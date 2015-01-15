flyman написав:change_pm написав:Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
Біда чорна.
Спочатку мої улюблені булочки з часником подорожчали до 10.10,
а сьогодні вже 10.90
А в липні ще були по 9.90.
Деруть гроші і податками і інфляцією.
Народ приготувався до негараздів і наскиртував баксів в матраси на випадок кризи (як заповідав Кусакі), а падли взяли та надрукували нікому непотрібного хоч опой жуй.
В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...
Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...
А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...