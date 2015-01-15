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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 277278279280>
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:12

  akurt написав:Вообще мне приятно, что люди ищут свежую адекватную информацию о возможной инвестиции за кордоном.
Как-то я понял, что до сих пор никто не инвестирвал даже не принимающиеся нигде монеты в 25 копеек в часто упоминающиеся тут Португалию, Филиппины, Абу Даби и Гренландию.
Ну, кто на что учился. Тут на форуме учителя заочно-знатные.

Так у нас же ж грошви немає,,, амністя ж (((

А коровам хвости крутити, то особливо і не заробиш... тільки на оренду коробки під мостом метро (((
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- прийнято з України 859 157 туристів;

Ого, якщо десь кожний вивіз 500 дол. то виходить велика сума - 430 млн. долл. - і це ще не кінець сезону! Туреччина повинна молитись на таку сильну країну!
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:45

Дивимось перші 28 хвилин ))

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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:00

  BIGor написав:
  akurt написав:- прийнято з України 859 157 туристів;

Ого, якщо десь кожний вивіз 500 дол. то виходить велика сума - 430 млн. долл. - і це ще не кінець сезону! Туреччина повинна молитись на таку сильну країну!


Ну не все так добре - чисто по пам"яті рекордом був рік 2019 - здається, Туреччина була на третьому місці в світі по туризму після Франції (друге місце не пам"ятаю).

Про ці 5 мільйонів:
- реально всіх туристів беруть під "білі руки" та розвозять по готелях вздовж берега провінції Анталія (довжина берегової лінії - 640 км). Реально я їх не бачу: на пляжах Анталії вільно від слова "вільно" (крім суботи та неділі). Але знаю і сам бачив, що інші пляжі готелів заповнені.
Не знаю, чи можу вставити фото.
Парковки на найбільшому на Середземноморському узбережжі пляжу Коньяалти в Анталії - завжди були і є безкоштовними. Так ось, місце для парковки авто на набережній на пляжі є завжди. Я буваю або зранку - ровер та пляж - приблизно з 8-00 до 13-00 та з 18-00 до 21-00 - завжди є місце для паркування авто саме в тому місці, яке мені подобається. Це про заповненість.
- новинка сезону-1 - раніше ніколи не було - авто з Франції та з Італії. В цьому році вперше побачив.
- новинка сезону-2 - майже повна відсутність авто з РФ. Якщо раптом побачу на дорозі авто з номерами РФ - я за кермом щоденно - дивуюсь так, ніби то авто прибуло з Нової Зеландії. Не знаю, чого так. Чув, що Грузія не пропускає авто з РФ через свою територію - нечисленні росіяни - що цікаво - проникають на авто через Україну та поромом "Чорноморськ-Карасу" (ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТО ВІДРАЗУ ПІДНЯЛИ З 240 ДОЛАРІВ ДО 260 доларівв, а пасажира з 85 доларів до 120 доларів).
- новинка сензону-3 - з"вилося багато авто з номерами особливої серії "MA", "MB" ... "MZ".
Номенри авто виглядають, наприклад, так: 07МА7788. Тут 07 - провінція Анталія (у нас би для Києва були б букви "АА" а для області - якщо не помиляюся "АІ").
Це свого роду "КРУТА" серія номерів авто. Такі номери видають виключно іноземцям: "М" - від слова Misafir - "гість" (!!!)- поважайте, панове! Вибачайте за помилки, панове! Друга буква найчастіше означає провінцію.
Так ось, такі номери видають виключно іноземцям, які або купили авто в Туреччині, або виконали "умовне розмитнення привезенного з-за кордону авто" (є процедура "умовного розмитнення"). В цілому помітне збільшення таких авто свідчить про те, що люди приїхали НА ДОВГО.
- новинка сезону 2021 - відновлення роботи всіх або майже всіх готелів, особливо дуже великих.
Тут відбулася справжня диверсифікація - за 2020 рік великі готелі змінили власників - змінився менеджмент і несподівано для всіх відбулося таке: всіх працівників новий власник звільнив (!!!) та набрав - після нового конкурсу - я чув про 30 бажаючих на одне місце - повністю новий контингент, вибираючи більш прискіпливо та зробивши для себе корисну економіко-фінансову річ: взяв на ті самі посади працівників з ДОСВІДОМ РОБОТИ і - головне - середній та вищій ланці працівників готелю з зарплатнею в 1,5 рази МЕНШОЮ (!!!). Уявляєте, як ті, хто витримав конкурс 30:1, будуть триматися за місце...
А яка економія роботодавця на зарплатні!!!!!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:30

  roberto dark написав:
Спустя 50 лет так поступили турки с коренными народами Армянами,Греками, Ассирийцами....

