Додано: Вів 07 вер, 2021 11:03

Ratatui написав: roberto dark написав: Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние 2 месяца. Основные тезисы -



1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также), 2) жара невыносимая в Анталии становишься мокрым через пару минут выходя из дому ( ВЛАЖНОСТЬ 90% !!!),3) работы нет даже для образованных турков среднего класса, которые мечтают уехать из Турции 4) очень всё подорожало

в том числе продукты, коммунальные услуги и транспорт 6) на улицах грязно и неприятно

Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше



https://youtu.be/DS2Lo4EUU5s Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние 2 месяца. Основные тезисы -Выводы - В Турцию не уезжают ЗА ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ и даже многие кто прожил 10 лет и больше, пытаются с БОЛЬШИМ трудом, продать свою недвижимость и уехать оттуда ибо жить все тяжелее, а разочарований всё больше



Бедолаги. Бедолаги.

Бред вообще-то полный.На самом деле:- нет не то что "скопления беженцев", а вообще на улицах вы не увидите никаких беженцев. Турция приняла около 1,2 миллиона беженцев из Сирии, за что ежегодно получает от ЕС много много миллиардов евро. Для размещения бывших граждан Сирии ЖЕСТКО определены места размещения: это центр территории страны и восток. Беженцам запрещено покидать районы проживания и они НЕ покидают, так как на каждого члена семьи получают очень приличную оплату - слышал, что в суммах от 800 до 1250 лир в месяц (при минималке в 2640 лир).- про "жару невыносимую" житель Израиля лучше бы молчал: в провинции Анталия мягкий Средиземноморский климат и большинство дней летом - не жарче, чем в Запорожье или в Днепре (обычно до +34). За все лето было пару дней +44 реально - сам +44 фиксировал с помощью своего термометра в авто, а он у меня всегда показывает точно.- влажность воздуха обычно гораздо ниже, чем в Киеве и я уже не говорю про его пустыню в Израиле. Обычно влажность воздуха в Анталии примерно 40-59%, сейчас в Анталии влажность воздуха(ТРИДЦАТЬ ДВА) процента, температура +32, ночью примерно +24.Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии сейчасПрактически все дни полный штиль. Температура воды пока не падает - думаю, к началу декабря (!!!) упадет КАК ОБЫЧНО до +22.Статистика температуры за июль - август - сентябрь 2021 маожно посмотерть тут чтобы понять, как вас "грузят" псевдоспециталисты:Думаю не лишним будет глянуть статистику за декабрь 2020 - декабрь 2021:- работа есть для образованных не только турков, но и украинцев, которые живут тут. Просто надо чтобы руки росли из правильного места и думалось головОМ, а не ногОМ. Не знаю никого из нашей украинской диаспоры, чтобы не имел работу в эти дни. И работа эта всегда интеллектуальная, а не на сборе клубники. Наши - если не работают удаленно - ведут курсы иностранных языков, большого тенниса, бокса, танцев, пения, игры на музыкальных инструментах, работают в украинской школе в Анталии.- в Турции - как и во всем мире - также изменяются цены на продукты питания. Вчера обратил внимание, что мой любимый десерт Тирамису стоит не 7,50 лиры, а 7,95 лиры. Ужас просто.Если говорить про подорожание, то легкое и просто узнаем от меня, который только вчера делал покупки в супермаркетах: упаковка молотого кофе АРАБИКА в 0,5 кг мною куплена за 20,9 лиры или за 68,55 гривны, сигареты Винстон Слимс Грей за 16 лир или 52,50 гривен, баранина для приготовления блюда армянской кухни "Хашлама" по 65 лир или по 213 гривен (шея), рыба Дорадо свежая в МЕТРО куплена по 36 лир или по 118 гривен. Бензином заправился на Shell самым дорогим по 8 лир или по 26,24 гривен за литр. На других АЗС, где бензин по 7,74 лиры, а не по 8,00 лиры, принципиально не заправляюсь. Между прочим, разница в цене на АЗС Бритиш Петролеум или Шелл на бензин марки А95 и бензин марки А95 Ultimate составляет 4 (четыре) лиры или 13 гривен на каждые 100 литров (!!!). То есть разница в цене вна 1 литре, а не 3,05 гривны как сами знаете где.Что подорожало:- скоро у меня ТО автомобиля - канистра масла синтетика Mobil 1 FS 0W40 4 L год назад брал по 240...300 лир, теперь еле нашел за 380 лир (1246 гривен - цена Украины).- комплект: масляный фильтр Хонда, воздушней фильтр и фильтр салона Хонда брал последний раз за 99 лир - вчера купил за 129 лир (комплект 424 гривны).Сказал бы я, что за последний год ничего не подорожало - было бы неправда.Например, я люблю покупать особый твёрдый сыр - его выдерживает в шкуре барана и продают прямо такими мохнатыми "брусками" овальной формы - вот он стоил 74 лиры кг, а стал стоить 84 лиры кг.Например, я беру воду в 10-ти литровых "баклажках" только саму дорогую - горная вода с pH=8,84 - баклажка в 10 л стоила 7,45 лиры - сейчас стоит 8,75 лиры (28,7 гривны).Вообще мне приятно, что люди ищут свежую адекватную информацию о возможной инвестиции за кордоном.Как-то я понял, что до сих пор никто не инвестирвал даже не принимающиеся нигде монеты в 25 копеек в часто упоминающиеся тут Португалию, Филиппины, Абу Даби и Гренландию.АбИднА... Слегка...Мечтатели...