Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наверное для инвеШторов в Турцию, можно подводить промежуточный итог сезона 2021 года. Со слов президента Ассоциации профессиональных менеджеров Бодрума Сердар Карджоглу ясно, что основная проблема туризма Турции заключается в дефиците ЕВРОПЕЙСКИХ туристов и внесении республики ключевыми странами в «красный» список. «Из-за этого отели уже начали увольнять рабочих, мы теряем обученный персонал», - обратил внимание эксперт.
Как отметил Каан Караял, управляющий партнер платформы Tatilsepeti.com, ожидаемые цели в сфере туризма в этом году не были достигнуты. Если акцентировать внимание на рынках из Великобритании, Германии и Франции.. Для тех же, кто обратился к внутреннему и российскому рынку, сезон прошел лучше. По крайней мере, они смогли заработать достаточно денег, чтобы выжить - рассказал специалист. Кстати, турецкие отели решили не выплачивать долги по кредитам.
«В конце сентября в сфере туризма все остановится. Других заездов, кроме украинцев и россиян не будет."
flyman написав:я це ще зрозумів десь у 1991, коли розхєрячили "клятий совок" ... а де хто ще досі вірить, що історії як з 1917 і наступними "мейлстоунами" (обнулення) не повториться (она нє такая)
Флаймен, я тобі давно казав - працевлаштуйся! Хоча би вантажником у найближчий АТБ! Тому що скупка підвалів і дерев,яних хат в Житомирській області - не замінить пенсію! Вантажник, касир, електрик в Києві - заробиш грошей, купиш собі підвал в Анталії, будеш смакувати дешевий йогурт!
Приємно дізнатися, що декого з форумчан дуже хвилює туризм в деяких країнах. Особливо цікаво, що дуже хвилює туризм в тій країні, де ніколи в житті не був.
Для довідки: Анталія - за офіційними повідомленнями - станом на 1 вересня 2021 приняла 5 000 000 (п"ять мільйонів) іноземних туристів. Сьогодні в аеропорт Анталії (три термінали) прибувають літаки з: Вільнюса, Амстердаму, Дюссельдорфа, Румунії, Tалліннна, Цюриха, Баку, Астани, Штутгарта, Катару, Франкфурту, Катовиць та ще з десятків міст світу. З України сьогодні до кінця дня буде прийнято ще 14 рейсів - зверху тих, що прилетіли вночі та зранку. Авіакомпанія Wizzair ввела ПРЯМІ рейси з Риму та з Лондона.
Але варто дійсно втішати себе НЕДОСТУПНИМ. Тим, чого не маєш. Або прогавив. Цікаво, що наших знаних знавців вкладень у закордонну нерухомість (на жаль жодному із знавців це НЕ вдалося) ніякі критерії інвестицій не влаштовують, наприклад ДОСТУПНІСТЬ інвестицій за кордоном. Наприклад, на 9 вересня із Дніпра авіаквитки на чартерні рейси в Анталію сьогодні є в продажу по 2 000 (дві тисячі) гривень - з багажем. 2000 гривнель - і ти через 1 годину 45 хвилин+25 хвилин таксі відкриваєш двері своєї квартири. Але кого це - доступність інветицій за кордоном - хвилює??????
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Правильне запитання, пане Франте, форум же фінансовий - в усьому потрібна ТОЧНІСТЬ в цифрах. Знайомимося: https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/a ... i-6624972/ Переклад першого абзацу: "Незважаючи на нові варіанти пандемії Covid-19, Анталіязавоювалапопулярність у туризмі. За перші 8 місяців року до міста прибуло5 мільйонів іноземних туристів, що входить до десятки найкращих міст Туреччини за рівнем вакцинації". І далі: - прийнято з України 859 157 туристів; - з Польщі 265 889 туристів; - з Казахстану 140 010; - з Румунії (!!!!) 122 842; - з Білорусі 101 769; - з Молдови 94 484; - з Сербії - 83 414 - з Швейцарії - до речі прямі рейси в три міста Швейцарії - 77 616 туристів. В аеропорту Анталії за 8 місяців приземлилося 11 418 літаків. ДЯКУЮ ЗА ЗАПИТАННЯ.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:25, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:я це ще зрозумів десь у 1991, коли розхєрячили "клятий совок" ... а де хто ще досі вірить, що історії як з 1917 і наступними "мейлстоунами" (обнулення) не повториться (она нє такая)
Флаймен, я тобі давно казав - працевлаштуйся! Хоча би вантажником у найближчий АТБ! Тому що скупка підвалів і дерев,яних хат в Житомирській області - не замінить пенсію! Вантажник, касир, електрик в Києві - заробиш грошей, купиш собі підвал в Анталії, будеш смакувати дешевий йогурт!
Буду реально , якщо Флай таки буде в Анталіїї істи те, про шо краще не згадувати, а Франт буде лососувати тунця від оліхаторів )))