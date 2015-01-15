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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11
Faceless написав:
Варіянт
flyman написав:
так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?
, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?
100500!!!
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:13
flyman написав: change_pm написав:
Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні... відчуй різницю
ну так, крувасанів вам не подають...
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:15
flyman написав:
а що, здають як в штатах, без мебльо?
чи там на пудлозі сплют?
В еміратах чомусь більше без меблів, тіпа, в Ікеї купиш і викинеш...
Якщо з меблями, то значно дорожчий рент.. Але останні роки рент знижується, криза будь вона неладна!
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:16
akurt написав: flyman написав:
я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?Розкажете?
Флай, публіка чекає... напиши нам!
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