Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:06

change_pm написав: akurt написав: flyman написав: я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство я вже кілька років пишу тут на фінанс.уа: якщо є активів більше на 100куе - пора змінювати ПМЖ/громадянство

Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?

Розкажете? Цікаво, в якій країні світу щось можна зробити цікаве ("ПМЖ/громадянство"), маючи в кишені жалюгідні в наш час "100куе"?

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Румінія, якщо є румунська бабця.До речі, хтось розказував мені про Болгарію, а колєга по роботі, який зараз в Труймясті.Що в Польщі він розпізнає по формі лиця поляків, руських, укрів і інших понаїхів.Що поляки всі як брати, як з одної ферми клоновані.Так от, в Софії, каже, що відчуваєш себе майже як дома. Болгари хоть трохи як мовиш по їхньому, сприймають за свого.В Польщі нє, каже що з моїм акцентом не стати поляком.Питав щодо німців, то каже теж, там зараз така політика, або стаєш німцем, або не стаєш. Аналогічно в Швеції.Так що лавочка для понаїхів закривається.Але я пам"ятаю, що десь є Філіпіни із філіпіночками.Та є Португалія, не така жадібна до податків та заробленого за кордоном.І податки, в Болгарії досить низькі, в Польщі вищі, в ФРН більш-менш, а в Швеції - огого.Тут писали, що в Чорногорії вже дешевше нерухомість чим вна неньці.