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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:34

і ше разок, якщо не дійшло )))

На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: «В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10−15 років. Для того щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.


хахаха :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:40

  change_pm написав:
На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: «В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10−15 років. Для того щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.


хахаха :(

щоб мати накопичувальну систему тре мати розвинутий фондовий ринок,
а ще захист миноритаріїв (чи олірархи будуть за дякую ділитися непосильно нажитим із якимись пенсами), та інших кредиторів.

Але що в загальної, що в накопичувальної проблема та сама.
Заробляє одне покоління, і віддає іншому. Акщо зараз 1:1 (один роботяга, один пенс), то через 10+ років буде на одного роботягу два пенса (плюс бюджетники всякі, плюс кредити тре віддавати МВФ та панамаським сліпим трастам)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:58

  flyman написав:
  change_pm написав:
На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: «В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10−15 років. Для того щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.


хахаха :(

щоб мати накопичувальну систему тре мати розвинутий фондовий ринок,
а ще захист миноритаріїв (чи олірархи будуть за дякую ділитися непосильно нажитим із якимись пенсами), та інших кредиторів.

Але що в загальної, що в накопичувальної проблема та сама.
Заробляє одне покоління, і віддає іншому. Акщо зараз 1:1 (один роботяга, один пенс), то через 10+ років буде на одного роботягу два пенса (плюс бюджетники всякі, плюс кредити тре віддавати МВФ та панамаським сліпим трастам)

Я не люблю повторюватись, бо це немає сенсу, бо вода вже стікла...

Ось дивись, не потрібно далеко ходити... Прихватизація заводів Укрспирту...

Що заважало створити ПАО, інвентаризувати там все, випустити акції: 25% продати закордонному стратегічному інветору, 25% на відкритий ринок, 50% ПФУ :?: :?: :?:

Відповідь я знаю... так набдридло, шо всі терплять...

зі. До речі, якшо ЮСАЇД почне фінансувати, моніторити проекти Омериги на 3-30 млрд баксів, то я може повернусь вна неньку, якшо тис 600 гриваса в місяць дадуть )))
change_pm
 
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  #<1 ... 275276277278
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