Додано: Вів 07 вер, 2021 09:05

Приємно дізнатися, що декого з форумчан дуже хвилює туризм в деяких країнах.

Особливо цікаво, що дуже хвилює туризм в тій країні, де ніколи в житті не був.



Для довідки: Анталія - за офіційними повідомленнями - станом на 1 вересня 2021 приняла 5 000 000 (п"ять мільйонів) іноземних туристів.

Сьогодні в аеропорт Анталії (три термінали) прибувають літаки з: Вільнюса, Амстердаму, Дюссельдорфа, Румунії, Tалліннна, Цюриха, Баку, Астани, Штутгарта, Катару, Франкфурту, Катовиць та ще з десятків міст світу.

З України сьогодні до кінця дня буде прийнято ще 14 рейсів - зверху тих, що прилетіли вночі та зранку.

Авіакомпанія Wizzair ввела ПРЯМІ рейси з Риму та з Лондона.



Але варто дійсно втішати себе НЕДОСТУПНИМ. Тим, чого не маєш. Або прогавив.

Цікаво, що наших знаних знавців вкладень у закордонну нерухомість (на жаль жодному із знавців це НЕ вдалося) ніякі критерії інвестицій не влаштовують, наприклад ДОСТУПНІСТЬ інвестицій за кордоном.

Наприклад, на 9 вересня із Дніпра авіаквитки на чартерні рейси в Анталію сьогодні є в продажу по 2 000 (дві тисячі) гривень - з багажем. 2000 гривнель - і ти через 1 годину 45 хвилин+25 хвилин таксі відкриваєш двері своєї квартири.

Але кого це - доступність інветицій за кордоном - хвилює??????



P.S. Додано о 10-45: за повідомленням від нашого форумчанина станом на 10-40 квитків по 2000 гривень з Дніпра в Анталію вже немає. Є по 120$. Як бачите, люди не зівають...