Додано: Нед 05 вер, 2021 11:16

vitaliian - с Вашим текстом полностью согласен.

Я имел ввиду и все же думаю именно так: если инвестиция в долларах (возможно, в евро), то и доходность логично и правильно считать в долларах (возможно, в евро).

Вложил доллары - получил доллары. Как ты их потом тратишь - кушаешь в Португалии Бакаляю а Браш или покупаеш авиабилеты из Берлина в Канкун (сейчас распродажа на весну 2022) - второй вопрос.

Это подтверждает и международная практика: например, мосты через пролив Босфор и не только через Босфор построили ЗАРУБЕЖНЫЕ инвесторы и в Договоре между ними и государством прописано, что государство, на территории которого они расположены, ГАРАНТИРУЕТ (!!!) определенный трафик автомобилей из расчета примерно 20$ (именно доллары) за проезд.

Это для того, чтобы инвестиция зарубежного инвестора "отбилась" - а там по 1,5 миллиарда долларов (долларов) за 25 лет. Потом владельцем станет государство. Инвестор вернет свои деньги и получит профит в долларах. Замечу, что инвестор - из Южной Кореи (как-то он НЕ хочет получать южнокорейские воны, а государство - не компенсирует инвестору в турецких лирах. В долларах.

Если государство не может обеспечить определенное количество проехавших автомобилей - оно обязано недополученную инвестором прибыль ВОЗМЕСТИТЬ (из госбюджета). Долларами.

Тогда государство делает так: регулярно корректирует плату за проезд по мостам-инвестициям, добиваясь удовлетворения требования инвестора, который сделал благое дело - выложил из своего кармана миллиарды долларов, и именно долларов.

Доллары вложили - доллары получили.

Все як має бути...



Вероятно - я далек от этой сферы - если речь идет об инвестициях в производство - например, сейчас мой бывший подчиненный довольно "круто стоит" в деле оборудования (удалено) комбинатов в Украине - вложения в гривнах (и то вопрос - там, кажется, все оборудование Италия/Германия) и прибыль в гривнах.

Но ведь это же совсем другая история...

Мы же инвестируем в недвигу...

Более того: ветка о какой? О зарубежной...