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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 22:42

  akurt написав:труба D50 як витяжка з підвалу, де мешкаєте, то реально круто! Респект та уважуха!

акурт, ти вудпекарь?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 07:44

  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, як бути?

Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)...
Потім яешню з сальцем + ковбаскою...

Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...

А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...

Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?

Зробив підрахуй за вересень.
Намалювалось 3300+ грн (фактично тих самих легендарних $124 в місяць). Магічне число якесь: 2^0, 2^1, 2^2.

Я вже писав, що думаю з вересня підняти бюджет до 4К грн., але в тому бюджеті ще думаю вписатися в покупку "болгарки" (КШМ - кутової шліфувальної машини), яку думаю адаптувати до різних корисних застосувань, напр. порізки дрібних патиків.

І зі світу селебрітіз... Яка країна, такі і селебрітіз :mrgreen:
Альона поділилася, що найбільше грошей витрачає на житло, проїзд та харчування. Також, вона 13% свого прибутку віддає на благодійність.

"На місяць я витрачаю приблизно 1000-1500 доларів. Але останнім часом ця цифра більша, бо зараз я займаюсь переїздом, ходжу до будівельних магазинів з Денисом — докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко", - зізналася зірка.

Також Альона розповіла, що постійно їздить на таксі, адже на своє авто ще не заробила...

Ось, флай. як треба... #ALYONA ALYONA
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:02

чужа цитата, думки мої...

Крах режима, если в этом направлении будет сделан выбор в критической точке, означает ускоренный относительно проектный демонтаж его структур и переход к иной системе управления. Сегодня можно с высокой долей уверенности сказать, что иная система может быть основана только на перераспределении полномочий между федеральным центром и регионами. Проще говоря — после середины 22 года Россия встанет перед выбором — стихийная регионализация страны с ее последующим распадом или федерализация с возможностью сохранения хотя бы ключевых территорий в единой схеме управления.

Всё это возможно только при одном условии — уходе (добровольном или принудительном) той группировки, которую почему-то называют «башнями Кремля» - то есть, конгломерата оргпреступных сообществ, захвативших власть в начале нулевых. Лично у меня есть достаточно большая доля сомнений в том, что этот уход состоится в критический момент, а значит — мы свернем на худший сценарий, который придется проходить от начала и до конца. Вернуться и попробовать заново будет невозможно — у катастрофы своя специфика.

Пока система продолжает накапливать энтропию, крайне наивно полагая, что террор решает все проблемы, а если не решает, то их решит еще больше террора и насилия. Но чудес не бывает — линейное развитие достаточно скоро подойдет к своему завершению, и мы попадем в четвертую критическую точку процесса краха путинского режима.

Это совершенно не означает, что уже летом 22 года всё закончится. Это означает, что после середины 22 года сюжет, по которому будут развиваться все последующие события, приобретет определенность. Выбор будет сделан.

Якщо рашка піде по такому сценарії - катастрофічного розвалу, то ніхто організовано на Україну нападати не буде, але можуть бути мільйоні біженців на прозорих кордонах, а також нуль газа в трубі...

1 млн біженців в Ойропі практично поставив багату Йоропу на колені, не уявляю, що може трапитись з Україною при 1-2-5 млн біженців зі Сходу...

Не уявляю, як буде Україна проходити зиму / пару зим при добичі 15 млрд кубів і нульовому тиску в трубі...

Чьо думаєте? Гривня на 25, картофан і пшоно? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:29

ООО!!! Поки всі спали...

China Flies Nuclear-Capable Bombers Into Taiwan's Air Defense Zone Amid Escalating Tensions

Taiwan's defense ministry reported that Chinese military airplanes—including nuclear-capable bombers—flew into the nation's air defense identification zone on Sunday.

https://www.msn.com/en-us/news/world/ch ... entnewsntp

чекаємо на реакцію сплячого джо... думаєте щось зробить? чи ... :?:

зі. чергова рекомендація, якщо планували купляти техніку з чіпами, зробленими на Тайвані, поспішить... бо буде дехфіцит...
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:44

  flyman написав:Думаю, що ще рік таких фокусів від ФЕДота, і доляр США перестане бути резервною валютою. Буде просто валюта якоїсь там категорії, як фунт чи ойра.

До речі, флай, у мене така підозра вже десь рік... Я тому тут і на :shock: постійно )))

Ось дивись, чреговий розпіл незароблених бабок...
$3.5T Spending Package 'Full Steam Ahead' Despite Manchin Warning: Cedric Richmond

"Ignoring the fiscal consequences of our policy choices will create a disastrous future for the next generation of Americans," Manchin wrote in a recent Wall Street Journal op-ed. "I, for one, won't support a $3.5 trillion bill, or anywhere near that level of additional spending, without greater clarity about why Congress chooses to ignore the serious effects inflation and debt have on existing government programs."

Імхо, ще раз повторю, Штати здулись і дійсно бакс почав втрачати свою роль...

Єдиний варіан - це якщо в них є якась в "загашніку" "ніштякова" енергетична технологія і запаси сировити тільки в них для неї...

Тоді бакс ще попляще... інакше на чекає наступне:

Криза типу 1929 року з кривавою дефояцією, бакс в небеса останній раз, потім скажений друк бабла, гіперінфлец і баксу торба...

Омериканці взнають в той час, що таке отсосіновік (такий гриб)...
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