Как можно там покупать квартиру??? Для меня лично загадка.... :shock:

Не забуваємо, що на Близькому Сході земля рясно полита кров"ю, в принципі, як і скрізь...

Імхо, треба знати одну фразу* і жити можна, а там вже дивитись, як і куди тікати чи не тікати ))

В поганому вар"янті можна і в Києві, і у Львові попасти...

вивчайте*
Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir

لا اله الا الله محمد رسول الله
la alih ala allah muhamad rasul allah

зі. до речі, в Ізраїлі також на арабському може згодитись, хто знає майбутнє?!
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:32

  akurt написав:- новинка сезону 2021 - відновлення роботи всіх або майже всіх готелів, особливо дуже великих.
Тут відбулася справжня диверсифікація - за 2020 рік великі готелі змінили власників - змінився менеджмент і несподівано для всіх відбулося таке: всіх працівників новий власник звільнив (!!!) та набрав - після нового конкурсу - я чув про 30 бажаючих на одне місце - повністю новий контингент, вибираючи більш прискіпливо та зробивши для себе корисну економіко-фінансову річ: взяв на ті самі посади працівників з ДОСВІДОМ РОБОТИ і - головне - середній та вищій ланці працівників готелю з зарплатнею в 1,5 рази МЕНШОЮ (!!!). Уявляєте, як ті, хто витримав конкурс 30:1, будуть триматися за місце...
А яка економія роботодавця на зарплатні!!!!!

Ога, дефляційний фактор помічено!
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:42

  roberto dark написав:Спустя 50 лет так поступили турки с коренными народами Армянами,Греками, Ассирийцами....
Как можно там покупать квартиру??? Для меня лично загадка.... :shock:

Оцените красоту и игры: "наш человек" в Израиле - купивший ж/б пол в Ирпени осенью 2019 - и кинувший всего через 1,5 года - в марте 2021 - безуспешную попытку сделать там ремонт - какая экспрессия!
Я НЕ буду вопрошать "Как можно там покупать квартиру?" (хотя куплена НЕ квартира, а место под нее). Для меня лично это НЕ загадка.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:43

привіт понаєху)))

В дагестанской школе девочкам запретили приходить на учебу без платков.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:47

  akurt написав:
  roberto dark написав:Спустя 50 лет так поступили турки с коренными народами Армянами,Греками, Ассирийцами....
Как можно там покупать квартиру??? Для меня лично загадка.... :shock:

Оцените красоту и игры: "наш человек" в Израиле - купивший ж/б пол в Ирпени осенью 2019 - и кинувший всего через 1,5 года - в марте 2021 - безуспешную попытку сделать там ремонт - какая экспрессия!
Я НЕ буду вопрошать "Как можно там покупать квартиру?" (хотя куплена НЕ квартира, а место под нее). Для меня лично это НЕ загадка.

Ну, я б не подсвітив і не побачили б...

В фантазія куплена квартира, потім в фантазіях там почався ремонт, а потім в фантазіях вона ж і була продана з прибутком...

Прибуток був вкладений в котловав найкращого міста Ізраїлю, де найбільша смертність від раку у чоловіків *...

* гугол в помущь...
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:57

  akurt написав:
  roberto dark написав:Спустя 50 лет так поступили турки с коренными народами Армянами,Греками, Ассирийцами....
Как можно там покупать квартиру??? Для меня лично загадка.... :shock:

Оцените красоту и игры: "наш человек" в Израиле - купивший ж/б пол в Ирпени осенью 2019 - и кинувший всего через 1,5 года - в марте 2021 - безуспешную попытку сделать там ремонт - какая экспрессия!
Я НЕ буду вопрошать "Как можно там покупать квартиру?" (хотя куплена НЕ квартира, а место под нее). Для меня лично это НЕ загадка.

А человек купивший неликвид во Львове в ебенях Сихова, и "попавший" там на ремонте "пшонка стайл", своими так яростно "любимыми" рукожопыми. Позже бросивший его и непонятно зачем, уехавший в страну ( в которой жизнь сплошные страдания и муки), а ещё позже даже купивший у местных хитрожопых риелторов ( кем от зависти и обиды сам захотел стать со временем) по тройной цене на 180й улице, на пустыре и окраине Анталии НЕЛИКВИДНУЮ квартиру с соседями иранцами. Это умно? Ооочень правда? Пример для подражания долярчиков на пенсии :wink:

p.S Ещё пускай расскажет про свой депозит в ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ!!!Знатный инвеШтор, знатный... :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 вер, 2021 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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