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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 272273274275>
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:47

Отримав у п"ятницю квартальні і місячні платежи від оренди #Інвестуємо в нерухомість закордоном з їлдом 9-10% річних від вкладеної суми...

Інвестуйте розумно, інвестуйте вчасно )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:06

  change_pm написав:Отримав у п"ятницю квартальні і місячні платежи від оренди #Інвестуємо в нерухомість закордоном з їлдом 9-10% річних від вкладеної суми...

Інвестуйте розумно, інвестуйте вчасно )))

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:21

  akurt написав:
  BIGor написав:Вважаю неправильним рахувати в дол. США дохідність укронерухомості. Правильно рахувати в валюті доходу - грн. (хіба що підпишете арендний договір в валюті з якимось експатом або ІТ-шником в Запоріжжі або Дніпрі).

НЕ ЗГОДНИЙ.
В Україні - так вже сталося - ціну на авто та на нерухомість рахують виключно у гидомирних зелено-противних доларах.
Свіжий приклад: питаю у приятеля: "Де поділося твоє БМВ Х-3"?
Відповідає: "Продав, взяв Фольксваген Пассат 2013 року за 20 000 ДОЛЯРІВ". До-ля-рів...
Парадокс - але факт.
Цікаво, як Ви порахуєте прибутковість в гривнях у наведених вище мною фактичних данних?
Гадаю, нічого не получиться...
Вклався в долЯрах - рахуй прибутковість в ДОЛЯРАХ!

Так Ви тут вказуєте ціну продажи, я же кажу про валюту доходу - а це буде в 95% відсотків випадків гривня. Орендар отримує ЗП в грн - і платить Вам орендну плату в грн. Тому дохід отримуєте в грн. І якщо рахуєте дохідність - то виходить невірні рохрахунки - тому що підхід в корені невірний.
От приклад, 2-к квартира коштує 150 000 долл. - здаєте за 21 000 грн місяць (770 дол.) - рахуєте що грубо окупиться за 16 років.
І тут в 2021 році девальвація до 35, і 21 000 грн - це вже 600 дол. (окупиться за 21 рік)
Тобто Ваш дохід привязаний не до американської економіки - а до місцевих тугриків.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 05 вер, 2021 08:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:21

Ще один інвестиційний кейс, квартира вже оренді...
Alexandra Towers development in Liverpool

12th floor apartment
2 bedrooms/2 bathrooms (one en-suite).
Waterfront aspect
900 Sq/Ft
[b]List price of £187,500
Currently rented at £800.00 PCM
Rent review @ £965.00 PCM

Ітого: наразі їлд - 5%
після підняття - 6% (абсолютний "фонарь")

Є ризик, що тенант не погодиться на підняття ренту і тоді є шанси попасти на реновейшн, т.к. квартира вже орендується деякий час, і можливо "підубита"
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:23

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Отримав у п"ятницю квартальні і місячні платежи від оренди #Інвестуємо в нерухомість закордоном з їлдом 9-10% річних від вкладеної суми...

Інвестуйте розумно, інвестуйте вчасно )))

Многие ещё в четверг получили

Хамдулілла :!:
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:05

От не знаю, що сказати...

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нехай би вже видавали українцям роботчі візи, думаю всі вакансії б закрили...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:08

От такі справи в омериги...

Social Security won't be able to pay full benefits by 2034, a year earlier than expected due to the pandemic

Social Security will have to cut benefits by 2034 if Congress does nothing to address the program's long-term funding shortfall, according to an annual report released Tuesday by the Social Security and Medicare trustees.

That's one year earlier than reported last year. By that time, the combined trust funds for Social Security will be depleted and will be able to pay only 78% in promised benefits to retirees and disabled beneficiaries.
The Covid-19 pandemic and economic recession are to blame for moving up the depletion rate by a year, driven by the big drop in employment and resulting decline in revenue from payroll taxes. The trustees also project a higher mortality rate through 2023 and a delay in births in the short term.
But it remains unclear what the long-term effects of the pandemic will be on the funds and the trustees will continue to monitor developments. Last year's report did not take into account the effects of the pandemic.

https://edition.cnn.com/2021/08/31/poli ... index.html

зі. думаю, грощи в них скінчаться раніше, ніж 34 рік.
Ну, нічо, а що робити? В Китаї он взагалі пенсії багатьом не плотють... А тут панімаєш лі, жердяї плачуться... Йдіть працювати!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:57

  BIGor написав:Так Ви тут вказуєте ціну продажи, я же кажу про валюту доходу - а це буде в 95% відсотків випадків гривня. Орендар отримує ЗП в грн - і платить Вам орендну плату в грн. Тому дохід отримуєте в грн. І якщо рахуєте дохідність - то виходить невірні рохрахунки - тому що підхід в корені невірний.
От приклад, 2-к квартира коштує 150 000 долл. - здаєте за 21 000 грн місяць (770 дол.) - рахуєте що грубо окупиться за 16 років.
І тут в 2021 році девальвація до 35, і 21 000 грн - це вже 600 дол. (окупиться за 21 рік)
Тобто Ваш дохід привязаний не до американської економіки - а до місцевих тугриків.


Спробую не погодитися з Вами. Диспут же цікавий - чого б і не розвинути...

