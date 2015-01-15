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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 вер, 2021 22:42
akurt написав:труба D50
як витяжка з підвалу, де мешкаєте, то реально круто! Респект та уважуха!
акурт, ти вудпекарь?
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