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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:06

  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?

Біда чорна.
Спочатку мої улюблені булочки з часником подорожчали до 10.10,
а сьогодні вже 10.90
А в липні ще були по 9.90.

Деруть гроші і податками і інфляцією.

Народ приготувався до негараздів і наскиртував баксів в матраси на випадок кризи (як заповідав Кусакі), а падли взяли та надрукували нікому непотрібного хоч опой жуй.

В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...

Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...

А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24

  change_pm написав:В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...

Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...

А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...

за Денік у валютній темі радіє, що зерно скоро буде по 10К грн. тонна, тобто 1кг = 10 грн., а ще з неї батон спечи.

Зато курс буде ПА25, і батон за 25.
На радість сомікам і Денікам.

І ніяких баранів, ножки Буша, чи Бахматюка, чи Косюка, чи кого там ще.

Збулося: "їж ананси, рябчика жуй - день твій останній приходить, буржуй"
Тільки буржуа - то жителі міста.
flyman
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  #<1 ... 273274275276
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