Додано: Вів 07 вер, 2021 11:03

Ratatui написав: roberto dark написав: Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние 2 месяца. Основные тезисы -



1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также), 2) жара невыносимая в Анталии становишься мокрым через пару минут выходя из дому ( ВЛАЖНОСТЬ 90% !!!),3) работы нет даже для образованных турков среднего класса, которые мечтают уехать из Турции 4) очень всё подорожало

в том числе продукты, коммунальные услуги и транспорт 6) на улицах грязно и неприятно

Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше



https://youtu.be/DS2Lo4EUU5s Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние 2 месяца. Основные тезисы -Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше



Бедолаги. Бедолаги.

Бред полный. Чего только не придумает заробитчанин в Израиле, чтобы оправдать свою ошибку - вместо покупки квартиры 1+1 в Анталии летом 2019 купил однушку в Ирпени.На самом деле:- нет не то что "скопления беженцев", а вообще на улицах вы не увидите никаких беженцев. Турция приняла около 1,2 миллиона беженцев из Сирии за что ежегодно получает от ЕС много много миллиардов евро. Для размещения бывших граждан Сирии ЖЕСТКО определены места размещения: это центр территории страны и восток. Беженцам запрещено покидать районы проживания и они НЕ покидают, так ак на каждого члена семьи получают очень приличную оплату - слышал, что в суммах от 800 до 1250 лир в месяц (при минималка в 2640 лир).- про "жару невыносимую" житель Израиля лучше бы молчал: в провинции Анталия мягкий Средиземноморский климат и большинство дней летом - не жарче, чем в Запорожье или в Днепре (обычно до +34). За все лето было пару дней +44 реально - сам фиксировал с помощью своего термометра в авто, а он у меня всегда показывает точно.- влажность воздуха обычно гораздо ниже чем в Киеве и я уже не говорю про его пустыню в Израиле. Обычно влажность воздуха в Анталии примерно 59%, сейчас в Анталии влажность воздуха(ТРИДЦАТЬ ДВА) процента, температура +32, ночью примерно +24.Температура воды в Средиземном море у берегов АнталииПрактически все дни полный штиль.- работа есть для образованных не только турк4ов, но и украинцев, которые живут тут. Просто надо чтобы руки росли из правильного места и думалось головОМ, а не ногОМ.- в Турции как и во всем мире также изменяются цены на продукты питания. Вчера обратил внимание, что мой любимый десерт Тирамису стоит не 7,50 лиры, а 7,95 лиры. Ужас просто.Если говорить про подорожание, то, конечно, из Израиля видно очень хорошо. Если не смотреть в подворную трубу, свернутую из газеты Макор Ришон, то узнаем от меня, который только вчера делал покупки в супермаркетах: упаковка молотого кофе АРАБИКА в 0,5 кг мною куплена за 20,9 лиры или за 68,55 гривны, сигареты Винстон Слимс Грей иха 16 лир или 52,50 гривен, баранина для приготовления блюда армянской кухни "Хашлама" по 65 лир или по 213 гривен (шея), рыба Дорадо свежая в МЕТРО куплена по 36 лир или по 118 гривен. бензином заправился на Shell самым дорогим по 8 лир или по 26,24 гривен за литр. На других АЗС, где бензин по 7,74 лиры, а не по 8,00 лиры принципиально не заправляюсь.Что подорожало:- скоро у меня ТО автомобиля - канистра масла синтетика Mobil 1 FS 0W40 Motor Yağı 4 L год назад брал по 240 - 300 лир, теперь еле нашел за 380 лир (1246 гривен - цена Украины).- комплект масляный фильтр Хонда, воздушней фильтр и фильтр салона Хонда брал последний раз за 99 лир - вчера купил за 129 лир (комплект 424 гривны).Сказал бы я, что за последний год ничего не подорожало - было бы неправда.Например, я люблю покупать особый твёрдый сыр - его выдерживает в шкуре барана и продают прямо такими мохнатыми "брусками" овальной формы - вот он стоил 74 лиры кг, а стал стоить 84 лиры кг.Вообще мне приятно, что люди ищут свежую адекватную информацию о возможной инвестиции за кордоном.Как-то я понял, что до сих пор никто не инвестирвал даже не принимающиеся нигде монеты в 25 копеек в часто упоминающиеся тут Португалию, Филиппины, Абу Даби и Гренландию.Ну, кто на что учился. Тут на форуме учителя заочно-знатные.