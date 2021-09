Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:49

Мрійники, мрійники...

По Вайберу від племінниці, вчора, мовою оригіналу (примітка: мова про чоловіка на ім"я Андрій):

"У Андрея сестра купила в Болгарии. Ни сдать не продать".

(наведено слово в слово без редагування).

Про Румунію підтримую - чудова країна, в нас її зовсім не знають. Якщо комусь би рекомендував туристичну подорож - я в Румунії бував багато разів та проїхав її майже всю вздовж та поперек - то саме в Румунію. Реально рекомендую.

З точки зору розділу "Інвестуємо в нерухомість за кордоном" - зауваження: на підставі купівлі нерухомості в Румунії власник НЕ може претендувати на отримання ВНП.

Інвестуєте?



Пане Флаймане - з Абу Дабі - сьогодні - електронною поштою:

І am immensely pleased to announce that from 5 September 2021, you’ll be able to travel to Abu Dhabi without quarantine if you’ve been fully vaccinated against COVID-19.



Може злітаєте, прикупите чи орендуєте... Розкажете... Цікаво буде "з перших рук"...