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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:відбувся фінансово-економічний абсурд: раніше зростання цін пояснювали зростанням курсу долара. Тепер ціни на харчі, будь-які послуги, включаючі стоматологію та ліки, за останні 2 роки зросли в 2 рази, а курс гривня-долар майже стабільний, або гривня навіть укріпилася.
абсурда нет, человеко-часы начиная с совка стоили копейки а теперь даже курьер хочет зарплату 70-100 грн в час!, аппетит стоматолога естественно в 5-10 раз выше и кстати любые услуги будут и дальше дорожать. Но это не совсем дорожай, не может айфон стоить 1000уе а нянечка или репетитор 5уе в час.
  akurt написав:Тепер ціни на харчі, будь-які послуги, включаючі стоматологію та ліки, за останні 2 роки зросли в 2 рази, а курс гривня-долар майже стабільний, або гривня навіть укріпилася.
прямой зависимости курса от инфляции нет, запруда долго накапливает воду а потом в один момент её прорывает. Поэтому строго говоря измерять доходность в долларах тоже не правильно, в 2000х на 1куе в мес. можно было жить как олигарх, ужинать в ресторанах, ездить на такси и тд. Сейчас на 1куе прожить можно значительно скромнее. После очередного девала 1куе снова станет +/- крутыми деньгами.
  akurt написав:Перефразуючи знамените "Золото - мерило всех ценностей" - в Україні перетворилося - так сталося історично - в "Долари - міра всіх цінностей". Звернули увагу - хабарі і ті беруть майже виключно в доларах.
украинский менталитет в плане денег специфичен. У меня есть родственники в других странах, никто из них больше 500 американских долларов в руках не держал, им и в голову не придет хранить деньги в долларах или покупать за доллары квартиры в своей стране :D
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 вер, 2021 10:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:34

  BIGor написав:Ви думаєте, люди які отримують в доларах такі дурні, що будуть контрактувати орендну плату в країні 3-го світу в доларах, а не місцевих тугриках? Не кажіть, що ІТ-ники такі дурні.


А я НЕ говорив, і НЕ говорю, і НЕ думаю, що ІТ-ники "дурні".
Навпаки...
Якщо подивится результати набору в університети України, то в цьому році перші місця - юриспруденція та ІТ-сфера. І навпаки, навіть буджетні місця (БЮДЖЕТ!!!) на спеціальності типу "Облік і аудит", "Економічна кібернетика" або "Менеджмент" в багатьох університетах залишилися незаповненими...
Все як має бути... ІТ- рулить...
Я задовлений - хоча і не зовсім - син мого колись підлеглого таки вступив на "Міжнародні відносини". Київ. Правда, на контракт, але теж добре...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 05 вер, 2021 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:52

  akurt написав:Наприклад, в США, орендна плата за останні 2 роки навіть зменшилася. Хоча доларів у всіх стало більше - в тому числі за рахунок зарплати, що збільшилася.

Ты не можеш щоб десь не збрехать...
Зображення
https://www.zumper.com/blog/rental-price-data/

А все від того, що нігде, крім Туреччини, не був, і вже не будеш....
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:16

vitaliian - с Вашим текстом полностью согласен.
Я имел ввиду и все же думаю именно так: если инвестиция в долларах (возможно, в евро), то и доходность логично и правильно считать в долларах (возможно, в евро).
Вложил доллары - получил доллары. Как ты их потом тратишь - кушаешь в Португалии Бакаляю а Браш или покупаеш авиабилеты из Берлина в Канкун (сейчас распродажа на весну 2022) - второй вопрос.
Это подтверждает и международная практика: например, мосты через пролив Босфор и не только через Босфор построили ЗАРУБЕЖНЫЕ инвесторы и в Договоре между ними и государством прописано, что государство, на территории которого они расположены, ГАРАНТИРУЕТ (!!!) определенный трафик автомобилей из расчета примерно 20$ (именно доллары) за проезд.
Это для того, чтобы инвестиция зарубежного инвестора "отбилась" - а там по 1,5 миллиарда долларов (долларов) за 25 лет. Потом владельцем станет государство. Инвестор вернет свои деньги и получит профит в долларах. Замечу, что инвестор - из Южной Кореи (как-то он НЕ хочет получать южнокорейские воны, а государство - не компенсирует инвестору в турецких лирах. В долларах.
Если государство не может обеспечить определенное количество проехавших автомобилей - оно обязано недополученную инвестором прибыль ВОЗМЕСТИТЬ (из госбюджета). Долларами.
Тогда государство делает так: регулярно корректирует плату за проезд по мостам-инвестициям, добиваясь удовлетворения требования инвестора, который сделал благое дело - выложил из своего кармана миллиарды долларов, и именно долларов.
Доллары вложили - доллары получили.
Все як має бути...