Спробую бути НЕ згодним по багатьох позиціях - в суперечках же народжується/народиться істина:
- орендодавець хоча і отримує прибуток в гривнях, але майже завжди перераховує його фізично, або "в голові", в долари США. Це тому, що він вклався в доларах, а не в гривнях. Принаймні я НЕ знаю того, хто би фізично, або "в голові" не перераховував би його в долари. Інше питання - куди він їх - ті кляті доллари - витрачає. Якщо готує для унітазу (зазвичай так роблять ті, хто має ОДНУ квартиру під орендаря) - то дійсно - отримав гривні та розмістив іх в унітазі. Але багато людей розвиває бізнес далі або мандрує світом. Наприклад, зараз у моїх приятелів черговий "витОк" оновлення - скидають старий орендний фонд, який відпрацював десь 10 років та купують все нове: нова квартира з новими орендарми принесе нову якість майна (вважайте за деріватив) та нових орендарів. Більш грошовитих (!!!).
- не всі здають квартири за гривню - половина моїх знайомих фіксує оплату в доларах. Отрмують або долари або гривню ПО КУРСУ. Знов повертаємося до прибутку в доларах США.
- орендодавець відслідковує прибуток та курс долара США, корегуючи суму орендної плати.
Тут цікавий момент: в 2019 році всі орендодавці України підняли ціну оренди відразу на 20%, мотивуючи тим, що "доллар був 22, а став 28". В 2021 році знову орендодавці планують підвищити орендну плату та вже підвищують поступово - це в Україні - але вже - що цікаво - Карла Маркса нічого не розуміє - "Ви ж бачили ціни навкруги?". Чинник підвищення орендної плати ЗМІНИВСЯ: головним тепер є саме унітаз та його наповнення. До цього змушують ціни в супермаркеті та у стоматологів і в аптеках...
- девальвация "до 35" прогнозувалася, але НЕ відбулася. Якщо відбудеться - сумніватися не треба - орендодавці, які вклали в нерухомість ДОЛАРИ, а не гривню - відразу/поступово почнуть коригувати ціну оренди. Форумчани не дадуть збрехати: звик отримувати по валюті 10% річних - то відмовитися від 10% дуже важко... Ну, може ще 7% - нехай будЕ, потерплять трохи...
- зовсім не всі отримують зарплатню в гривнях. Почитайте львівську гілку - там зараз цікавий та адекватний диспут - всі мріють про багатих ІТ-ників (ой, Боже, де ж їх набрати... Вони хоча і отримують зарплатню в гривнях, але це просто оплата в гривнях за обумовлені Довором долари).

Звісно, все сказане вище стосується тільки України.
В інших країнах - інші чинники.
Наприклад, в США, орендна плата за останні 2 роки навіть зменшилася. Хоча доларів у всіх стало більше - в тому числі за рахунок зарплати, що збільшилася. Але там чинник інший.
Наприклад, в Туреччині - орендна плата збільшилася - я раніше писав, шо НЕ вигідно купити квартиру в Анталії або Аланії та здавати її. Краще ті самі гроші вкинути в залізобетонну підлогу в Україні. Трохи нагодувати рукопопих та їх родини, та отримувати шалені прибутки. При цьому самому жити - приспівуючи - за кордоном, витрачаючи зароблені гроші.

Зараз ситуація змінилася: орендна плата оренди квартир в Анталії і в Аланії виросла - із-за попиту і не тільки - в 2 або навіть в 3 рази.
Зараз квартиру 2+1 можна орендувати не менше, як за 3500 лір (близько 400 доларів) але вже лунають і цифри в 4 500 лір - а це вже більше за 500.
Ще вигідніше здавати квартиру на місяць - плата вже за ЗВИЧАЙНІ квартири НЕ преміум класу - виросла до 850-1200 доларів на місяць та більше. А сезон розширив кордони - в тому числі із-за пандемії - просто засилля в Анталії авто з Німеччини, Нідерландів, Австрії - і - ніколи раніше не було!!! - навіть із Франції та з Італії.
Беремо калькулятор: вкладення в квартири років 5 тому в сумі 50 000 - 70 000 приносять профіт в ДОЛАРАХ США - 10%. Або навіть більше.
Все як має бути.
Але ще більший профіт - від 30 до 100% принесли інвестиції в нерухомість в Анталії та в Аланії.
Але про це писати не варто...

P.S. Пане BIGor - я Вас і Ваші плани/думки дуже поважаю, написав не для того, щоби сперечатися, а для того, що є інші думки з цього питання. Альтернатива.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- орендодавець відслідковує прибуток та курс долара США, корегуючи суму орендної плати.
Тут цікавий момент: в 2019 році всі орендодавці України підняли ціну оренди відразу на 20%, мотивуючи тим, що "доллар був 22, а став 28". В 2021 році знову орендодавці планують підвищити орендну плату та підвищують поступово - це в Україні - але вже - що цікаво - Карла Маркса нічого не розуміє - "Ви ж бачили ціни навкруги?". Чинник підвищення орендної плати ЗМІНИВСЯ: головним тепер є саме унітаз та його наповнення.

В 2020 оренда понижувалась.
  akurt написав:- девальвация "до 35" прогнозувалася, але НЕ відбулася. Якщо відбудеться - сумніватися не треба - орендодавці, які вклали в нерухомість ДОЛАРИ, а не гривню - відразу почнуть коригувати ціну оренди.

Памятаю девальвації 2008 та 2013 років. Щось зразу орендодавці не підвищували орендну плату. А деякі ціни навіть зараз не вернулись до рівня 2008 та 2013 років в доларі США, хоча зараз пік цін мильної бульбашки як на оренду - так і на продаж.
  akurt написав:- зовсім не всі отримують зарплатню в гривнях. Почитайте львівську гілку - там зараз цікавий та адекватний диспут - всі мріють про багатих ІТ-ників (ой, Боже, де ж їх набрати... Вони хоча і отримують зарплатню в гривнях, але це просто оплата в гривнях за обумовлені Довором долари).

Ви думаєте, люди які отримують в доларах такі дурні, що будуть контрактувати орендну плату в країні 3-го світу в доларах, а не місцевих тугриках? Не кажіть, що ІТ-ники такі дурні.
BIGor
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