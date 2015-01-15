Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наверное для инвеШторов в Турцию, можно подводить промежуточный итог сезона 2021 года. Со слов президента Ассоциации профессиональных менеджеров Бодрума Сердар Карджоглу ясно, что основная проблема туризма Турции заключается в дефиците ЕВРОПЕЙСКИХ туристов и внесении республики ключевыми странами в «красный» список. «Из-за этого отели уже начали увольнять рабочих, мы теряем обученный персонал», - обратил внимание эксперт.
Как отметил Каан Караял, управляющий партнер платформы Tatilsepeti.com, ожидаемые цели в сфере туризма в этом году не были достигнуты. Если акцентировать внимание на рынках из Великобритании, Германии и Франции.. Для тех же, кто обратился к внутреннему и российскому рынку, сезон прошел лучше. По крайней мере, они смогли заработать достаточно денег, чтобы выжить - рассказал специалист. Кстати, турецкие отели решили не выплачивать долги по кредитам.
«В конце сентября в сфере туризма все остановится. Других заездов, кроме украинцев и россиян не будет."
Приємно дізнатися, що декого з форумчан дуже хвилює туризм в деяких країнах. Особливо цікаво, що дуже хвилює туризм в тій країні, де ніколи в житті не був.
Для довідки: Анталія - за офіційними повідомленнями - станом на 1 вересня 2021 приняла 5 000 000 (п"ять мільйонів) іноземних туристів. Сьогодні в аеропорт Анталії (три термінали) прибувають літаки з: Вільнюса, Амстердаму, Дюссельдорфа, Румунії, Tалліннна, Цюриха, Баку, Астани, Штутгарта, Катару, Франкфурту, Катовиць та ще з десятків міст світу. З України сьогодні до кінця дня буде прийнято ще 14 рейсів - зверху тих, що прилетіли вночі та зранку. Авіакомпанія Wizzair ввела ПРЯМІ рейси з Риму та з Лондона.
Але варто дійсно втішати себе НЕДОСТУПНИМ. Тим, чого не маєш. Або прогавив. Цікаво, що наших знаних знавців вкладень у закордонну нерухомість (на жаль жодному із знавців це НЕ вдалося) ніякі критерії інвестицій не влаштовують, наприклад ДОСТУПНІСТЬ інвестицій за кордоном. Наприклад, на 9 вересня із Дніпра авіаквитки на чартерні рейси в Анталію сьогодні є в продажу по 2 000 (дві тисячі) гривень - з багажем. 2000 гривнель - і ти через 1 годину 45 хвилин+25 хвилин таксі відкриваєш двері своєї квартири. Але кого це - доступність інветицій за кордоном - хвилює??????
P.S. Додано о 10-45: за повідомленням від нашого форумчанина станом на 10-40 квитків по 2000 гривень з Дніпра в Анталію вже немає. Є по 120$. Як бачите, люди не зівають...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Правильне запитання, пане Франте, форум же фінансовий - в усьому потрібна ТОЧНІСТЬ в цифрах. Знайомимося: https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/a ... i-6624972/ Переклад першого абзацу: "Незважаючи на нові варіанти пандемії Covid-19, Анталіязавоювалапопулярність у туризмі. За перші 8 місяців року до міста прибуло5 мільйонів іноземних туристів, що входить до десятки найкращих міст Туреччини за рівнем вакцинації". І далі: - прийнято з України 859 157 туристів; - з Польщі 265 889 туристів; - з Казахстану 140 010; - з Румунії (!!!!) 122 842; - з Білорусі 101 769; - з Молдови 94 484; - з Сербії - 83 414 - з Швейцарії - до речі прямі рейси в три міста Швейцарії - 77 616 туристів. В аеропорту Анталії за 8 місяців приземлилося 11 418 літаків. ДЯКУЮ ЗА ЗАПИТАННЯ.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:25, всього редагувалось 2 разів.
