|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11
Faceless написав:
Варіянт
flyman написав:
так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?
, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?
100500!!!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:13
flyman написав: change_pm написав:
Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні... відчуй різницю
ну так, крувасанів вам не подають...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:15
flyman написав:
а що, здають як в штатах, без мебльо?
чи там на пудлозі сплют?
В еміратах чомусь більше без меблів, тіпа, в Ікеї купиш і викинеш...
Якщо з меблями, то значно дорожчий рент.. Але останні роки рент знижується, криза будь вона неладна!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:16
akurt написав: flyman написав:
я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?Розкажете?
Флай, публіка чекає... напиши нам!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:02
Я також в ужасі від Жоріка і шо він робить...
імхо, коли музика скінчиться, всі кров"ю вмоються...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:01
Faceless написав: flyman написав:
так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?
Варіянт, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?
не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25844
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1273 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06
change_pm написав: akurt написав: flyman написав:
я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство
Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?Розкажете?
Флай, публіка чекає... напиши нам!
Румінія, якщо є румунська бабця.
До речі, хтось розказував мені про Болгарію, а колєга по роботі, який зараз в Труймясті.
Що в Польщі він розпізнає по формі лиця поляків, руських, укрів і інших понаїхів.
Що поляки всі як брати, як з одної ферми клоновані.
Так от, в Софії, каже, що відчуваєш себе майже як дома. Болгари хоть трохи як мовиш по їхньому, сприймають за свого.
В Польщі нє, каже що з моїм акцентом не стати поляком.
Питав щодо німців, то каже теж, там зараз така політика, або стаєш німцем, або не стаєш. Аналогічно в Швеції.
Так що лавочка для понаїхів закривається.
Але я пам"ятаю, що десь є Філіпіни із філіпіночками.
Та є Португалія, не така жадібна до податків та заробленого за кордоном.
І податки, в Болгарії досить низькі, в Польщі вищі, в ФРН більш-менш, а в Швеції - огого.
Тут писали, що в Чорногорії вже дешевше нерухомість чим вна неньці.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25844
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1273 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:49
Мрійники, мрійники...
По Вайберу від племінниці, вчора, мовою оригіналу (примітка: мова про чоловіка на ім"я Андрій):
"У Андрея сестра купила в Болгарии. Ни сдать не продать".
(наведено слово в слово без редагування).
Про Румунію підтримую - чудова країна, в нас її зовсім не знають. Якщо комусь би рекомендував туристичну подорож - я в Румунії бував багато разів та проїхав її майже всю вздовж та поперек - то саме в Румунію. Реально рекомендую.
З точки зору розділу "Інвестуємо в нерухомість за кордоном" - зауваження: на підставі купівлі нерухомості в Румунії власник НЕ може претендувати на отримання ВНП.
Інвестуєте?
Пане Флаймане - з Абу Дабі - сьогодні - електронною поштою:
І am immensely pleased to announce that from 5 September 2021, you’ll be able to travel to Abu Dhabi without quarantine if you’ve been fully vaccinated against COVID-19.
Може злітаєте, прикупите чи орендуєте... Розкажете... Цікаво буде "з перших рук"...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6144
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:04
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
так як ти перешлеш, якщо фінмон, гамністія і Гетьманцов?
Варіянт, що можна платити податки, мати офіційні білі доходи і тому не боятися ані фінмону ані всяких гетьманцових, не розглядається?
не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?
Було б добре, якби носіїв такої ідеології позбавляли б взагалі усіх держвиплат, в тому числі пенсій, навіть мінімальних чи соціальних. Цоколь і закрутки є, ото хай там собі живуть на 2$ в день і горя не знають.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29921
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 7239 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7576
|1023221
|
П'ят 03 вер, 2021 10:06
Успіх
|
|241
|47205
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|101419
|
|