не в Україну. Жінку і малу дитину вже перевіз в нову квартиру. Купив вчасно та мудро. Деріватив, одначе...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 03 вер, 2021 14:08, всього редагувалось 1 раз.