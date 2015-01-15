100500!!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:13
ну так, крувасанів вам не подають...
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:15
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:16
Флай, публіка чекає... напиши нам!
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:02
Powell's Speech Made Me Even More Frightened: Sri Kumar
Я також в ужасі від Жоріка і шо він робить...
імхо, коли музика скінчиться, всі кров"ю вмоються...
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:01
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06
Румінія, якщо є румунська бабця.
До речі, хтось розказував мені про Болгарію, а колєга по роботі, який зараз в Труймясті.
Що в Польщі він розпізнає по формі лиця поляків, руських, укрів і інших понаїхів.
Що поляки всі як брати, як з одної ферми клоновані.
Так от, в Софії, каже, що відчуваєш себе майже як дома. Болгари хоть трохи як мовиш по їхньому, сприймають за свого.
В Польщі нє, каже що з моїм акцентом не стати поляком.
Питав щодо німців, то каже теж, там зараз така політика, або стаєш німцем, або не стаєш. Аналогічно в Швеції.
Так що лавочка для понаїхів закривається.
Але я пам"ятаю, що десь є Філіпіни із філіпіночками.
Та є Португалія, не така жадібна до податків та заробленого за кордоном.
І податки, в Болгарії досить низькі, в Польщі вищі, в ФРН більш-менш, а в Швеції - огого.
Тут писали, що в Чорногорії вже дешевше нерухомість чим вна неньці.
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