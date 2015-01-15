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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:34

і ше разок, якщо не дійшло )))

На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: «В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10−15 років. Для того щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.


хахаха :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:40

  change_pm написав:
На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: «В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10−15 років. Для того щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.


хахаха :(

щоб мати накопичувальну систему тре мати розвинутий фондовий ринок,
а ще захист миноритаріїв (чи олірархи будуть за дякую ділитися непосильно нажитим із якимись пенсами), та інших кредиторів.

Але що в загальної, що в накопичувальної проблема та сама.
Заробляє одне покоління, і віддає іншому. Акщо зараз 1:1 (один роботяга, один пенс), то через 10+ років буде на одного роботягу два пенса (плюс бюджетники всякі, плюс кредити тре віддавати МВФ та панамаським сліпим трастам)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:58

  flyman написав:
  change_pm написав:
На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: «В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10−15 років. Для того щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.


хахаха :(

щоб мати накопичувальну систему тре мати розвинутий фондовий ринок,
а ще захист миноритаріїв (чи олірархи будуть за дякую ділитися непосильно нажитим із якимись пенсами), та інших кредиторів.

Але що в загальної, що в накопичувальної проблема та сама.
Заробляє одне покоління, і віддає іншому. Акщо зараз 1:1 (один роботяга, один пенс), то через 10+ років буде на одного роботягу два пенса (плюс бюджетники всякі, плюс кредити тре віддавати МВФ та панамаським сліпим трастам)

Я не люблю повторюватись, бо це немає сенсу, бо вода вже стікла...

Ось дивись, не потрібно далеко ходити... Прихватизація заводів Укрспирту...

Що заважало створити ПАО, інвентаризувати там все, випустити акції: 25% продати закордонному стратегічному інветору, 25% на відкритий ринок, 50% ПФУ :?: :?: :?:

Відповідь я знаю... так набридло, шо всі терплять...

зі. До речі, якшо ЮСАЇД почне фінансувати, моніторити проекти Омериги на 3-30 млрд баксів, то я може повернусь вна неньку, якшо тис 600 гриваса в місяць дадуть )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:37

не моє...

The only way to avoid is not keep pumping liquidity.. as many people think.. the cure is the poison here

A tapering won’t happen as the FED needs to keep buying debt and many investors like china keep dumping it..

People will only wake up when we all are in underwear

This was a possibility as I said 3/4 months ago.. now it is becoming more clear that we’re heading to a 2008 replay

It’s all about understanding the global macro data! Not a question of being a bull or a bear

we’re repeating the same errors of the 2008

Central banks are pumping liquidity in a stagflation
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:03

  flyman написав:
  change_pm написав:
На питання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів: «В принципі, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10−15 років. Для того щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, повинна бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть.


хахаха :(

щоб мати накопичувальну систему тре мати розвинутий фондовий ринок,
а ще захист миноритаріїв (чи олірархи будуть за дякую ділитися непосильно нажитим із якимись пенсами), та інших кредиторів.

Але що в загальної, що в накопичувальної проблема та сама.
Заробляє одне покоління, і віддає іншому. Акщо зараз 1:1 (один роботяга, один пенс), то через 10+ років буде на одного роботягу два пенса (плюс бюджетники всякі, плюс кредити тре віддавати МВФ та панамаським сліпим трастам)

Флай, читай уважно... голосуй правильно!!!
02.‎09.‎2021

Министр социальной политики Лазебная попала в "черный список на вылет" за предложения о выплате социальной пенсии по достижению пенсионного возраста людям не имеющим определенного трудового стажа.

Тобто по факту платити не будуть...
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