Не знаю, що трапилось, але прислали перший раз за якийсь час нерухомість з НЙ )))
Офігєть просто!!! Лише від 675 тис баксів... Хто може зайняти? Я б купив
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Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние месяцы. Основные тезисы -
1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также), 2) жара невыносимая в Анталии становишься мокрым через пару минут выходя из дому ( ВЛАЖНОСТЬ 90% !!!),3) работы нет даже для образованных турков среднего класса, которые мечтают уехать из Турции 4) очень всё подорожало в том числе продукты, коммунальные услуги и транспорт 6) на улицах грязно и неприятно Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше
roberto dark написав:Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние 2 месяца. Основные тезисы -
1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также), 2) жара невыносимая в Анталии становишься мокрым через пару минут выходя из дому ( ВЛАЖНОСТЬ 90% !!!),3) работы нет даже для образованных турков среднего класса, которые мечтают уехать из Турции 4) очень всё подорожало в том числе продукты, коммунальные услуги и транспорт 6) на улицах грязно и неприятно Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше
roberto dark написав:Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние 2 месяца. Основные тезисы -
1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также), 2) жара невыносимая в Анталии становишься мокрым через пару минут выходя из дому ( ВЛАЖНОСТЬ 90% !!!),3) работы нет даже для образованных турков среднего класса, которые мечтают уехать из Турции 4) очень всё подорожало в том числе продукты, коммунальные услуги и транспорт 6) на улицах грязно и неприятно Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше
Бред полный. Чего только не придумает заробитчанин в Израиле, чтобы оправдать свою ошибку - вместо покупки квартиры 1+1 в Анталии летом 2019 купил однушку в Ирпени. На самом деле: - нет не то что "скопления беженцев", а вообще на улицах вы не увидите никаких беженцев. Турция приняла около 1,2 миллиона беженцев из Сирии за что ежегодно получает от ЕС много много миллиардов евро. Для размещения бывших граждан Сирии ЖЕСТКО определены места размещения: это центр территории страны и восток. Беженцам запрещено покидать районы проживания и они НЕ покидают, так ак на каждого члена семьи получают очень приличную оплату - слышал, что в суммах от 800 до 1250 лир в месяц (при минималка в 2640 лир). - про "жару невыносимую" житель Израиля лучше бы молчал: в провинции Анталия мягкий Средиземноморский климат и большинство дней летом - не жарче, чем в Запорожье или в Днепре (обычно до +34). За все лето было пару дней +44 реально - сам фиксировал с помощью своего термометра в авто, а он у меня всегда показывает точно. - влажность воздуха обычно гораздо ниже чем в Киеве и я уже не говорю про его пустыню в Израиле. Обычно влажность воздуха в Анталии примерно 59%, сейчас в Анталии влажность воздуха 32 (ТРИДЦАТЬ ДВА) процента, температура +32, ночью примерно +24. https://www.google.com/search?q=antalya ... e&ie=UTF-8 Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +29. Практически все дни полный штиль.https://seatemperature.net/current/turk ... emperature - работа есть для образованных не только турк4ов, но и украинцев, которые живут тут. Просто надо чтобы руки росли из правильного места и думалось головОМ, а не ногОМ. - в Турции как и во всем мире также изменяются цены на продукты питания. Вчера обратил внимание, что мой любимый десерт Тирамису стоит не 7,50 лиры, а 7,95 лиры. Ужас просто. Если говорить про подорожание, то, конечно, из Израиля видно очень хорошо. Если не смотреть в подворную трубу, свернутую из газеты Макор Ришон, то узнаем от меня, который только вчера делал покупки в супермаркетах: упаковка молотого кофе АРАБИКА в 0,5 кг мною куплена за 20,9 лиры или за 68,55 гривны, сигареты Винстон Слимс Грей иха 16 лир или 52,50 гривен, баранина для приготовления блюда армянской кухни "Хашлама" по 65 лир или по 213 гривен (шея), рыба Дорадо свежая в МЕТРО куплена по 36 лир или по 118 гривен. бензином заправился на Shell самым дорогим по 8 лир или по 26,24 гривен за литр. На других АЗС, где бензин по 7,74 лиры, а не по 8,00 лиры принципиально не заправляюсь. Что подорожало: - скоро у меня ТО автомобиля - канистра масла синтетика Mobil 1 FS 0W40 Motor Yağı 4 L год назад брал по 240 - 300 лир, теперь еле нашел за 380 лир (1246 гривен - цена Украины). - комплект масляный фильтр Хонда, воздушней фильтр и фильтр салона Хонда брал последний раз за 99 лир - вчера купил за 129 лир (комплект 424 гривны). Сказал бы я, что за последний год ничего не подорожало - было бы неправда. Например, я люблю покупать особый твёрдый сыр - его выдерживает в шкуре барана и продают прямо такими мохнатыми "брусками" овальной формы - вот он стоил 74 лиры кг, а стал стоить 84 лиры кг.
Вообще мне приятно, что люди ищут свежую адекватную информацию о возможной инвестиции за кордоном. Как-то я понял, что до сих пор никто не инвестирвал даже не принимающиеся нигде монеты в 25 копеек в часто упоминающиеся тут Португалию, Филиппины, Абу Даби и Гренландию. Ну, кто на что учился. Тут на форуме учителя заочно-знатные.