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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:06
flyman написав:
Біда чорна.
change_pm написав:
Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
Спочатку мої улюблені булочки з часником подорожчали до 10.10,
а сьогодні вже 10.90
А в липні ще були по 9.90.Деруть гроші і податками і інфляцією.
Народ приготувався до негараздів і наскиртував баксів в матраси на випадок кризи (як заповідав Кусакі), а падли взяли та надрукували нікому непотрібного хоч опой жуй.
В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...
Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...
А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24
change_pm написав:
В мене також такий самий запандос - крувасани за 8 штук тепер не 16.50 беруть, а 17.50...
Баранина в 2 рази подорожчала, бо дотацію прибрали вже 8 місяців як...
А, манго, щось дешеве зникло... В Індії вже відійшло, а ліванське - грабунок серед дня...
за Денік у валютній темі радіє, що зерно скоро буде по 10К грн. тонна, тобто 1кг = 10 грн., а ще з неї батон спечи.
Зато курс буде ПА25, і батон за 25.
На радість сомікам і Денікам.
І ніяких баранів, ножки Буша, чи Бахматюка, чи Косюка, чи кого там ще.
Збулося: "їж ананси, рябчика жуй - день твій останній приходить, буржуй"
Тільки буржуа - то жителі міста.
Скоро вернеться акурт в Анталію, та підніме нам настрій дешевим укропом та петрушкою та йогуртом з відра (надіюсь не з напівисохлим ПВА), в якому ложка стоїть.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:33
change_pm написав:
Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
Зробив підрахуй за вересень.
Намалювалось 3300+ грн (фактично тих самих легендарних $124 в місяць). Магічне число якесь: 2^0, 2^1, 2^2.
Я вже писав, що думаю з вересня підняти бюджет до 4К грн., але в тому бюджеті ще думаю вписатися в покупку "болгарки" (КШМ - кутової шліфувальної машини), яку думаю адаптувати до різних корисних застосувань, напр. порізки дрібних патиків.
По роботі: перший КПІ успішко виконаний, тобто дохід у 2021 перевищив дохід у 2020.
Лишилось ще виконати наступний КПІ, який полягає в тому, щоб середній дохід за 2020...2021 був вищий на інфляцію від доходу за 2019.
А в 2022, думаю трохи розслабитися з роботом і підшукати щось або для душі, або щоб добре платили, може той самий ДеФі, а може яке Абу-Дабі. Чи в ФААНГ почну готуватися.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:42
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Флай, як бути?
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
я так розумію, ти в Абу-Дабі харчуєшся,
а я вна Україні... відчуй різницю
ну так, крувасанів вам не подають...
Булочка Малятко замінює круасан, якщо в середину запхати якого вареня.
А якщо запхати півсосиски і нагріти в мікрохвильовці, то хот-дог.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:48
change_pm написав: akurt написав:
Про що це нам може сказати?Тут без калькулятора ніяк...
Квартира 1 bedroom
- "1+1" - "двушка" - 164 950 фунтів стерлінгів або 164950х1,39=229 280 доларів США.
Нормальна - якщо порівняти із Києвом чи Дніпром - ціна (враховуючи, що готова з ремонтом
).
Якщо врахувати, що ціна на паркомісце в Дніпрі, Києві, а в же і в Одесі доходить до 40 000 доларів, то приємний бонус у вигляді паркомісця.
Rental yield - 6,5% - is essentially the amount of money you make on an investment property by measuring the gap between your overall costs and the income you receive from renting out your property.
Наши людЕ можуть сказати, правда, що 6,5% малувато буде... Звикли мати більше...
Згоден на 100500%!!! )))
6.5% = 10721.75 фунтіків на рік... хм... можна і на пенсію ))) виходить 29.37 хфунтиків на день, в 20 разів більше, ніж треба по "мєтоду Флая"...
Нормально, виходить якраз мінімум-міноре (1Куй в місяць) для пенсії на філіпінках на Філіпінах. Нада брать.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:53
akurt написав:
Я з Вами згодний.
Тут висвітлив би такі аспекти:
- мої приятелі мають під здачу в Україні 6 квартир. Всі здаються від 11 000 до 12500. Всі 6 квартир купили не одномоментно, а поступово, "скидаючи" поступово непотріб - то старі квартири, то офісні приміщення. Справжня корисна інвестиція. Для себе, коханих.
Прибуток від 4-х квартир родина "проїдає". Раніше проїдали 1 000 доларів на місяць. Зараз - самі знаєте - треба більше: відбувся фінансово-економічний абсурд: раніше зростання цін пояснювали зростанням курсу долара. Тепер ціни на харчі, будь-які послуги, включаючі стоматологію та ліки, за останні 2 роки зросли в 2 рази, а курс гривня-долар майже стабільний, або гривня навіть укріпилася.
Так ось, прибуток від 2-х квартир в той же день (завжди 1 числа), коли отримали від орендарів гривню, згадані вище приятелі перетворюють в гидомирні зелено-противні долари. Не повірете, але долари реально закопують під грушею. Не жартую.
- якщо гілка про нерухомість за кордоном
, то НЕ логічно іноземцю-інвестору рахувати в "тугріках" - треба рахувати в доларах/євро.
Перефразуючи знамените "Золото - мерило всех ценностей
" - в Україні перетворилося - так сталося історично - в "Долари - міра всіх цінностей
". Звернули увагу - хабарі і ті беруть майже виключно в доларах.
Думаю, що ще рік таких фокусів від ФЕДота, і доляр США перестане бути резервною валютою. Буде просто валюта якоїсь там категорії, як фунт чи ойра.
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