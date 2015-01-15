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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11

  Faceless написав:
  flyman написав:так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?

Варіянт, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?

100500!!! :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:13

  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?

я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні... відчуй різницю

ну так, крувасанів вам не подають...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:15

  flyman написав:а що, здають як в штатах, без мебльо?
чи там на пудлозі сплют?

В еміратах чомусь більше без меблів, тіпа, в Ікеї купиш і викинеш...

Якщо з меблями, то значно дорожчий рент.. Але останні роки рент знижується, криза будь вона неладна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:16

  akurt написав:
  flyman написав:я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство

Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?
Розкажете?

Флай, публіка чекає... напиши нам!
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