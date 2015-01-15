Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наверное для инвеШторов в Турцию, можно подводить промежуточный итог сезона 2021 года. Со слов президента Ассоциации профессиональных менеджеров Бодрума Сердар Карджоглу ясно, что основная проблема туризма Турции заключается в дефиците ЕВРОПЕЙСКИХ туристов и внесении республики ключевыми странами в «красный» список. «Из-за этого отели уже начали увольнять рабочих, мы теряем обученный персонал», - обратил внимание эксперт.
Как отметил Каан Караял, управляющий партнер платформы Tatilsepeti.com, ожидаемые цели в сфере туризма в этом году не были достигнуты. Если акцентировать внимание на рынках из Великобритании, Германии и Франции.. Для тех же, кто обратился к внутреннему и российскому рынку, сезон прошел лучше. По крайней мере, они смогли заработать достаточно денег, чтобы выжить - рассказал специалист. Кстати, турецкие отели решили не выплачивать долги по кредитам.
«В конце сентября в сфере туризма все остановится. Других заездов, кроме украинцев и россиян не будет."
Приємно дізнатися, що декого з форумчан дуже хвилює туризм в деяких країнах. Особливо цікаво, що дуже хвилює туризм в тій країні, де ніколи в житті не був.
Для довідки: Анталія - за офіційними повідомленнями - станом на 1 вересня 2021 приняла 5 000 000 (п"ять мільйонів) іноземних туристів. Сьогодні в аеропорт Анталії (три термінали) прибувають літаки з: Вільнюса, Амстердаму, Дюссельдорфа, Румунії, Tалліннна, Цюриха, Баку, Астани, Штутгарта, Катару, Франкфурту, Катовиць та ще з десятків міст світу. З України сьогодні до кінця дня буде прийнято ще 14 рейсів - зверху тих, що прилетіли вночі та зранку. Авіакомпанія Wizzair ввела ПРЯМІ рейси з Риму та з Лондона.
Але варто дійсно втішати себе НЕДОСТУПНИМ. Тим, чого не маєш. Або прогавив. Цікаво, що наших знаних знавців вкладень у закордонну нерухомість (на жаль жодному із знавців це НЕ вдалося) ніякі критерії інвестицій не влаштовують, наприклад ДОСТУПНІСТЬ інвестицій за кордоном. Наприклад, на 9 вересня із Дніпра авіаквитки на чартерні рейси в Анталію сьогодні є в продажу по 2 000 (дві тисячі) гривень - з багажем. 2000 гривнель - і ти через 1 годину 45 хвилин+25 хвилин таксі відкриваєш двері своєї квартири. Але кого це - доступність інветицій за кордоном - хвилює??????
P.S. Додано о 10-45: за повідомленням від нашого форумчанина станом на 10-40 квитків по 2000 гривень з Дніпра в Анталію вже немає. Є по 120$. Як бачите, люди не зівають...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Правильне запитання, пане Франте, форум же фінансовий - в усьому потрібна ТОЧНІСТЬ в цифрах. Знайомимося: https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/a ... i-6624972/ Переклад першого абзацу: "Незважаючи на нові варіанти пандемії Covid-19, Анталіязавоювалапопулярність у туризмі. За перші 8 місяців року до міста прибуло5 мільйонів іноземних туристів, що входить до десятки найкращих міст Туреччини за рівнем вакцинації". І далі: - прийнято з України 859 157 туристів; - з Польщі 265 889 туристів; - з Казахстану 140 010; - з Румунії (!!!!) 122 842; - з Білорусі 101 769; - з Молдови 94 484; - з Сербії - 83 414 - з Швейцарії - до речі прямі рейси в три міста Швейцарії - 77 616 туристів. В аеропорту Анталії за 8 місяців приземлилося 11 418 літаків. ДЯКУЮ ЗА ЗАПИТАННЯ.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 09:25, всього редагувалось 2 разів.
Не знаю, що трапилось, але прислали перший раз за якийсь час нерухомість з НЙ )))
Офігєть просто!!! Лише від 675 тис баксів... Хто може зайняти? Я б купив
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Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние месяцы. Основные тезисы -
1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также), 2) жара невыносимая в Анталии становишься мокрым через пару минут выходя из дому ( ВЛАЖНОСТЬ 90% !!!),3) работы нет даже для образованных турков среднего класса, которые мечтают уехать из Турции 4) очень всё подорожало в том числе продукты, коммунальные услуги и транспорт 6) на улицах грязно и неприятно Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше
roberto dark написав:Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние 2 месяца. Основные тезисы -
1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также), 2) жара невыносимая в Анталии становишься мокрым через пару минут выходя из дому ( ВЛАЖНОСТЬ 90% !!!),3) работы нет даже для образованных турков среднего класса, которые мечтают уехать из Турции 4) очень всё подорожало в том числе продукты, коммунальные услуги и транспорт 6) на улицах грязно и неприятно Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше