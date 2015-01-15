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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11

  Faceless написав:
  flyman написав:так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?

Варіянт, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?

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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:13

  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?

я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні... відчуй різницю

ну так, крувасанів вам не подають...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:15

  flyman написав:а що, здають як в штатах, без мебльо?
чи там на пудлозі сплют?

В еміратах чомусь більше без меблів, тіпа, в Ікеї купиш і викинеш...

Якщо з меблями, то значно дорожчий рент.. Але останні роки рент знижується, криза будь вона неладна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:16

  akurt написав:
  flyman написав:я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство

Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?
Розкажете?

Флай, публіка чекає... напиши нам!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:02

Powell's Speech Made Me Even More Frightened: Sri Kumar


Я також в ужасі від Жоріка і шо він робить...

імхо, коли музика скінчиться, всі кров"ю вмоються...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:01

  Faceless написав:
  flyman написав:так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?

Варіянт, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?

не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06

  change_pm написав:
  akurt написав:
  flyman написав:я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство

Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?
Розкажете?

Флай, публіка чекає... напиши нам!

Румінія, якщо є румунська бабця.

До речі, хтось розказував мені про Болгарію, а колєга по роботі, який зараз в Труймясті.
Що в Польщі він розпізнає по формі лиця поляків, руських, укрів і інших понаїхів.
Що поляки всі як брати, як з одної ферми клоновані.

Так от, в Софії, каже, що відчуваєш себе майже як дома. Болгари хоть трохи як мовиш по їхньому, сприймають за свого.

В Польщі нє, каже що з моїм акцентом не стати поляком.
Питав щодо німців, то каже теж, там зараз така політика, або стаєш німцем, або не стаєш. Аналогічно в Швеції.

Так що лавочка для понаїхів закривається.

Але я пам"ятаю, що десь є Філіпіни із філіпіночками.
Та є Португалія, не така жадібна до податків та заробленого за кордоном.

І податки, в Болгарії досить низькі, в Польщі вищі, в ФРН більш-менш, а в Швеції - огого.

Тут писали, що в Чорногорії вже дешевше нерухомість чим вна неньці.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:49

Мрійники, мрійники...
По Вайберу від племінниці, вчора, мовою оригіналу (примітка: мова про чоловіка на ім"я Андрій):
"У Андрея сестра купила в Болгарии. Ни сдать не продать".
(наведено слово в слово без редагування).
Про Румунію підтримую - чудова країна, в нас її зовсім не знають. Якщо комусь би рекомендував туристичну подорож - я в Румунії бував багато разів та проїхав її майже всю вздовж та поперек - то саме в Румунію. Реально рекомендую.
З точки зору розділу "Інвестуємо в нерухомість за кордоном" - зауваження: на підставі купівлі нерухомості в Румунії власник НЕ може претендувати на отримання ВНП.
Інвестуєте?

Пане Флаймане - з Абу Дабі - сьогодні - електронною поштою:
І am immensely pleased to announce that from 5 September 2021, you’ll be able to travel to Abu Dhabi without quarantine if you’ve been fully vaccinated against COVID-19.

Може злітаєте, прикупите чи орендуєте... Розкажете... Цікаво буде "з перших рук"...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?

Варіянт, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?

не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?


Було б добре, якби носіїв такої ідеології позбавляли б взагалі усіх держвиплат, в тому числі пенсій, навіть мінімальних чи соціальних. Цоколь і закрутки є, ото хай там собі живуть на 2$ в день і горя не знають.
Faceless
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