Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:відбувся фінансово-економічний абсурд: раніше зростання цін пояснювали зростанням курсу долара. Тепер ціни на харчі, будь-які послуги, включаючі стоматологію та ліки, за останні 2 роки зросли в 2 рази, а курс гривня-долар майже стабільний, або гривня навіть укріпилася.
абсурда нет, человеко-часы начиная с совка стоили копейки а теперь даже курьер хочет зарплату 70-100 грн в час!, аппетит стоматолога естественно в 5-10 раз выше и кстати любые услуги будут и дальше дорожать. Но это не совсем дорожай, не может айфон стоить 1000уе а нянечка или репетитор 5уе в час.
akurt написав:Тепер ціни на харчі, будь-які послуги, включаючі стоматологію та ліки, за останні 2 роки зросли в 2 рази, а курс гривня-долар майже стабільний, або гривня навіть укріпилася.
прямой зависимости курса от инфляции нет, запруда долго накапливает воду а потом в один момент её прорывает. Поэтому строго говоря измерять доходность в долларах тоже не правильно, в 2000х на 1куе в мес. можно было жить как олигарх, ужинать в ресторанах, ездить на такси и тд. Сейчас на 1куе прожить можно значительно скромнее. После очередного девала 1куе снова станет +/- крутыми деньгами.
akurt написав:Перефразуючи знамените "Золото - мерило всех ценностей" - в Україні перетворилося - так сталося історично - в "Долари - міра всіх цінностей". Звернули увагу - хабарі і ті беруть майже виключно в доларах.
украинский менталитет в плане денег специфичен. У меня есть родственники в других странах, никто из них больше 500 американских долларов в руках не держал, им и в голову не придет хранить деньги в долларах или покупать за доллары квартиры в своей стране
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 вер, 2021 10:37, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:Ви думаєте, люди які отримують в доларах такі дурні, що будуть контрактувати орендну плату в країні 3-го світу в доларах, а не місцевих тугриках? Не кажіть, що ІТ-ники такі дурні.
А я НЕ говорив, і НЕ говорю, і НЕ думаю, що ІТ-ники "дурні". Навпаки... Якщо подивится результати набору в університети України, то в цьому році перші місця - юриспруденція та ІТ-сфера. І навпаки, навіть буджетні місця (БЮДЖЕТ!!!) на спеціальності типу "Облік і аудит", "Економічна кібернетика" або "Менеджмент" в багатьох університетах залишилися незаповненими... Все як має бути... ІТ- рулить... Я задовлений - хоча і не зовсім - син мого колись підлеглого таки вступив на "Міжнародні відносини". Київ. Правда, на контракт, але теж добре...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 05 вер, 2021 10:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian - с Вашим текстом полностью согласен. Я имел ввиду и все же думаю именно так: если инвестиция в долларах (возможно, в евро), то и доходность логично и правильно считать в долларах (возможно, в евро). Вложил доллары - получил доллары. Как ты их потом тратишь - кушаешь в Португалии Бакаляю а Браш или покупаеш авиабилеты из Берлина в Канкун (сейчас распродажа на весну 2022) - второй вопрос. Это подтверждает и международная практика: например, мосты через пролив Босфор и не только через Босфор построили ЗАРУБЕЖНЫЕ инвесторы и в Договоре между ними и государством прописано, что государство, на территории которого они расположены, ГАРАНТИРУЕТ (!!!) определенный трафик автомобилей из расчета примерно 20$ (именно доллары) за проезд. Это для того, чтобы инвестиция зарубежного инвестора "отбилась" - а там по 1,5 миллиарда долларов (долларов) за 25 лет. Потом владельцем станет государство. Инвестор вернет свои деньги и получит профит в долларах. Замечу, что инвестор - из Южной Кореи (как-то он НЕ хочет получать южнокорейские воны, а государство - не компенсирует инвестору в турецких лирах. В долларах. Если государство не может обеспечить определенное количество проехавших автомобилей - оно обязано недополученную инвестором прибыль ВОЗМЕСТИТЬ (из госбюджета). Долларами. Тогда государство делает так: регулярно корректирует плату за проезд по мостам-инвестициям, добиваясь удовлетворения требования инвестора, который сделал благое дело - выложил из своего кармана миллиарды долларов, и именно долларов. Доллары вложили - доллары получили. Все як має бути...
Вероятно - я далек от этой сферы - если речь идет об инвестициях в производство - например, сейчас мой бывший подчиненный довольно "круто стоит" в деле оборудования (удалено) комбинатов в Украине - вложения в гривнах (и то вопрос - там, кажется, все оборудование Италия/Германия) и прибыль в гривнах. Но ведь это же совсем другая история... Мы же инвестируем в недвигу... Более того: ветка о какой? О зарубежной...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 05 вер, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.
ок вы продаете квартиру, хотите 100куе а покупатель говорит 100куе нет, есть 2 700 000грн, вы ему откажете? Совершенно не имеет значения валюта сделки, понимаете? хоть тугрики. Потом вы себе купите любую валюту, доллар, фунт, франк - что больше нравится.
другое дело управленческий учёт, в котором вы будете считать доходы, издержки, доходность и тд. Чем стабильнее валюта тем более объективными будут ваши цифры. Например вы выбрали валюту учёта швейцарский франк. Но арендаторы украинской квартиры всё равно вам заплатят гривну, (по курсу или нет, неважно).
Не путайте валюту учёта и валюту взаиморасчётов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 вер, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Отличный вопрос. Хотя даже и не вопрос. Не знаю, как кто, но я ОДНОЗНАЧНО, продавая квартиру за 100 000 долларов, соглашусь на предложение покупателя в 2 700 000 гривен и ОДНОЗНАЧНО и немедленно куплю 100 000 долларов. Но это мое мнение. Я сделаю именно так. Вроде тут нет никакого противоречия и все естественно. Кто-то сделает НЕ так и причина будет банальная: я точно знаю, куда пристроить 100 000 долларов. Вот куда пристроить 2 700 000 гривен - не знаю. Потому и сделаю именно так.
akurt написав:Не знаю, как кто, но я ОДНОЗНАЧНО, продавая квартиру за 100 000 долларов, соглашусь на предложение покупателя в 2 700 000 гривен и ОДНОЗНАЧНО и немедленно куплю 100 000 долларов.
то что вы сделаете с 2 700 000 после сделки к самой сделке отношения уже не имеет)) сделка прошла - цены зафиксированы. Если ваш учёт в другой валюте просто фиксируется доход по курсу на момент сделки. Может позже вы купите новострой а там принимают гривну, зачем вам покупать 100куе по 27 а потом их сдавать застройщику по 26,90? валюта расчета значения не имеет. Наоборот переход из одной валюты в другую несёт дополнительные затраты и риски. Банки ещё выбраковывают купюры особенно евро, у меня пачку по 5 евро в газмясе вообще принимать не захотели, а в других курс был не интересный.