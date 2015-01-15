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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:19

  change_pm написав:
  flyman написав:Флай, читай уважно... голосуй правильно!!!
02.‎09.‎2021

Министр социальной политики Лазебная попала в "черный список на вылет" за предложения о выплате социальной пенсии по достижению пенсионного возраста людям не имеющим определенного трудового стажа.

Тобто по факту платити не будуть...

я це ще зрозумів десь у 1991, коли розхєрячили "клятий совок" ... а де хто ще досі вірить, що історії як з 1917 і наступними "мейлстоунами" (обнулення) не повториться (она нє такая)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Наверное для инвеШторов в Турцию, можно подводить промежуточный итог сезона 2021 года. Со слов президента Ассоциации профессиональных менеджеров Бодрума Сердар Карджоглу ясно, что основная проблема туризма Турции заключается в дефиците ЕВРОПЕЙСКИХ туристов и внесении республики ключевыми странами в «красный» список. «Из-за этого отели уже начали увольнять рабочих, мы теряем обученный персонал», - обратил внимание эксперт.

Как отметил Каан Караял, управляющий партнер платформы Tatilsepeti.com, ожидаемые цели в сфере туризма в этом году не были достигнуты. Если акцентировать внимание на рынках из Великобритании, Германии и Франции.. Для тех же, кто обратился к внутреннему и российскому рынку, сезон прошел лучше. По крайней мере, они смогли заработать достаточно денег, чтобы выжить - рассказал специалист. Кстати, турецкие отели решили не выплачивать долги по кредитам.

«В конце сентября в сфере туризма все остановится. Других заездов, кроме украинцев и россиян не будет." :(

https://www.tourprom.ru/news/51913/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:55

  flyman написав:я це ще зрозумів десь у 1991, коли розхєрячили "клятий совок" ... а де хто ще досі вірить, що історії як з 1917 і наступними "мейлстоунами" (обнулення) не повториться (она нє такая)

Флаймен, я тобі давно казав - працевлаштуйся! Хоча би вантажником у найближчий АТБ!
Тому що скупка підвалів і дерев,яних хат в Житомирській області - не замінить пенсію!
Вантажник, касир, електрик в Києві - заробиш грошей, купиш собі підвал в Анталії, будеш смакувати дешевий йогурт!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:05

Приємно дізнатися, що декого з форумчан дуже хвилює туризм в деяких країнах.
Особливо цікаво, що дуже хвилює туризм в тій країні, де ніколи в житті не був.

Для довідки: Анталія - за офіційними повідомленнями - станом на 1 вересня 2021 приняла 5 000 000 (п"ять мільйонів) іноземних туристів.
Сьогодні в аеропорт Анталії (три термінали) прибувають літаки з: Вільнюса, Амстердаму, Дюссельдорфа, Румунії, Tалліннна, Цюриха, Баку, Астани, Штутгарта, Катару, Франкфурту, Катовиць та ще з десятків міст світу.
З України сьогодні до кінця дня буде прийнято ще 14 рейсів - зверху тих, що прилетіли вночі та зранку.
Авіакомпанія Wizzair ввела ПРЯМІ рейси з Риму та з Лондона.

Але варто дійсно втішати себе НЕДОСТУПНИМ. Тим, чого не маєш. Або прогавив.
Цікаво, що наших знаних знавців вкладень у закордонну нерухомість (на жаль жодному із знавців це НЕ вдалося) ніякі критерії інвестицій не влаштовують, наприклад ДОСТУПНІСТЬ інвестицій за кордоном.
Наприклад, на 9 вересня із Дніпра авіаквитки на чартерні рейси в Анталію сьогодні є в продажу по 2 000 (дві тисячі) гривень - з багажем. 2000 гривнель - і ти через 1 годину 45 хвилин+25 хвилин таксі відкриваєш двері своєї квартири.
Але кого це - доступність інветицій за кордоном - хвилює??????
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:07

akurt Акурт, а можна посилання на першоджерела?
Ви все щось пишете, пишете, пишете.
Можливо, Ви графоман?
Будьте ласкаві, посилання на першоджерела, для підтвердження ваших фантазій!
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:14

Правильне запитання, пане Франте, форум же фінансовий - в усьому потрібна ТОЧНІСТЬ в цифрах.
Знайомимося:
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/a ... i-6624972/
Переклад першого абзацу:
"Незважаючи на нові варіанти пандемії Covid-19, Анталія завоювала популярність у туризмі. За перші 8 місяців року до міста прибуло 5 мільйонів іноземних туристів, що входить до десятки найкращих міст Туреччини за рівнем вакцинації".
І далі:
- прийнято з України 859 157 туристів;
- з Польщі 265 889 туристів;
- з Казахстану 140 010;
- з Румунії (!!!!) 122 842;
- з Білорусі 101 769;
- з Молдови 94 484;
- з Сербії - 83 414
- з Швейцарії - до речі прямі рейси в три міста Швейцарії - 77 616 туристів.
В аеропорту Анталії за 8 місяців приземлилося 11 418 літаків.
ДЯКУЮ ЗА ЗАПИТАННЯ.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:20

  Frant написав:
  flyman написав:я це ще зрозумів десь у 1991, коли розхєрячили "клятий совок" ... а де хто ще досі вірить, що історії як з 1917 і наступними "мейлстоунами" (обнулення) не повториться (она нє такая)

Флаймен, я тобі давно казав - працевлаштуйся! Хоча би вантажником у найближчий АТБ!
Тому що скупка підвалів і дерев,яних хат в Житомирській області - не замінить пенсію!
Вантажник, касир, електрик в Києві - заробиш грошей, купиш собі підвал в Анталії, будеш смакувати дешевий йогурт!

Буду реально :lol: , якщо Флай таки буде в Анталіїї істи те, про шо краще не згадувати, а Франт буде лососувати тунця від оліхаторів )))
change_pm
 
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