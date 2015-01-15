BIGor написав: akurt написав:
- прийнято з України 859 157 туристів;
Ого, якщо десь кожний вивіз 500 дол. то виходить велика сума - 430 млн. долл. - і це ще не кінець сезону! Туреччина повинна молитись на таку сильну країну!
Ну не все так добре - чисто по пам"яті рекордом був рік 2019 - здається, Туреччина була на третьому місці в світі по туризму після Франції (друге місце не пам"ятаю).
Про ці 5 мільйонів:
- реально всіх туристів беруть під "білі руки
" та розвозять по готелях вздовж берега провінції Анталія (довжина берегової лінії - 640 км). Реально я їх не бачу:
на пляжах Анталії вільно від слова "вільно" (крім суботи та неділі). Але знаю і сам бачив, що інші пляжі готелів заповнені.
Не знаю, чи можу вставити фото.
Парковки на найбільшому на Середземноморському узбережжі пляжу Коньяалти в Анталії - завжди були і є безкоштовними. Так ось, місце для парковки авто на набережній на пляжі є завжди. Я буваю або зранку - ровер та пляж - приблизно з 8-00 до 13-00 та з 18-00 до 21-00 - завжди є місце для паркування авто саме в тому місці, яке мені подобається. Це про заповненість.
- новинка сезону-1 - раніше ніколи не було
- авто з Франції та з Італії. В цьому році вперше побачив.
- новинка сезону-2 - майже повна відсутність авто з РФ. Якщо раптом побачу на дорозі авто з номерами РФ - я за кермом щоденно - дивуюсь так, ніби то авто прибуло з Нової Зеландії. Не знаю, чого так. Чув, що Грузія не пропускає авто з РФ через свою територію - нечисленні росіяни - що цікаво - проникають на авто через Україну та поромом "Чорноморськ-Карасу" (ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТО ВІДРАЗУ ПІДНЯЛИ З 240 ДОЛАРІВ ДО 260 доларівв, а пасажира з 85 доларів до 120 доларів).
- новинка сензону-3 - з"вилося багато авто з номерами особливої серії "MA", "MB" ... "MZ".
Номенри авто виглядають, наприклад, так: 07МА
7788. Тут 07 - провінція Анталія (у нас би для Києва були б букви "АА" а для області - якщо не помиляюся "АІ").
Це свого роду "КРУТА" серія номерів авто. Такі номери видають виключно іноземцям: "М" - від слова Misafir
- "гість" (!!!)- поважайте, панове! Вибачайте за помилки, панове! Друга буква найчастіше означає провінцію.
Так ось, такі номери видають виключно іноземцям, які або купили авто в Туреччині, або виконали "умовне розмитнення привезенного з-за кордону авто
" (є процедура "умовного розмитнення"). В цілому помітне збільшення таких авто свідчить про те, що люди приїхали НА ДОВГО.
- новинка сезону 2021 - відновлення роботи всіх або майже всіх готелів, особливо дуже великих.
Тут відбулася справжня диверсифікація - за 2020 рік великі готелі змінили власників
- змінився менеджмент і несподівано для всіх відбулося таке: всіх працівників новий власник звільнив (!!!) та набрав - після нового конкурсу - я чув про 30 бажаючих на одне місце - повністю новий контингент, вибираючи більш прискіпливо та зробивши для себе корисну економіко-фінансову річ: взяв на ті самі посади працівників з ДОСВІДОМ РОБОТИ і - головне - середній та вищій ланці працівників готелю з зарплатнею в 1,5 рази МЕНШОЮ (!!!). Уявляєте, як ті, хто витримав конкурс 30:1, будуть триматися за місце...
А яка економія роботодавця на зарплатні!!!!!