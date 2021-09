akurt написав:

Про що це нам може сказати?Квартира 1 bedroom - "1+1" - "двушка" - 164 950 фунтів стерлінгів або 164950х1,39=229 280 доларів США.Нормальна - якщо порівняти із Києвом чи Дніпром - ціна (враховуючи, що готова з ремонтом).Якщо врахувати, що ціна на паркомісце в Дніпрі, Києві, а в же і в Одесі доходить до 40 000 доларів, то приємний бонус у вигляді паркомісця.Rental yield - 6,5% - is essentially the amount of money you make on an investment property by measuring the gap between your overall costs and the income you receive from renting out your property.Наши людЕ можуть сказати, правда, що 6,5% малувато буде... Звикли мати більше...