Додано: Суб 04 вер, 2021 13:27

Там є декілька дуже важливих аспектів:

1. Гадаю, що 6,5% - то так званий "gross rental yield" - його приблизно так і вираховують наші орендодавці. Наприклад, виручка від здачі в оренду двушки, переробленої з однушки - візьмемо для об"єктивності не Київ, і не Львів, а щось посередині, наприклад, - Дніпро - складає 12х12000=144 000 гривень або 144000/27=5 333 долари США. Цю цифру треба поділити на вартість інвестиції. Ця цифра сама цікава, тому що такі однушки, перероблені в двушки, купувалися під оренду пару років тому по ціні 45000+5000 (ремонт)=50 000 доларів. (Але зараз вони вже коштують близько 80 000 доларів). Але інвестор все ж таки вклав 50 000. Тоді gross rental yield буде складати: (5333/50000)х100=10,67%!!!!!! Оце наша цифра! Українська!

Якщо входити в той бізнес в наші дні, то будемо мати: (5333/80000)х100=6,67% (ХА! Манчестер!!!)



2. Варто порахувати - хоча наше орендодавці не рахують з "об"єктивних" причин (за рідким виключенням) - "net rental yield".

Тоді будемо мати:

- треба скласти всі збори податки та витрати, пов"язані із володдіням нерухомості: 0 (податки на прибуток від здачі)+можливий пдаток на нерухомість (платять далеко не всі - ящо платять, то копійки, припустимо 50 доларів на рік)+амортизація оздоблення квартири - важко порахувати - зазвичай наші орендарі живуть, майже нічого не псуючи (респект та уважуха) - але припустимо, що диван-кровать за 5 років треба буде купити новий та щось відремонтувати - нехай буде за 5 років 1400...1500 доларів, а за рік - 283 долари (з цією цифрою можна багато сперечатися, хтось скаже, що то мало, хтось скаже, що то забагато). Разом 333 долари у перерахунку на рік.

- річна орендна плата 5 333 долари.

- З цієї суми вираховуємо 333 доларів витрат та маємо чистими 5333-333=5000 доларів.

- рахуємо величину net rental yield: (5000/50000)/100=10% річних.

Ось це суперово.



Але не все так добре, а навіть дуже НЕ добре: за останні 2 роки - я у розрахунку взяв інвестиції 2-о річної давнини - ціни на все про все в Україні виросли в 2 (два) рази, а ставки по гривневих депозитах знизилися в 3 (три) рази.

Що з цією бідою робити?

План "А" - підвищувати орендну плату, вичавлюючі з орендаря все до копійки.

План "Б" - (текст видалено мною через 12 хвилин).