акурт, ти вудпекарь?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 вер, 2021 22:42
Додано: Пон 06 вер, 2021 01:15
Ні, я звичайна людина, але маю природний дар: вмію виділяти із маси людей тих, хто весь час помиляється в житті та у всіх питаннях без виключення.
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