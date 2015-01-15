Додано: Нед 05 вер, 2021 09:57

BIGor написав: Так Ви тут вказуєте ціну продажи, я же кажу про валюту доходу - а це буде в 95% відсотків випадків гривня. Орендар отримує ЗП в грн - і платить Вам орендну плату в грн. Тому дохід отримуєте в грн. І якщо рахуєте дохідність - то виходить невірні рохрахунки - тому що підхід в корені невірний.

От приклад, 2-к квартира коштує 150 000 долл. - здаєте за 21 000 грн місяць (770 дол.) - рахуєте що грубо окупиться за 16 років.

І тут в 2021 році девальвація до 35, і 21 000 грн - це вже 600 дол. (окупиться за 21 рік)

Тобто Ваш дохід привязаний не до американської економіки - а до місцевих тугриків. Так Ви тут вказуєте ціну продажи, я же кажу про валюту доходу - а це буде в 95% відсотків випадків гривня. Орендар отримує ЗП в грн - і платить Вам орендну плату в грн. Тому дохід отримуєте в грн. І якщо рахуєте дохідність - то виходить невірні рохрахунки - тому що підхід в корені невірний.От приклад, 2-к квартира коштує 150 000 долл. - здаєте за 21 000 грн місяць (770 дол.) - рахуєте що грубо окупиться за 16 років.І тут в 2021 році девальвація до 35, і 21 000 грн - це вже 600 дол. (окупиться за 21 рік)Тобто Ваш дохід привязаний не до американської економіки - а до місцевих тугриків.

корегуючи суму орендної плати.

головним тепер є саме унітаз та його наповнення.

адекватний диспут

Спробую не погодитися з Вами. Диспут же цікавий - чого б і не розвинути...Спробую бути НЕ згодним по багатьох позиціях - в суперечках же народжується/народиться істина:- орендодавець хоча і отримує прибуток в гривнях, але майже завжди перераховує його фізично, або "в голові", в долари США. Це тому, що він вклався в доларах, а не в гривнях. Принаймні я НЕ знаю того, хто би фізично, або "в голові" не перераховував би його в долари. Інше питання - куди він їх - ті кляті доллари - витрачає. Якщо готує для унітазу (зазвичай так роблять ті, хто має ОДНУ квартиру під орендаря) - то дійсно - отримав гривні та розмістив іх в унітазі. Але багато людей розвиває бізнес далі або мандрує світом. Наприклад, зараз у моїх приятелів черговий "витОк" оновлення - скидають старий орендний фонд, який відпрацював десь 10 років та купують все нове: нова квартира з новими орендарми принесе нову якість майна (вважайте за деріватив) та нових орендарів. Більш грошовитих (!!!).- не всі здають квартири за гривню - половина моїх знайомих фіксує оплату в доларах. Отрмують або долари або гривню ПО КУРСУ. Знов повертаємося до прибутку в доларах США.- орендодавець відслідковує прибуток та курс долара США,Тут цікавий момент: в 2019 році всі орендодавці України підняли ціну оренди відразу на 20%, мотивуючи тим, що "доллар був 22, а став 28". В 2021 році знову орендодавці планують підвищити орендну плату та вже підвищують поступово - це в Україні - але вже - що цікаво - Карла Маркса нічого не розуміє - "Ви ж бачили ціни навкруги?". Чинник підвищення орендної плати ЗМІНИВСЯ:До цього змушують ціни в супермаркеті та у стоматологів і в аптеках...- девальвация "до" прогнозувалася, але НЕ відбулася. Якщо відбудеться - сумніватися не треба - орендодавці, які вклали в нерухомість ДОЛАРИ, а не гривню - відразу/поступово почнуть коригувати ціну оренди. Форумчани не дадуть збрехати: звик отримувати по валюті 10% річних - то відмовитися від 10% дуже важко... Ну, може ще 7% - нехай будЕ, потерплять трохи...- зовсім не всі отримують зарплатню в гривнях. Почитайте львівську гілку - там зараз цікавий та- всі мріють про багатих ІТ-ників (ой, Боже, де ж їх набрати... Вони хоча і отримують зарплатню в гривнях, але це просто оплата в гривнях за обумовлені Довором долари).Звісно, все сказане вище стосується тільки України.В інших країнах - інші чинники.Наприклад, в США, орендна плата за останні 2 роки навіть зменшилася. Хоча доларів у всіх стало більше - в тому числі за рахунок зарплати, що збільшилася. Але там чинник інший.Наприклад, в Туреччині - орендна плата збільшилася - я раніше писав, шо НЕ вигідно купити квартиру в Анталії або Аланії та здавати її. Краще ті самі гроші вкинути в залізобетонну підлогу в Україні. Трохи нагодувати рукопопих та їх родини, та отримувати шалені прибутки. При цьому самому жити - приспівуючи - за кордоном, витрачаючи зароблені гроші.Зараз ситуація змінилася: орендна плата оренди квартир в Анталії і в Аланії виросла - із-за попиту і не тільки - в 2 або навіть в 3 рази.Зараз квартиру 2+1 можна орендувати не менше, як за 3500 лір (близько 400 доларів) але вже лунають і цифри в 4 500 лір - а це вже більше за 500.Ще вигідніше здавати квартиру на місяць - плата вже за ЗВИЧАЙНІ квартири НЕ преміум класу - виросла до 850-1200 доларів на місяць та більше. А сезон розширив кордони - в тому числі із-за пандемії - просто засилля в Анталії авто з Німеччини, Нідерландів, Австрії - і - ніколи раніше не було!!! - навіть із Франції та з Італії.Беремо калькулятор: вкладення в квартири років 5 тому в сумі 50 000 - 70 000 приносять профіт в ДОЛАРАХ США - 10%. Або навіть більше.Але ще більший профіт - від 30 до 100% принесли інвестиції в нерухомість в Анталії та в Аланії.Але про це писати не варто...Пане- я Вас і Ваші плани/думки дуже поважаю, написав не для того, щоби сперечатися, а для того, що є інші думки з цього питання. Альтернатива.