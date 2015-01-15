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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272>
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:23

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Ratatui написав:Доберётся до вас всех Гетьманцев!

не знаю, навіть, що сказати, щоб культурно ...

з Абу-Дабі пишуть мені, що податків 0.0 (нуль цілих нуль десятих)
з.п. майже як в Долині
є метро, є автобуси.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Abu-Dhabi
Київ
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
ДБ

кому цікаво, може глянути ціни нерухомості, а також оренди (вказують річну).
можна знімати кавалірки напряму від лендлордів.
також можна глянути оренду блях
http://www.dubizzle.com

і щоб добити аірмакса, який крім ТТ нічого не бачив:
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g294013-d6582106-Reviews-Aldar_HQ_Building-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html

Імхо, нікому не цікаво )))

Є пдв 5%, а так то податків немає :mrgreen:

В АБ метра немає, є в Дубаях. Сцуко, дороге! Нормальна нерухомість коштує грощі, і купити, і в оренду...

Що значить з.п.ка як в Долині пошті? Скіко? 10 куе в місяць?

а ти кіко хтів?

щодо метро: нема - то нема.

оренда кавалірки біля 30К місцевих тугриків (в рік), або біля 600 нікомунепотрібних в місяць

ще бачив кімнату з опщим басіком, за 14К в рік
https://abudhabi.dubizzle.com/property-for-rent/residential/apartmentflat/2021/8/18/small-room-for-14k-yearly-in-khalifa-city-3-257/?tracking_info=%7B%22userPath%22%3A%22LPV_Pos_NR_5%22%7D&funnel_subsection=LPV_Pos_NR_5&page=1

а що, здають як в штатах, без мебльо?
чи там на пудлозі сплют?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:40

  flyman написав:а ти кіко хтів?

щодо метро: нема - то нема.

оренда кавалірки біля 30К місцевих тугриків (в рік), або біля 600 нікомунепотрібних в місяць

ще бачив кімнату з опщим басіком, за 14К в рік
https://abudhabi.dubizzle.com/property-for-rent/residential/apartmentflat/2021/8/18/small-room-for-14k-yearly-in-khalifa-city-3-257/?tracking_info=%7B%22userPath%22%3A%22LPV_Pos_NR_5%22%7D&funnel_subsection=LPV_Pos_NR_5&page=1

Хочу 20 куе, бо знаю, народ стіко отримує, то й я хочу ))))

14k 1 cheque to 16k 2 cheques can be monthly also for 1400

Ти ж не в курсє нюансів. 14 к - це якщо зразу наперед платиш. 16к - якщо двома платежеми. і помісячно 1400 дірхамів.

зверни увагу, що там немає меблів.
in nice villa with sharing swimming pool

там віла, то сусіди можуть бути такі чорти, що ти захоче втікти в інше місце, але вже заплатив за рік наперед :mrgreen:

зі. короче, рекомендос такий. якщо таки поїдеш, не економ на житлі, шукай поруч з роботою. бо спеку влітку + час на добирання ніхто не відміняв.

а по спеці добиратьсь на автобусі, та ще пригода )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Как раз недавно читаю статью на нерухоми.юа о том что у нас цены уже перегнали цены в Черногори) и это при том что у нас рисков больше и у них квартиры сдаются готовы к заселению с самым необходимым) вот такие вот у нас застройщики в Украине=)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:04

Флай, як тепер жити?

Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:06

  Феодал написав:Как раз недавно читаю статью на нерухоми.юа о том что у нас цены уже перегнали цены в Черногори) и это при том что у нас рисков больше и у них квартиры сдаются готовы к заселению с самым необходимым) вот такие вот у нас застройщики в Украине=)

Там роботи немає... але є перспективи стати членом ЕС...

+ в Україні народ косити бабло в сіру / чорну, тому і ціни такі...

Не зазря ж, пан херанцев так рефлексує на матраци і наяруює на лікарів в Чехії :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:25

  flyman написав:- ту що є, вивозити в трусах Анталії (акурт в помощь)

Брешіть та не прибрехуйте: валюту треба переводити за допомогою SWIFT-переказів, а не возити в трусах по-жебрацьки. А то люди Вас послухають та дійсно будуть возити в трусах.
Є такий банківсько-фінансовий інструмент: SWIFT-перекази. Ознайомтеся з умовами та особливостями. Раджу вивчити особливості оплати за послугу у банку-віправнику та в банку-отримувачі. Ліміти на щоденні перекази (ліміти бувають не у всіх банків, що інколи корисно).
Навчіться користуватися цим інструментом, тоді не будете давати форумчанам дурні поради.
  flyman написав:я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство

Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?
Розкажете?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 03 вер, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:43

  change_pm написав:Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?

я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні... відчуй різницю
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:44

  akurt написав:
  flyman написав:- ту що є, вивозити в трусах Анталії (акурт в помощь)
з.і.
я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство

Брешіть та не прибрехуйте: валюту треба переводити за допомогою SWIFT-переказів, а не возити в трусах по-жебрацьки. А то люди Вас послухають та дійсно будуть возити в трусах.
Є такий банківсько-фінансовий інструмент: SWIFT-перекази. Ознайомтеся з умовами та особливостями. Раджу вивчити особливості оплати за послугу у банку-віправнику та в банку-отримувачі. Ліміти на щоденні перекази (ліміти бувають не у всіх банків, що інколи корисно).
Навчіться користуватися цим інструментом, тоді не будете давати форумчанам дурні поради.

так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?
як писав колись пан акурт, все тре робити вчасно, в тому числі витягувати ...
зроблять тобі cвіфт після криптоанального аналізу податкової в межах дехволтної гамністії та ковідної справки про вакцинацію фуфломіцином, от тоді і згадаєш про труси і ліфчик.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:00

  flyman написав:як писав колись пан акурт, все тре робити вчасно, в тому числі витягувати ...
зроблять тобі cвіфт після криптоанального аналізу податкової, от тоді і згадаєш про труси і ліфчик.

Не дуже розумію, чому Ви будете згадувати про виділене вище, але все в наш час буває...

Для фахівця з дерівативів:
- рахунки треба було мати відкритими не обов"язково в Україні. І - більше того - якщо думаєте про інвестиції - НЕ в Україні. У Вас один раз в житті получилося - в далекому 2015 році в одному з польських банків - і то досі не змогли витягнути залишок в 100 злотих.
- особисто я не маю, не мав і не збираюся мати кріпту. Тому про кріпту можете сильно не хвилюватися, враховуючи, що ні у мене, ні у Вас її не було і немає.

А так да, цікаво, вже не Португалія для інвестицій, і не Філіппіни: а вже Дубай...
Ну-ну... Тут приятель мій завершує свою 10-ти річну досить успішну каденцію в Дубаї на виїжджає в наближчі пару місяців із наміром перехреститися...
Звільняє Вам місце.
Дубай рекомендую.
Перший раз - раджу - коли будете купувати квиток на метро в Дубаї - не пожалкувати та купити квиток в вагон Gold-класу (потім вже будете їздити в Silver): всього на 1/2 гамбургера дорожче, але враження будуть цікаві.

P.S. Приятель виїзджає з Дубая не в Україну. Жінку і малу дитину вже перевіз в нову квартиру. Купив вчасно та мудро. Деріватив, одначе...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 03 вер, 2021 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?

Варіянт, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?
Faceless
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