Вероятно - я далек от этой сферы - если речь идет об инвестициях в производство - например, сейчас мой бывший подчиненный довольно "круто стоит" в деле оборудования (удалено) комбинатов в Украине - вложения в гривнах (и то вопрос - там, кажется, все оборудование Италия/Германия) и прибыль в гривнах.
Но ведь это же совсем другая история...
Мы же инвестируем в недвигу...
Более того: ветка о какой? О зарубежной...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 05 вер, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Вложил доллары - получил доллары.
ок вы продаете квартиру, хотите 100куе а покупатель говорит 100куе нет, есть 2 700 000грн, вы ему откажете? Совершенно не имеет значения валюта сделки, понимаете? хоть тугрики. Потом вы себе купите любую валюту, доллар, фунт, франк - что больше нравится.

другое дело управленческий учёт, в котором вы будете считать доходы, издержки, доходность и тд. Чем стабильнее валюта тем более объективными будут ваши цифры. Например вы выбрали валюту учёта швейцарский франк. Но арендаторы украинской квартиры всё равно вам заплатят гривну, (по курсу или нет, неважно).

Не путайте валюту учёта и валюту взаиморасчётов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 вер, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:27

Отличный вопрос. Хотя даже и не вопрос.
Не знаю, как кто, но я ОДНОЗНАЧНО, продавая квартиру за 100 000 долларов, соглашусь на предложение покупателя в 2 700 000 гривен и ОДНОЗНАЧНО и немедленно куплю 100 000 долларов.
Но это мое мнение. Я сделаю именно так. Вроде тут нет никакого противоречия и все естественно.
Кто-то сделает НЕ так и причина будет банальная: я точно знаю, куда пристроить 100 000 долларов.
Вот куда пристроить 2 700 000 гривен - не знаю. Потому и сделаю именно так.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:31

Трішки нерухомості нам в лєнту...

Manchester
Unobstructed views across Manchester City Centre and the wider region from the 25th floor of our flagship scheme.

Featured Penthouse Unit: A2504
Type: Two-Bed Penthouse Apartment
Location: 25th Floor
Price: £292,532
Size: 632 Sq. Ft
Incentive: Full Stamp Duty Cover

Liverpool
Unique views of Princes Dock and the River Mersey as well as the exciting new Liverpool Waters business & leisure development.

Featured Penthouse Unit: D903
Type: One-Bed Stylish Penthouse Apartment
Location: 9th Floor
Price: £164,076
Size: 497.2 Sq. Ft
Incentive: Full Stamp Duty Cover

Leeds
With the heart of Leeds City Centre on the doorstep, these penthouse apartments offer unrivalled views of the city's diverse architecture.

Featured Penthouse Unit: B1603
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Location: 16th Floor
Price: £307,450
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Incentive: Only 10% To Pay On Exchange


Подивіться на цінник в Лідсі, офуфєть можна!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Не знаю, как кто, но я ОДНОЗНАЧНО, продавая квартиру за 100 000 долларов, соглашусь на предложение покупателя в 2 700 000 гривен и ОДНОЗНАЧНО и немедленно куплю 100 000 долларов.
то что вы сделаете с 2 700 000 после сделки к самой сделке отношения уже не имеет)) сделка прошла - цены зафиксированы. Если ваш учёт в другой валюте просто фиксируется доход по курсу на момент сделки. Может позже вы купите новострой а там принимают гривну, зачем вам покупать 100куе по 27 а потом их сдавать застройщику по 26,90? валюта расчета значения не имеет. Наоборот переход из одной валюты в другую несёт дополнительные затраты и риски. Банки ещё выбраковывают купюры особенно евро, у меня пачку по 5 евро в газмясе вообще принимать не захотели, а в других курс был не интересный.

Короче вы путаете валюту учёта с валютой сделки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:48

Вы, vitaliian, очень правы - в общем случае, а для меня конкретно - кроме последнего предложения.
Правы, конечно и безусловно: если человек продал один ж/б пол и пойдет покупать другой ж/б пол.
Это актуально, так как нужно дать не умереть с голоду семьям рукопопых.
Меня это совсем не волнует - то есть недвига в Украине.
Потому Вы безусловно правы - получить 2 700 000 - конвертировать в доллар (думаю, что все же половина форумчан так и сделала бы - все же "под грушей" хранить до момента новой покупки посчитали бы спокойнее) потом сливать - получать гривны и идти в офис продаж/банк - вариант стрёмный если не сказать глупый.
Тут и спору нет.
Потому лично я НЕ путаю валюту учёта и валюту сделки.

P.S. Мені здається, що пан change_pm прозоро натякає, що пора повернутися до інвестицій в нерухомість за кордоном. Підтримую: інвестиції. Нерухомість. За кордоном.
akurt
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