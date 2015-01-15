Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)... Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
Зробив підрахуй за вересень. Намалювалось 3300+ грн (фактично тих самих легендарних $124 в місяць). Магічне число якесь: 2^0, 2^1, 2^2.
Я вже писав, що думаю з вересня підняти бюджет до 4К грн., але в тому бюджеті ще думаю вписатися в покупку "болгарки" (КШМ - кутової шліфувальної машини), яку думаю адаптувати до різних корисних застосувань, напр. порізки дрібних патиків.
І зі світу селебрітіз... Яка країна, такі і селебрітіз
Альона поділилася, що найбільше грошей витрачає на житло, проїзд та харчування. Також, вона 13% свого прибутку віддає на благодійність.
"На місяць я витрачаю приблизно 1000-1500 доларів. Але останнім часом ця цифра більша, бо зараз я займаюсь переїздом, ходжу до будівельних магазинів з Денисом — докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко", - зізналася зірка.
Також Альона розповіла, що постійно їздить на таксі, адже на своє авто ще не заробила...
Крах режима, если в этом направлении будет сделан выбор в критической точке, означает ускоренный относительно проектный демонтаж его структур и переход к иной системе управления. Сегодня можно с высокой долей уверенности сказать, что иная система может быть основана только на перераспределении полномочий между федеральным центром и регионами. Проще говоря — после середины 22 года Россия встанет перед выбором — стихийная регионализация страны с ее последующим распадом или федерализация с возможностью сохранения хотя бы ключевых территорий в единой схеме управления.
Всё это возможно только при одном условии — уходе (добровольном или принудительном) той группировки, которую почему-то называют «башнями Кремля» - то есть, конгломерата оргпреступных сообществ, захвативших власть в начале нулевых. Лично у меня есть достаточно большая доля сомнений в том, что этот уход состоится в критический момент, а значит — мы свернем на худший сценарий, который придется проходить от начала и до конца. Вернуться и попробовать заново будет невозможно — у катастрофы своя специфика.
Пока система продолжает накапливать энтропию, крайне наивно полагая, что террор решает все проблемы, а если не решает, то их решит еще больше террора и насилия. Но чудес не бывает — линейное развитие достаточно скоро подойдет к своему завершению, и мы попадем в четвертую критическую точку процесса краха путинского режима.
Это совершенно не означает, что уже летом 22 года всё закончится. Это означает, что после середины 22 года сюжет, по которому будут развиваться все последующие события, приобретет определенность. Выбор будет сделан.
Якщо рашка піде по такому сценарії - катастрофічного розвалу, то ніхто організовано на Україну нападати не буде, але можуть бути мільйоні біженців на прозорих кордонах, а також нуль газа в трубі...
1 млн біженців в Ойропі практично поставив багату Йоропу на колені, не уявляю, що може трапитись з Україною при 1-2-5 млн біженців зі Сходу...
Не уявляю, як буде Україна проходити зиму / пару зим при добичі 15 млрд кубів і нульовому тиску в трубі...
"Ignoring the fiscal consequences of our policy choices will create a disastrous future for the next generation of Americans," Manchin wrote in a recent Wall Street Journal op-ed. "I, for one, won't support a $3.5 trillion bill, or anywhere near that level of additional spending, without greater clarity about why Congress chooses to ignore the serious effects inflation and debt have on existing government programs."
Імхо, ще раз повторю, Штати здулись і дійсно бакс почав втрачати свою роль...
Єдиний варіан - це якщо в них є якась в "загашніку" "ніштякова" енергетична технологія і запаси сировити тільки в них для неї...
Тоді бакс ще попляще... інакше на чекає наступне:
Криза типу 1929 року з кривавою дефояцією, бакс в небеса останній раз, потім скажений друк бабла, гіперінфлец і баксу торба...
Омериканці взнають в той час, що таке отсосіновік (такий гриб)...
Millions in U.S. lose jobless benefits as federal aid expires, thrusting families and economy onto uncertain path
More than 7 million out-of-work people across the United States are set to lose all of their jobless benefits this week as three federal programs expire on Monday, in what several experts described as one of the largest and most abrupt ends to government aid in U.S. history.
10 млн робочих місць не можуть заповнити через ледацюг!!! Арбайтен
Значить прокинувся, випив кави з круасаном (з сиром і нутелою)... Потім яешню з сальцем + ковбаскою...
Відчуваю, що вже витратив більше ніж 2 бакси на іжу і навіть заліз в 2 бакси на завтра...
А ще ж не вечір, треба буде щось закинути в шлунок...
Як бути флай з твоїм буджетом? Як жити?
Зробив підрахуй за вересень. Намалювалось 3300+ грн (фактично тих самих легендарних $124 в місяць). Магічне число якесь: 2^0, 2^1, 2^2.
Я вже писав, що думаю з вересня підняти бюджет до 4К грн., але в тому бюджеті ще думаю вписатися в покупку "болгарки" (КШМ - кутової шліфувальної машини), яку думаю адаптувати до різних корисних застосувань, напр. порізки дрібних патиків.
І зі світу селебрітіз... Яка країна, такі і селебрітіз
Альона поділилася, що найбільше грошей витрачає на житло, проїзд та харчування. Також, вона 13% свого прибутку віддає на благодійність.
"На місяць я витрачаю приблизно 1000-1500 доларів. Але останнім часом ця цифра більша, бо зараз я займаюсь переїздом, ходжу до будівельних магазинів з Денисом — докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко", - зізналася зірка.
Також Альона розповіла, що постійно їздить на таксі, адже на своє авто ще не заробила...
"Ignoring the fiscal consequences of our policy choices will create a disastrous future for the next generation of Americans," Manchin wrote in a recent Wall Street Journal op-ed. "I, for one, won't support a $3.5 trillion bill, or anywhere near that level of additional spending, without greater clarity about why Congress chooses to ignore the serious effects inflation and debt have on existing government programs."
Імхо, ще раз повторю, Штати здулись і дійсно бакс почав втрачати свою роль...
Єдиний варіан - це якщо в них є якась в "загашніку" "ніштякова" енергетична технологія і запаси сировити тільки в них для неї...
Тоді бакс ще попляще... інакше на чекає наступне:
Криза типу 1929 року з кривавою дефояцією, бакс в небеса останній раз, потім скажений друк бабла, гіперінфлец і баксу торба...
Омериканці взнають в той час, що таке отсосіновік (такий гриб)...
взагалі-то, причина - зниження попиту, а той залежить від заощаджень... наразі США, та й Україна теж іде заміщенням попиту приватного сектору попитом публічним (державним сектором), що в довгому горизонті є набагато менш ефективним рішенням.
А заощадження "згоряють" в інфляції. Можем пригадати 90і роки.
Загалом те що працює в короткосроці в довгосроці буде в сраці (от такий каламбур). Цікаво, що чомусь не чути адептів "сталого розвитку" та "золотого січення росту".
Я так розумію, що вна демократичному заході демократи закрили рота інакомислячим.
З.І. "Ніштякова енергетична технологія" - це зі зниклого чемоданчика Ніколи Тесли?